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Casa din Hollywood Hills a lui Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford, a fost scoasă la vânzare pentru 3,23 milioane de euro, la doar două luni după moartea tragică a tânărului, care s-a stins din viață la vârsta de 27 de ani.

Proprietatea lui, care dispune de patru dormitoare și trei băi, a fost listată vineri pentru suma de 3,26 milioane de euro, potrivit documentelor imobiliare obținute de TMZ. Locuința, situată pe o proprietate cu acces privat și vedere spre canion, dispune și de o piscină încălzită, jacuzzi, saună și un bazin cu apă rece. Anterior, casa fusese vândută în martie 2023, pentru 3 milioane de euro.

Decizia de a scoate proprietatea la vânzare vine la aproape două luni după moartea lui Presley Gerber, care a fost găsit fără viață pe 20 septembrie, în timp ce se afla internat la centrul de reabilitare Resolutions Living din Santa Monica, California.

Presley, fiul lui Cindy Crawford, în vârstă de 60 de ani, și al omului de afaceri Rande Gerber, de 64 de ani, ar fi murit în urma unei supradoze, potrivit informațiilor apărute în presă. Page Six a relatat că, după decesul tânărului, autoritățile au deschis o anchetă privind centrul în care acesta era internat. Cu toate acestea, nu au fost găsite suficiente dovezi care să susțină existența unor nereguli sau fapte ilegale.

Cauza oficială a morții modelului și circumstanțele exacte ale decesului nu au fost încă stabilite.

După pierderea fiului lor, Cindy Crawford și Rande Gerber au transmis un mesaj emoționant, descriindu-l pe Presley drept un tânăr cu un suflet „blând și frumos”.

„Suntem mai mult decât îndurerați de pierderea fiului și fratelui nostru iubit”, au transmis într-un mesaj publicat pe 18 octombrie, pe contul de Instagram al lui Cindy Crawford, alături de o fotografie alb-negru cu Presley, în care acestuia îi fuseseră adăugate aripi de înger. „Ne simțim atât de binecuvântați că l-am avut pe Presley în viețile noastre timp de 27 de ani. Este un suflet blând și frumos, care a iubit și este iubit, acum și pentru totdeauna. Suntem atât de mândri de felul în care a ales să fie în această lume, cu bunătate și vulnerabilitate”, a continuat mesajul familiei.

Părinții lui Presley au ținut să le mulțumească și tuturor celor care le-au fost alături în această perioadă dificilă, pentru „valul de iubire și susținere venit atât din partea celor care ne cunosc și ne iubesc familia, cât și din partea unor necunoscuți care ne împărtășesc durerea”.

„Până când ne vom revedea, băiatul nostru drag. Te vom iubi pentru totdeauna. Mama, tata și Kaia”, au încheiat aceștia mesajul.

Sora lui Presley, actrița și modelul Kaia Gerber, a publicat, la rândul său, un mesaj emoționant despre pierderea fratelui său, mărturisind că „i-a plăcut enorm să fie sora lui”.

În luna martie, Presley Gerber distribuise pe rețelele sociale un videoclip realizat într-o clinică de wellness din Cancún, Mexic, unde vorbise deschis despre dificultățile personale cu care se confrunta. Tânărul ar fi urmat un tratament experimental cu ibogaină, o substanță psihedelică investigată pentru posibila utilizare în tratarea unor afecțiuni psihice și a dependențelor.

„Eram absolut îngrozit și știam că voi simți din nou aceeași teamă dacă va trebui vreodată să trec prin ceva asemănător (ajută să nu mai ajungi în situațiile care te aduc în acel punct, dar uneori așa este viața)”, a scris Presley.

El a adăugat că două dintre principiile de care încerca să se agațe în acea perioadă erau „iubește-te pe tine însuți” și ideea că „trebuie să fie ultima dată când trec prin asta din acest motiv”.

„Nu mi-a fost ușor să renunț la control, dar am avut încredere că exista ceva mai presus de mine care mă ghida. Știam de ce mă aflam acolo. Am înfruntat lucrurile de care fugisem până atunci și, undeva pe parcursul acestei experiențe, am început să găsesc drumul înapoi către mine însumi”, a continuat tânărul.

Foto: Getty Images

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