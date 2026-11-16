Andreea Bănică, mesaj emoționant pentru fiul ei, Noah, la împlinirea vârstei de 10 ani. Imagini de colecție de la petrecerile băiatului

Andreea Bănică a marcat aniversarea de 10 ani a fiului său, Noah Andrei, printr-o postare emoționantă pe Instagram.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Aniversarea lui Noah (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 30

Andreea Bănică a sărbătorit un moment special în familie. Fiul ei, Noah Andrei, a împlinit 10 ani, iar artista i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Cu această ocazie, cântăreața a publicat mai multe fotografii din arhiva personală, surprinzând felul în care băiatul ei s-a schimbat de-a lungul anilor.

Andreea Bănică, declarație emoționantă pentru fiul ei, Noah

Andreea Bănică are toate motivele să fie fericită. Fiul său, Noah, a împlinit 10 ani, iar vedeta a ales să marcheze aniversarea printr-o postare specială pe Instagram.

Artista a distribuit o serie de imagini de la aniversările băiatului, începând cu cea de anul acesta și continuând cu fotografii din anii precedenți, până la prima lui aniversare. Imaginile surprind nu doar transformarea lui Noah, ci și momentele frumoase petrecute în familie de-a lungul timpului.

Pentru aniversarea de 10 ani, băiatul a avut parte și de un tort spectaculos, decorat cu o mașină albastră care pare să reprezinte un automobil al unei mărci de lux. Desertul a fost unul dintre detaliile care au atras atenția în fotografiile publicate de artistă. Alături de imagini, Andreea Bănică a transmis un mesaj plin de iubire, în care și-a exprimat recunoștința pentru familia sa și pentru bucuria de a fi mamă.

„La mulți ani, suflete!

10 ani de bucurie alături de tine, Noah Andrei! Ce pot să îmi mai doresc? Am băiat și fată, Dzeu mi-a dăruit atât de mult.

Să fim sănătoși, ATÂT”, a scris cântăreața pe Instagram.

Andreea Bănică, sinceră despre bullying-ul din școli

Artista a mărturisit recent că, deși acordă o atenție deosebită educației celor mici, nu îi poate proteja întotdeauna de experiențele neplăcute din afara familiei. În cazul lui Noah, cântăreața a povestit că au existat mai multe incidente cu alți copii din cartier. Aceștia ar fi râs de băiat, l-ar fi evitat intenționat și chiar i-ar fi luat casca de pe cap.

„Important este ca noi, părinții, să știm să gestionăm astfel de situații. Se întâmplă și cu Noah frecvent în cartier, copiii să râdă de el sau să alerge de el, să fugă de el, să se ascundă, să râdă de el (…) I-au luat casca la un moment dat (…) Copiii fac astfel de lucruri, doar că dacă noi știm cum să aplanăm situațiile și să gestionăm, cred că vom avea copii educați frumos”, a declarat Andreea Bănică, la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro

Andreea Bănică, despre importanța comunicării dintre părinți și copii

Artista consideră că implicarea părinților este esențială atunci când apar conflicte între copii. În familia sa, comunicarea a fost încurajată încă de la începutul școlii, astfel încât Sofia și Noah să se simtă în siguranță atunci când povestesc despre experiențele lor. Andreea Bănică a explicat că și-a învățat copiii să îi spună atât ei, cât și soțului său, ce li se întâmplă în relațiile cu cei din jur.

„De când au plecat la școală, în primul an de școală, i-am învățat să ne spună tot ceea ce îi înconjoară (…) Copiii pot să vină cu răutate sau cu bine. Deci, părinții lor vorbesc întotdeauna despre mine, despre celălat părinte, ce a făcut, cum a făcut. Fiind persoană publică e mai ușor să vorbești”, a mai spus artista.

Citește și:
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre emisiunea "Te cunosc de undeva", după plecarea lui Pepe de la Antena 1: "Ni s-a spus că…"
People
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre emisiunea "Te cunosc de undeva", după plecarea lui Pepe de la Antena 1: "Ni s-a spus că…"
Adevăratul motiv pentru care Russell Brand s-ar fi căsătorit cu Katy Perry. Dezvăluirile făcute de fosta iubită a actorului
People
Adevăratul motiv pentru care Russell Brand s-ar fi căsătorit cu Katy Perry. Dezvăluirile făcute de fosta iubită a actorului
Corina Bud, mesaj emoționant pentru fiul ei, Robin, la împlinirea vârstei de 18 ani: "Omul meu preferat"
People
Corina Bud, mesaj emoționant pentru fiul ei, Robin, la împlinirea vârstei de 18 ani: "Omul meu preferat"
Kate Middleton și Prințul William, prima vizită oficială împreună în străinătate după patru ani. Cum au fost întâmpinați în India
People
Kate Middleton și Prințul William, prima vizită oficială împreună în străinătate după patru ani. Cum au fost întâmpinați în India
Aris Eram, despre viața lui după America Express. A format o echipă împreună cu sora lui, Alexia: "Nu aș fi crezut..."
People
Aris Eram, despre viața lui după America Express. A format o echipă împreună cu sora lui, Alexia: "Nu aș fi crezut..."
Karina, fiica lui Jorge, a împlinit 18 ani. Imagini rare cu tânăra
People
Karina, fiica lui Jorge, a împlinit 18 ani. Imagini rare cu tânăra
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Rezultate Loto, 15 noiembrie 2026. Report la Joker de 2 milioane de lei. La Noroc, reportul este de peste 1,22 milioane de lei
Rezultate Loto, 15 noiembrie 2026. Report la Joker de 2 milioane de lei. La Noroc, reportul este de peste 1,22 milioane de lei
De ce nu se difuzează Chefi la cuțite marți, 17 noiembrie 2026. Ce schimbare apare în programul Antena 1
De ce nu se difuzează Chefi la cuțite marți, 17 noiembrie 2026. Ce schimbare apare în programul Antena 1
Cum arată mama lui Alberto de la Mireasa, sezonul 14. Are doar 44 de ani! Imagini rare cu familia fostului concurent
Cum arată mama lui Alberto de la Mireasa, sezonul 14. Are doar 44 de ani! Imagini rare cu familia fostului concurent
70.000 de euro pentru o nuntă în România! O tânără a rămas fără cuvinte după ce a început să-și organizeze marele eveniment
70.000 de euro pentru o nuntă în România! O tânără a rămas fără cuvinte după ce a început să-și organizeze marele eveniment
Unica.ro
„Uitați-vă în ce relații se ajunge când o fetiță are de toate”. Mama lui Valerie Lungu a spus tot! A decis să vorbească fără menajamente despre fata ei
„Uitați-vă în ce relații se ajunge când o fetiță are de toate”. Mama lui Valerie Lungu a spus tot! A decis să vorbească fără menajamente despre fata ei
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Ce s-a aflat aruncă totul în aer! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză! Wow, asta da răsturnare de situație
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Ce s-a aflat aruncă totul în aer! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză! Wow, asta da răsturnare de situație
„Ristei... te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”. Scandal de proporții după Insula Iubirii. Prințul Marco a răbufnit! „Le scrii... am mesaje”. Și acuzațiile nu s-au oprit
„Ristei... te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”. Scandal de proporții după Insula Iubirii. Prințul Marco a răbufnit! „Le scrii... am mesaje”. Și acuzațiile nu s-au oprit
Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO
Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Joe Jonas și iubita lui, Tatiana Gabriela, s-au despărțit după doar un an de relație. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi: "Anumite probleme de încredere"
Joe Jonas și iubita lui, Tatiana Gabriela, s-au despărțit după doar un an de relație. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi: "Anumite probleme de încredere"
People

Joe Jonas și iubita sa, modelul Tatiana Gabriela, au decis de comun acord să pună capăt relației în urmă cu câteva săptămâni.

+ Mai multe
Adi Vasile, confesiune despre viața lui amoroasă la câteva luni de la despărțirea de logodnică. Ce a povestit prezentatorul emisiunii Survivor
Adi Vasile, confesiune despre viața lui amoroasă la câteva luni de la despărțirea de logodnică. Ce a povestit prezentatorul emisiunii Survivor
People

Despărțirea lui Adi Vasile de logodnica lui i-a surprins pe cei apropiați, dar și pe fanii prezentatorului show-ului Survivor.

+ Mai multe
Cum l-a sărbătorit Adelina Pestrițu pe soțul ei, Virgil Șteblea. Ce moment inedit i-a pregătit vedeta
Cum l-a sărbătorit Adelina Pestrițu pe soțul ei, Virgil Șteblea. Ce moment inedit i-a pregătit vedeta
People

Adelina Pestrițu a dezvăluit că recent l-a aniversat pe soțul ei, Virgil Șteblea, care a avut parte de o surpriză de proporții la munte.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC