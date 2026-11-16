Joe Jonas și iubita lui, Tatiana Gabriela, s-au despărțit după doar un an de relație. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi: „Anumite probleme de încredere”

Joe Jonas și iubita sa, modelul Tatiana Gabriela, au decis de comun acord să pună capăt relației în urmă cu câteva săptămâni.

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  de  Andreea Ilie
Joe Jonas și iubita lui, Tatiana Gabriela, s-au despărțit după doar un an de relație. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi: "Anumite probleme de încredere"

Joe Jonas și iubita sa, modelul Tatiana Gabriela, s-au despărțit după doar un an de relație, confirmă presa de peste Ocean.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Page Six că cei doi au decis de comun acord să pună capăt relației în urmă cu câteva săptămâni.

Us Weekly a fost prima publicație care a relatat sâmbătă despre despărțire, o sursă declarând pentru publicație că lucrurile „s-au schimbat în relația lor”, dar precizând că cei doi au avut parte de „o vară foarte distractivă, în care au călătorit împreună”.

„Lucrurile au început să se schimbe pe măsură ce Joe a devenit tot mai ocupat cu angajamentele profesionale, iar ei au petrecut mai mult timp departe unul de celălalt”, a mai declarat sursa pentru publicație.

Aceeași sursă a susținut că Gabriela, în vârstă de 30 de ani, a fost cea care, în cele din urmă, „a pus capăt relației”.

Sursa a mai dezvăluit că ea și Jonas, în vârstă de 37 de ani, au încercat să depășească „anumite probleme de încredere” înainte de despărțire.

„S-au distrat foarte mult împreună și se potriveau foarte bine, așa că prietenii încă speră că vor reuși să-și rezolve problemele”, a adăugat sursa. „Dar, în acest moment, pur și simplu au stiluri de viață diferite.”

Potrivit sursei, Jonas „are foarte multe lucruri pe cap”, încercând să găsească un echilibru între carieră și rolul de tată, ceea ce „poate fi destul de mult pentru cineva de gestionat”.

Joe Jonas și Tatiana Gabriela au fost confirmați pentru prima dată ca fiind într-o relație în luna ianuarie, când o sursă a declarat pentru Us Weekly că cei doi începuseră să se întâlnească spre sfârșitul verii precedente.

Sursa a dezvăluit, de asemenea, că Jonas le făcuse cunoștință membrilor familiei sale, prietenilor și fiicelor sale, Willa, în vârstă de 6 ani, și Delphine, în vârstă de 4 ani, pe care le are împreună cu fosta sa soție, Sophie Turner.

Între timp, publicația DeuxMoi a relatat că solistul trupei DNCE și Gabriela au fost văzuți pentru prima dată împreună în septembrie 2025, în timp ce își luau cafea în Los Angeles.

În martie, foștii parteneri au fost surprinși, de asemenea, în ipostaze tandre pe aeroportul din Miami, Florida, potrivit unor fotografii obținute de Page Six.

Jonas a ajuns la aeroport la volanul unui BMW decapotabil roșu pentru a o lua pe Gabriela. Într-una dintre fotografii, modelul apare aplecându-se în mașină pentru a-l săruta pe cântăreț, în timp ce cei doi își împletesc degetele.

Cei doi și-au oficializat relația pe Instagram în aprilie, când Jonas a publicat un carusel de fotografii din recenta sa călătorie în Puerto Rico, alături de Gabriela.

Una dintre imaginile alb-negru îi surprinde pe cei doi îmbrățișați într-o cabină foto.

Jonas s-a căsătorit în 2019 cu actrița Sophie Turner, cunoscută pentru rolul din serialul „Game of Thrones”, iar cei doi au devenit ulterior părinții a două fete.

Cântărețul a intentat divorțul de Turner, în vârstă de 30 de ani, în 2023, după patru ani de căsnicie.

Foștii soți au făcut ulterior publică o declarație comună, în care au anunțat că despărțirea a fost o „decizie luată de comun acord” și au cerut „intimitate pentru noi și copiii noștri”.

Jonas și Turner au ajuns la o înțelegere în septembrie 2024, însă detaliile acordului au rămas confidențiale.

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Foto: Arhiva ELLE

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