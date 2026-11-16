Adi Vasile, confesiune despre viața lui amoroasă la câteva luni de la despărțirea de logodnică. Ce a povestit prezentatorul emisiunii Survivor

Despărțirea lui Adi Vasile de logodnica lui i-a surprins pe cei apropiați, dar și pe fanii prezentatorului show-ului Survivor.

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  de  Andreea Ilie
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Adi Vasile și Delia Tudose se logodiseră în 2024, însă povestea lor de dragoste a ajuns la final.

Adi Vasile și logodnica lui s-au despărțit în vara acestui an

Adi Vasile, noul prezentator al emisiunii Survivor România și fost antrenor de handbal, s-a despărțit de logodnica sa, Delia Tudose. Vestea vine ca un adevărată surpriză pentru fanii cuplului, mai ales că cei doi se logodiseră în cursul anului 2024 și toată lumea aștepta detaliile despre marea nuntă.

Deși formau un cuplu extrem de sudat de câțiva ani și păreau pregătiți să facă pasul cel mare, povestea lor de dragoste a ajuns la final. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, atât Adi Vasile, cât și Delia Tudose au ales să gestioneze acest moment dificil în deplină discreție, refuzând să facă declarații publice despre motivele care au decis separarea.

Delia Tudose, de profesie make-up artist și model de succes, este cunoscută pentru comunitatea sa activă din mediul online, fiind pasionată de sport și călătorii. La rândul său, Adi Vasile, după o carieră de 33 de ani dedicată handbalului ca jucător și tehnician, se pregătește pentru o nouă etapă profesională majoră pe micile ecrane, la cârma show-ului de supraviețuire.

În trecut, Adi Vasile nu contenea cu laudele la adresa partenerei sale, descriind relația lor ca pe o conexiune profundă, bazată pe respect și tandrețe.

„Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri. Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc! Iar iubita mea face, din când în când, niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, mărturisea Adi Vasile, în cadrul unei emisiuni TV.

Adi Vasile, despre viața lui amoroasă după despărțirea de logodnică

Despărțirea lui Adi Vasile de logodnica lui i-a surprins pe cei apropiați, dar și pe fanii prezentatorului show-ului Survivor.

Într-un interviu acordat recent, el a vorbit despre viața lui amoroasă, precizând că nu are acum o relație, dar este convins că persoana potrivită va apărea la momentul potrivit.

„Nu a apărut nimeni în viața mea. Cred că la momentul potrivit o să se întâmple, când o fi acela, când vine momentul potrivit. Altfel, mă bucur de viață, mă bucur de proiecte frumoase, mă bucur de seri ca astea și, evident, de așteptarea de a pleca în Dominicană”, a povestit el pentru VIVA!.

În același interviu, prezentatorul a precizat că în foarte scurt timp fanii show-ului Survivor vor afla noi detalii despre sezonul 2027.

„Castingul este în acest moment în partea finală. Au fost mai bine de 4.000 de oameni care s-au înscris, așa că a fost foarte multă muncă de a tria printre ei. Cred că o să fie un sezon mai puternic decât cel care a fost anul trecut și, aș spune, cu mai multe întorsături neașteptate”, a mai zis el pentru sursa citată.

În urmă cu câteva luni, prezentatorul dezvăluise pe rețelele de socializare faptul că noul sezon urmează să înceapă chiar în luna decembrie.

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Foto: Arhiva ELLE

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