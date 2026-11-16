Adevăratul motiv pentru care Russell Brand s-ar fi căsătorit cu Katy Perry. Dezvăluirile făcute de fosta iubită a actorului

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Jordan Martin, fosta iubită a lui Russell Brand, condamnat pentru viol, a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre motivul pentru care actorul și comediantul s-a căsătorit cu Katy Perry în 2010.

În noul documentar Netflix, „Russell Brand: Open Secret”, Martin a susținut că Brand, condamnat recent la zece ani și șase luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, și-a dorit dintotdeauna să se căsătorească cu o persoană celebră.

„Face exact ceea ce și-a dorit întotdeauna să facă: să fie căsătorit cu o persoană celebră. Spunea mereu că asta își dorește”, a declarat Martin în documentar.

Katy Perry și Russell Brand s-au cunoscut în 2008, în timpul filmărilor pentru pelicula „Get Him to the Greek”. Cei doi s-au căsătorit în 2010, în India, însă s-au despărțit un an mai târziu. Divorțul lor a fost finalizat în 2012.

Înainte de a o cunoaște pe Perry, Russell Brand a avut o relație cu Jordan Martin, în 2007. Aceasta a povestit că, în perioada respectivă, actorul i-a cerut să îl însoțească în Hawaii, unde filma pentru „Forgetting Sarah Marshall”, deoarece „își dorea să aibă pe cineva alături care să îl împiedice să încerce să se dea la persoanele de pe platoul de filmare”.

„Mi-a spus că ar trebui să se întâlnească cu cineva mai celebru decât mine”, a susținut Martin.

Tot în documentar, aceasta a afirmat că, în timpul călătoriei în Hawaii, Brand i-ar fi reproșat că „se îmbracă precum o femeie vulgară, disperată după atenție” și că „nu se simțea confortabil” atunci când ea făcea plajă.

Noul documentar Netflix include și mărturiile unor persoane din industria divertismentului, care au ales să își păstreze anonimatul, dar și declarații ale unor foști colegi de locuință ai actorului și ale unor jurnaliști.

În prezent, Russell Brand se află încarcerat la penitenciarul HMP Wandsworth, din sudul Londrei. Joi, alte șase femei l-au acuzat de comportament sexual abuziv, prezentând noi mărturii despre presupusele fapte ale comediantului.

În 2013, la scurt timp după divorț, Katy Perry a declarat că fostul său soț avea un comportament „autoritar” și încerca să o controleze.

„Nu îi plăcea atmosfera creată de faptul că eu eram cea care conducea lucrurile în timpul turneului”, a declarat artista, în vârstă acum de 42 de ani, într-un interviu acordat revistei Vogue în 2013.

Cântăreața a descris dinamica relației lor drept „foarte dureroasă”, adăugând: „Era foarte autoritar și încerca să mă controleze, ceea ce mă afecta”.

„La început, când l-am cunoscut, își dorea o parteneră de la egal la egal. Cred că, de multe ori, bărbații puternici își doresc o femeie care să le fie egală, dar, când o găsesc, își dau seama că nu pot accepta această egalitate”, a explicat atunci interpreta hitului „California Gurls”.

Katy Perry a mărturisit, de asemenea, că multă vreme s-a simțit responsabilă pentru destrămarea căsniciei, până când a descoperit ceea ce ea a numit „adevărul”.

„Am simțit o mare responsabilitate pentru sfârșitul relației, până când am aflat adevărul. Nu pot dezvălui despre ce este vorba, pentru că păstrez această informație bine ascunsă, pentru zile negre. Am renunțat să mă mai învinovățesc și mi-am spus: ‘Nu este din cauza mea. Este ceva ce mă depășește’. Așa că mi-am continuat viața”, a declarat artista.

La doar un an după nuntă, Russell Brand a anunțat-o pe Katy Perry printr-un mesaj că intenționează să divorțeze.

„Să spunem doar că nu am mai auzit nimic de la el de când mi-a trimis un mesaj, pe 31 decembrie 2011, în care îmi spunea că divorțează de mine”, a povestit cântăreața pentru Vogue, în 2013.

foto: Getty Images

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