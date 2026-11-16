Andreea Bănică, mesaj emoționant pentru fiul ei, Noah, la împlinirea vârstei de 10 ani. Imagini de colecție de la petrecerile băiatului

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Andreea Bănică a sărbătorit un moment special în familie. Fiul ei, Noah Andrei, a împlinit 10 ani, iar artista i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Cu această ocazie, cântăreața a publicat mai multe fotografii din arhiva personală, surprinzând felul în care băiatul ei s-a schimbat de-a lungul anilor.

Andreea Bănică, declarație emoționantă pentru fiul ei, Noah

Andreea Bănică are toate motivele să fie fericită. Fiul său, Noah, a împlinit 10 ani, iar vedeta a ales să marcheze aniversarea printr-o postare specială pe Instagram.

Artista a distribuit o serie de imagini de la aniversările băiatului, începând cu cea de anul acesta și continuând cu fotografii din anii precedenți, până la prima lui aniversare. Imaginile surprind nu doar transformarea lui Noah, ci și momentele frumoase petrecute în familie de-a lungul timpului.

Pentru aniversarea de 10 ani, băiatul a avut parte și de un tort spectaculos, decorat cu o mașină albastră care pare să reprezinte un automobil al unei mărci de lux. Desertul a fost unul dintre detaliile care au atras atenția în fotografiile publicate de artistă. Alături de imagini, Andreea Bănică a transmis un mesaj plin de iubire, în care și-a exprimat recunoștința pentru familia sa și pentru bucuria de a fi mamă.

„La mulți ani, suflete! 10 ani de bucurie alături de tine, Noah Andrei! Ce pot să îmi mai doresc? Am băiat și fată, Dzeu mi-a dăruit atât de mult. Să fim sănătoși, ATÂT”, a scris cântăreața pe Instagram.

Andreea Bănică, sinceră despre bullying-ul din școli

Artista a mărturisit recent că, deși acordă o atenție deosebită educației celor mici, nu îi poate proteja întotdeauna de experiențele neplăcute din afara familiei. În cazul lui Noah, cântăreața a povestit că au existat mai multe incidente cu alți copii din cartier. Aceștia ar fi râs de băiat, l-ar fi evitat intenționat și chiar i-ar fi luat casca de pe cap.

„Important este ca noi, părinții, să știm să gestionăm astfel de situații. Se întâmplă și cu Noah frecvent în cartier, copiii să râdă de el sau să alerge de el, să fugă de el, să se ascundă, să râdă de el (…) I-au luat casca la un moment dat (…) Copiii fac astfel de lucruri, doar că dacă noi știm cum să aplanăm situațiile și să gestionăm, cred că vom avea copii educați frumos”, a declarat Andreea Bănică, la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro

Andreea Bănică, despre importanța comunicării dintre părinți și copii

Artista consideră că implicarea părinților este esențială atunci când apar conflicte între copii. În familia sa, comunicarea a fost încurajată încă de la începutul școlii, astfel încât Sofia și Noah să se simtă în siguranță atunci când povestesc despre experiențele lor. Andreea Bănică a explicat că și-a învățat copiii să îi spună atât ei, cât și soțului său, ce li se întâmplă în relațiile cu cei din jur.

„De când au plecat la școală, în primul an de școală, i-am învățat să ne spună tot ceea ce îi înconjoară (…) Copiii pot să vină cu răutate sau cu bine. Deci, părinții lor vorbesc întotdeauna despre mine, despre celălat părinte, ce a făcut, cum a făcut. Fiind persoană publică e mai ușor să vorbești”, a mai spus artista.

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Foto: Instagram

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