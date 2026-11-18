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Paula Seling a vorbit cu sinceritate despre relația cu logodnicul ei, Alexandru Gorgos, dar și despre felul în care acesta a reușit să o cucerească.

Paula Seling, detalii neștiute despre relația cu Alexandru Gorgos

În 2022, s-a aflat că Paula Seling și fostul ei partener de viață, Radu Bucura, cel care s-a ocupat și de cariera ei artistică, au divorțat după 17 ani de căsnicie. Cei doi au adoptat în secret o fată, pe nume Elena. După separare, Paula Seling și Radu Bucura au decis să fie implicați împreună în creșterea și educația fiicei lor, iar artista vorbește în fiecare interviu cu multă mândrie de fiica ei.

Paula Seling este acum din nou fericită pe plan amoros, iar relația ei cu Alexandru Gorgos a devenit publică odată cu participarea la Festivalul Mamaia 2026, în calitate de compozitori. În plus, cei doi s-au logodit în mare discreție.

Într-un interviu recent, Paula Seling a vorbit cu emoție despre actualul ei partener de viață. Artista și Alexandru Gorgos trăiesc o poveste de iubire ferită de ochii publicului.

„Frumusețea unei relații stă și în faptul că omul de lângă tine continuă să te surprindă. La Alexandru apreciez capacitatea de a găsi soluții, de a construi și de a rămâne concentrat în situații complicate. Eu pot să vin cu o idee care pare imposibilă, iar el începe să caute cum am putea să o realizăm. Deși, uneori, primul lui răspuns este „Nu se poate”, a declarat Paula Seling pentru VIVA!

Paula Seling a enumerat o parte dintre planurile de viitor pe care dorește să le aibă împreună cu Alexandru Gorgos.

„Îmi doresc să nu ne pierdem curiozitatea. Să avem proiecte, să călătorim, să descoperim, să învățăm și să nu trăim doar din amintirile a ceea ce am fost. Îmi doresc să ne păstrăm bucuria de a fi împreună. La tinerețe te întrebi „Cât de mult mă iubește omul acesta?.” Mai târziu întrebarea devine „Cât de frumos putem construi împreună?”. Nu caut perfecțiunea, ci adevărul, liniștea, râsul, admirația și libertatea de a fi eu însămi.”

La rândul său, Alexandru Gorgos a vorbit despre viitorul alături de Paula Seling.

„Îmi doresc să avem lucruri frumoase de construit, dar și timp să ne bucurăm de ele. Suntem uneori atât de ocupați cu următorul proiect, încât uităm să sărbătorim ce am realizat deja.”

Cine este Alexandru Gorgos, logodnicul Paulei Seling

Alexandru Gorgos este un cunoscut producător muzical, compozitor și manager din România. Paula Seling și Alexandru Gorgos colaborează excelent și pe plan profesional. Cei doi au câștigat premiul I la Festivalul Mamaia 2026 cu o melodie înscrisă la secțiunea „Creație”, premiu în valoare de 50.000 de lei. Piese compusă de ei se numește „Ești mai mult” și a fost interpretată de artista Olga Gorcinschi.

„Ne completăm, dar ne și contrazicem uneori, ne ascultăm și, mai ales, ne stimulăm reciproc să scoatem la lumină ce avem mai bun (…) Avantajul este că putem continua ședința de producție și la cină. Dezavantajul este exact același”, a povestit Paula Seling despre noul ei partener, pentru revista VIVA!

Atunci când nu se află în lumina reflectoarelor sau nu se află în studioul de înregistrări, cei doi parteneri se bucură de momentele simple.

„Aici riscăm să stricăm imaginea publică dacă spunem adevărul. În mașină, repertoriul nostru este… surprinzător de democratic. Când nu alegem liniștea, căci mintea noastră este deja plină de muzici, ne place să studiem cum au fost scrise și orchestrate diverse lucrări, să fim surprinși de o formă armonică sau de versuri”, a spus Paula Seling, întrebată fiind care este melodia lor de suflet.

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Foto: Arhiva ELLE

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