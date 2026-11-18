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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, cuplu care a putut fi urmărit la Antena 1 în emisiunea Asia Express 2026, au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit în secret pe 23 septembrie.

De ce Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu s-au căsătorit și religios

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit miercuri, 23 septembrie 2026, și au ales să trăiască momentul departe de ochii tuturor, exact așa cum dezvăluiseră anterior că își doresc.

La o săptămână de la eveniment, cei doi au dezvăluit mai multe imagini de la eveniment, dezvăluind ținutele pe care le-au purtat, dar și detalii despre decorul spectaculos al locului unde a avut loc petrecerea.

Valerie Lungu a optat pentru un compleu alb din două piese, cu sacou și fustă lungă, semnat de brand-ul Labarin Studio, al cărui preț este de aproximativ 12.000 de euro, și o pălărie extravagantă, iar partenerul ei a ales un costum negru, elegant, de la brand-ul Florentino Delure.

„Cununia civilă 23.09.2026

Cea mai specială zi din viața mea”, a scris creatoarea de conținut în descriere.

Cei doi au sărbătorit la restaurantul unui hotel de lux, unde totul a fost decorat cu mult bun gust și eleganță, predominând imprimeurile florale și lumânările lungi așezate în sfeșnice aurii.

Deși fanii cuplului așteaptă ca cei doi să facă și cununia religioasă, creatoarea de conținut a dezvăluit că va mai trece o perioadă până la eveniment.

Valerie Lungu a mărturisit că, înainte de a face cununia religioasă, ea și Alex Gîlcă vor să fie botezați încă o dată.

„Este foarte importantă ceremonia religioasă (…) Este un subiect sensibil atât pentru mine, cât și pentru Alex în momentul de față. Noi nu am făcut încă ceremonia religioasă pentru că vrem să mai facem încă un pas înainte de chestia asta, adică botezul. Am vrea să ne mai botezăm o dată, pentru că vrem să fim conștienți de alegerea pe care o facem și să o facem împreună și, după ce o să ne botezăm, o să facem și cununia religioasă”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul Face to face.

Creatoarea de conținut a povestit că a vorbit deja foarte serios cu soțul ei despre acest pas, acesta fiind de acord cu ea.

„Am vrea să facem pregătirea pentru botez, am început să o facem și să ne și botezăm (…) Împreună am discutat, împreună am vorbit despre chestia asta, clar era un subiect foarte sensibil pentru mine, pentru că eu sunt creștină, citesc Biblia, merg la biserică (…) și atunci i-am spus lui Alex că vreau să facem chestia asta împreună (…) Consider că ne-ar ajuta și pe noi pe viitor să vedem altfel lucrurile și a simțit și el la fel”, a mai spus ea.

Câți bani au primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă pentru participarea la Asia Express

În ediția difuzată pe data de 11 noiembrie 2026, ultimele două echipe au ajuns în finala de la Asia Express, Gabi Torje & Alin Alexuc și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

După mii de kilometri parcurși și sute de probe care i-au pus la încercare răbdarea, curajul și rezistența, Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor și au câștigat marele trofeu Asia Express 2026. Bucuria a fost uriașă, iar emoțiile i-au copleșit pe cei doi în momentul în care au aflat că întreaga aventură s-a încheiat cu o victorie.

Chiar dacă nu au câștigat marele premiu de 30.000. de euro, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns până în marea finală și au obținut o sumă considerabilă pentru participarea lor la emisiune.

Conform informațiilor din presa mondenă, fiecare concurent care a participat la Asia Express 2026 a primit aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare etapă, întreaga emisiune având zece etape.

Acest lucru înseamnă că echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă a obținut 60.000. de euro pentru cele zece etape.

În plus, la aceste sume se adaugă și amuletele câștigate pe parcursul emisiunii, fiecare în valoare de 1.000. de euro. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au câștigat 3 amulete în timpul emisiunii, deci încă 3.000 de euro.

Astfel, suma totală pe care Valerie Lungu și Alex Gîlcă au câștigat-o ca echipă la finalul concursului este de 63.000 de euro, deci 31.5000. de euro fiecare.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

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Foto: PR

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