Ipostaza surprinzătoare în care s-a afișat Corina Caragea. În ce emisiune TV îndrăgită va apărea: „Știam că îmi place”

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Corina Caragea a primit cu brațele deschise invitația de a participa într-o emisiune TV foarte cunoscută și îndrăgită de publicul larg. Este vorba despre un format de la PRO TV, acolo unde ea este prezentatoarea știrilor sportive. Ce a dezvăluit vedeta despre experiența trăită?

Corina Caragea, apariție într-o emisiune de la PRO TV

De Ziua Națională a României, PRO TV va difuza o ediție specială a emisiunii MasterChef, în care mai multe celebrități au acceptat să intre în bucătărie și să dovedească că au abilități culinare. Printre acestea se numără și Corina Caragea, care a dezvăluit că a format o echipă alături de artista de muzică populară Matilda Pascal Cojocărița. Prezentatoarea știrilor sportive chiar a recunoscut faptul că nu se aștepta niciodată să fie concurentă, chiar și pentru o singură ediție, în celebrul show culinar de la PRO TV.

„Pe 1 decembrie mă vedeți unde nu m-aș fi văzut eu vreodată – concurând la show-ul @masterchefro

Știam că îmi place și mă super pricep.

Să mănânc

Am aflat că… s-a golit cu viteza luminii farfuria pregătită de noi. Am făcut echipă cu @matildapascalcojocarita

Cum au reacționat chefii la degustare? Vedeți pe 1 decembrie.

Nimeni nu a fost rănit, iar bucătăria nu a luat foc. E deja un câștig am câștigat și marele premiu?

Ne-am super distrat, am dansat și desigur, am mâncat cât pentru un an.

Altfel, vă aștept și la Știrile din Sport în acest weekend”, a povestit Corina Caragea pe rețelele de socializare.

Corina Caragea a fost concurentă la „Dansez pentru tine”

Cu ocazia revenirii la PRO TV a emisiunii „Dansez pentru tine”, la 20 de ani de la lansarea primei ediții, Corina Caragea și-a adus aminte cu emoție și drag de perioada în care și ea a fost concurentă.

Corina Caragea a fost concurentă în cea de-a 11-a ediție a show-ului „Dansez pentru tine.” Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV l-a avut ca partener de dans pe Ștefan Gheorghiu. Camelia, sora lui, a rămas imobilizată la pat, în Spitalul Mangalia, secția Neuromotorie, în urma unui accident de circulație pe care l-a suferit. El a participat în emisiune pentru a strânge banii necesari tratamentului de recuperare al surorii sale, dar și pentru a continua să aibă grijă de cei doi nepoți. De altfel, și mama lui avea probleme de sănătate.

Recent, Corina Caragea a împărtășit cu fanii imagini rare din perioada în care a concurat la „Dansez pentru tine.” Prezentatoarea a vorbit despre experiența trăită în competiția de la PRO TV, dar și despre partenerul ei de dans de atunci, Ștefan Gheorghiu.

„Vai, nu știu cum au trecut 15 ani de la aceste poze! „Dansez pentru tine” a fost așa o experiență intensă și provocatoare! Ce amintiri deosebite am de atunci și ce greu și în același timp frumos a fost să lupt pentru visul lui Ștefan!

Dacă și voi aveți un vis, au pornit înscrierile!”

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Foto: Instagram

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