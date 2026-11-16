Ipostaza surprinzătoare în care s-a afișat Corina Caragea. În ce emisiune TV îndrăgită va apărea: „Știam că îmi place”

Corina Caragea va avea o apariție specială într-o emisiune populară și îndrăgită de publicul larg, care se vede la PRO TV. Ce a povestit prezentatoarea știrilor sportive despre experiență?

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 16.11.2026, 10:24,  de  ELLE.ro
1. Corina Caragea la MasterChef
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Corina Caragea a primit cu brațele deschise invitația de a participa într-o emisiune TV foarte cunoscută și îndrăgită de publicul larg. Este vorba despre un format de la PRO TV, acolo unde ea este prezentatoarea știrilor sportive. Ce a dezvăluit vedeta despre experiența trăită?

Corina Caragea, apariție într-o emisiune de la PRO TV

De Ziua Națională a României, PRO TV va difuza o ediție specială a emisiunii MasterChef, în care mai multe celebrități au acceptat să intre în bucătărie și să dovedească că au abilități culinare. Printre acestea se numără și Corina Caragea, care a dezvăluit că a format o echipă alături de artista de muzică populară Matilda Pascal Cojocărița. Prezentatoarea știrilor sportive chiar a recunoscut faptul că nu se aștepta niciodată să fie concurentă, chiar și pentru o singură ediție, în celebrul show culinar de la PRO TV. 

„Pe 1 decembrie mă vedeți unde nu m-aș fi văzut eu vreodată – concurând la show-ul @masterchefro
Știam că îmi place și mă super pricep.
Să mănânc
Am aflat că… s-a golit cu viteza luminii farfuria pregătită de noi. Am făcut echipă cu @matildapascalcojocarita
Cum au reacționat chefii la degustare? Vedeți pe 1 decembrie.
Nimeni nu a fost rănit, iar bucătăria nu a luat foc. E deja un câștig am câștigat și marele premiu?
Ne-am super distrat, am dansat și desigur, am mâncat cât pentru un an.
Altfel, vă aștept și la Știrile din Sport în acest weekend”, a povestit Corina Caragea pe rețelele de socializare. 

Corina Caragea a fost concurentă la „Dansez pentru tine”

Cu ocazia revenirii la PRO TV a emisiunii „Dansez pentru tine”, la 20 de ani de la lansarea primei ediții, Corina Caragea și-a adus aminte cu emoție și drag de perioada în care și ea a fost concurentă

Corina Caragea a fost concurentă în cea de-a 11-a ediție a show-ului „Dansez pentru tine.” Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV l-a avut ca partener de dans pe Ștefan Gheorghiu. Camelia, sora lui, a rămas imobilizată la pat, în Spitalul Mangalia, secția Neuromotorie, în urma unui accident de circulație pe care l-a suferit. El a participat în emisiune pentru a strânge banii necesari tratamentului de recuperare al surorii sale, dar și pentru a continua să aibă grijă de cei doi nepoți. De altfel, și mama lui avea probleme de sănătate. 

Recent, Corina Caragea a împărtășit cu fanii imagini rare din perioada în care a concurat la „Dansez pentru tine.” Prezentatoarea a vorbit despre experiența trăită în competiția de la PRO TV, dar și despre partenerul ei de dans de atunci, Ștefan Gheorghiu.

„Vai, nu știu cum au trecut 15 ani de la aceste poze! „Dansez pentru tine” a fost așa o experiență intensă și provocatoare! Ce amintiri deosebite am de atunci și ce greu și în același timp frumos a fost să lupt pentru visul lui Ștefan!
Dacă și voi aveți un vis, au pornit înscrierile!”

Citește și:
Andra, declarații surprinzătoare despre Nadia Comăneci. Artista și legendara sportivă sunt colege la Românii au talent: „Merităm să o vedem și așa…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Adi Vasile, confesiune despre viața lui amoroasă la câteva luni de la despărțirea de logodnică. Ce a povestit prezentatorul emisiunii Survivor
People
Adi Vasile, confesiune despre viața lui amoroasă la câteva luni de la despărțirea de logodnică. Ce a povestit prezentatorul emisiunii Survivor
Cum l-a sărbătorit Adelina Pestrițu pe soțul ei, Virgil Șteblea. Ce moment inedit i-a pregătit vedeta
People
Cum l-a sărbătorit Adelina Pestrițu pe soțul ei, Virgil Șteblea. Ce moment inedit i-a pregătit vedeta
Avril Lavigne a devenit mamă în secret la 42 de ani. Cum a anunțat venirea pe lume a fetiței sale
People
Avril Lavigne a devenit mamă în secret la 42 de ani. Cum a anunțat venirea pe lume a fetiței sale
De ce Valerie Lungu nu și-a invitat colegii de la Asia Express la cununia civilă cu Alex Gîlcă. Precizarea făcută de creatoarea de conținut: "Eu am nevoie de oameni reali, nu de..."
People
De ce Valerie Lungu nu și-a invitat colegii de la Asia Express la cununia civilă cu Alex Gîlcă. Precizarea făcută de creatoarea de conținut: "Eu am nevoie de oameni reali, nu de..."
Ilinca Vandici, primul mesaj după ce a fost dată în judecată de Andrei Neacșu, fostul ei soț
People
Ilinca Vandici, primul mesaj după ce a fost dată în judecată de Andrei Neacșu, fostul ei soț
Nicola Peltz, criticată pentru silueta sa. Cum a reacționat soția lui Brooklyn Beckham la comentariile răutăcioase
People
Nicola Peltz, criticată pentru silueta sa. Cum a reacționat soția lui Brooklyn Beckham la comentariile răutăcioase
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Rezultate Loto, 15 noiembrie 2026. Report la Joker de 2 milioane de lei. La Noroc, reportul este de peste 1,22 milioane de lei
Rezultate Loto, 15 noiembrie 2026. Report la Joker de 2 milioane de lei. La Noroc, reportul este de peste 1,22 milioane de lei
De ce nu se difuzează Chefi la cuțite marți, 17 noiembrie 2026. Ce schimbare apare în programul Antena 1
De ce nu se difuzează Chefi la cuțite marți, 17 noiembrie 2026. Ce schimbare apare în programul Antena 1
Cum arată mama lui Alberto de la Mireasa, sezonul 14. Are doar 44 de ani! Imagini rare cu familia fostului concurent
Cum arată mama lui Alberto de la Mireasa, sezonul 14. Are doar 44 de ani! Imagini rare cu familia fostului concurent
70.000 de euro pentru o nuntă în România! O tânără a rămas fără cuvinte după ce a început să-și organizeze marele eveniment
70.000 de euro pentru o nuntă în România! O tânără a rămas fără cuvinte după ce a început să-și organizeze marele eveniment
Unica.ro
„Uitați-vă în ce relații se ajunge când o fetiță are de toate”. Mama lui Valerie Lungu a spus tot! A decis să vorbească fără menajamente despre fata ei
„Uitați-vă în ce relații se ajunge când o fetiță are de toate”. Mama lui Valerie Lungu a spus tot! A decis să vorbească fără menajamente despre fata ei
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Ce s-a aflat aruncă totul în aer! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză! Wow, asta da răsturnare de situație
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Ce s-a aflat aruncă totul în aer! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză! Wow, asta da răsturnare de situație
„Ristei... te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”. Scandal de proporții după Insula Iubirii. Prințul Marco a răbufnit! „Le scrii... am mesaje”. Și acuzațiile nu s-au oprit
„Ristei... te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”. Scandal de proporții după Insula Iubirii. Prințul Marco a răbufnit! „Le scrii... am mesaje”. Și acuzațiile nu s-au oprit
Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Floriana Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO
Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Floriana Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andra, declarații surprinzătoare despre Nadia Comăneci. Artista și legendara sportivă sunt colege la Românii au talent: "Merităm să o vedem și așa..."
Andra, declarații surprinzătoare despre Nadia Comăneci. Artista și legendara sportivă sunt colege la Românii au talent: "Merităm să o vedem și așa..."
People

Andra a oferit detalii inedite din culisele show-ului "Românii au talent" de la PRO TV, dar și despre cum este să împartă masa juriului cu Nadia Comăneci.

+ Mai multe
Robert De Niro și Tiffany Chen, apariție rară la un eveniment monden
Robert De Niro și Tiffany Chen, apariție rară la un eveniment monden
People

Robert De Niro și Tiffany Chen, partenera sa de viață, s-au numărat printre invitații de onoare ai unui eveniment monden ce a adunat cele mai reprezentative figuri ale New York-ului.

+ Mai multe
Anunțul făcut de Lidia Buble după ce s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau: "O iubire pe care cei din jur nu au înțeles-o"
Anunțul făcut de Lidia Buble după ce s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau: "O iubire pe care cei din jur nu au înțeles-o"
People

Lidia Buble a făcut un anunț profesional important după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC