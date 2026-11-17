Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

În general, prevenirea este mai ușoară decât corecția. Acest lucru presupune incorporarea unor anumite obiceiuri și ingrediente în rutina de dimineață și de seară la vârsta de 20-30 de ani, pentru ca atunci când ajungi la 40 de ani să ai o piele sănătoasă și luminoasă. Este important să folosim produse anti-rid chiar și înainte să apară linii vizibile ale ridurilor sau pete solare, deoarece transformările microscopice precum excesul de pigment sau pierderea de colagen începe de când avem 20 de ani, iar progresul este atât de lent încât nu îl observăm până la vârsta de 30 sau 40 de ani, când este mult mai greu de tratat.

În același timp, sunt atât de multe sfaturi de îngrijire a pielii până în vârsta de 40 de ani, încât poate fi dificil să le selectăm pe cele mai bune. Mai mult, există și o multitudine de servicii anti-îmbătrânire și proceduri de spa pentru piele care sunt scumpe și durează foarte mult timp. Atunci când dezvolți o rutină de îngrijire a pielii la vârsta de 20-30 de ani, dermatologii sunt de acord că trebuie să o ajustezi la personalitatea ta, pentru că în mod contrar nu o să te ții de ea și nu va funcționa. Adoptă obiceiurile de îngrijire a pielii care sunt plăcute pentru tine.

Care sunt cele mai importante produse pentru piele, ingrediente și obiceiuri pe care trebuie să le adoptăm până la 40 de ani? Iată nouă lucuri pe care dermatologii vor să le faci până ajungi la 40 de ani.

1. Folosește serumul cu vitamina C

Dermatologii cred că antioxidanții din vitamina C sunt cele mai importante ingrediente pe care trebuie să le folosești încă de la vârsta de 20 de ani, deoarece previn apariția petelor închise la culoare și ajută la păstrarea colagenului, înainte ca acesta să dispară. Vitamina C este un iluminator pentru piele, făcând-o mai fermă, deoarece îi îmbunătățește nivelul de colagen și oferă protecție UV în același timp.

2. Exfoliază-ți pielea o dată sau de două ori pe săptămână

Trebuie să știi că pielea ajunsă la maturitate se îngroașă, devine mată, lipsită de viață, iar porii se accentuează. De ce se întamplă acest lucru? Se pare că celulele moarte din pielea noastră nu se divid la fel de repede atunci când îmbătrânim. Acest lucru face ca pielea să aibă un aspect aspru. În plus, excesul de pigment este stocat în celule moarte, așa că tonul pielii tale poate arăta decolorat sau neuniform.

Din fericire, exfolierea de două sau de trei ori pe săptămână poate rezolva sau măcar amâna unele din aceste griji. Includerea exfolierii, atât chimică, cât și fizică poate ajuta la rezolvarea problemei înainte să înceapă și ajută la menținerea strălucirii de tinerețe. Bonus: exfolierea ajută și alte produse de îngrijire a pielii (precum serumul cu vitamina C) să acționeze mai bine.

3. Folosește protecția solară

Am mai spus-o și o vom spune din nou: dacă dorești să încorporezi un produs anti-aging, acesta ar trebui să fie crema cu protecție solară. Nu este niciodată prea târziu să începi să folosești SPF.

Consistența este cheia atunci când vine vorba de protecția solară. Trebuie să aplici cel puțin SPF 30 zilnic pentru a-ți menține pielea tânără, strălucitoare și, cel mai important, sigură. Aplică pe toate suprafețele expuse la soare zilnic. Aceasta include mâinile, gâtul și decolteul, pe lângă față.

4. Nu uita niciodată de hidratare

Pielea devine din ce în ce mai uscată pe măsură ce înaintăm în vârstă. Caută produsele cu o putere mare de hidratare potrivite tipului tău de ten. Fii mereu atentă la ingredientele folosite.

5. Controlează-ți mereu pielea

Deși multora le pasă doar de modul în care arată pielea lor, protejarea împotriva cancerului de piele este și mai importantă decât aspectul estetic. De aceea, ar trebui să apelăm la examinări complete ale pielii anual.

6. Include retinolul în rutina ta de îngrijire

Așa cum vitamina C ar trebui să facă parte din rutina ta zilnică, retinolul ar trebui să fie folosit noaptea. Dermatologii sunt de acord în privința faptului că vârsta de 20 de ani este perfectă pentru a începe să folosești retinol noaptea, precum și vitamina a, pentru a preveni ridurile și pentru a avea un plus de producție de colagen.

7. Ai grijă de piele atât dimineața, cât și seara și nu uita să te speli pe față!

Precum în cazul spălatului de dinți, nu este suficient să ai grijă de pielea ta o data pe zi. Deoarece scopul produselor de zi sunt de a proteja fața, iar a celor de noapte este de a o repara, cheia este să îți stabilești o ruină atât pentru dimineață, cât și pentru seară. Orice ar fi, asigură-te că îți cureți pielea dimineața și seara. Dacă mai ai energie să faci un singur lucru înainte de culcare, acesta ar trebui să fie curățarea feței.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro