Ce spunea Katy Perry despre căsnicia cu Russell Brand, condamnat la închisoare pentru viol. Artista a dezvăluit că a aflat „adevărul” după divorț

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Căsnicia de scurtă durată dintre Russell Brand și Katy Perry a revenit în atenția publicului după ce comediantul a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale.

Brand, în vârstă de 51 de ani, și Perry, în vârstă de 42 de ani, s-au cunoscut în 2009, pe platourile de filmare ale producției „Get Him to the Greek”, și s-au căsătorit în 2010. Mariajul lor nu a durat însă prea mult. La sfârșitul anului 2011, actorul i-a trimis cântăreței un mesaj prin care o anunța că a decis să divorțeze, chiar înainte ca aceasta să urce pe scenă pentru un concert. Divorțul a fost finalizat în anul următor.

Momentul în care Katy Perry a primit mesajul de la Russell Brand a fost surprins de camerele de filmat și inclus în documentarul artistei din 2012, „Katy Perry: Part of Me”. Secvența o arată pe cântăreață devastată, plângând în culise și fiind consolată de membrii echipei sale, cu doar câteva clipe înainte de a susține un concert în fața a mii de spectatori.

În cele din urmă, Perry a reușit să își ascundă suferința și să urce pe scenă.

Într-un interviu acordat revistei Vogue în 2013, artista a dezvăluit că nu mai vorbise cu Russell Brand din momentul în care primise mesajul prin care acesta o anunța că vrea să divorțeze.

În același interviu, cântăreața a făcut aluzie la existența unor lucruri tulburătoare pe care le-ar fi descoperit ulterior, mărturisind că inițial se învinovățise pentru destrămarea căsniciei, până când a aflat „adevărul”.

„Nu îi plăcea atmosfera creată de faptul că eu eram cea care conducea lucrurile în timpul turneului. Asta m-a rănit foarte tare, iar comportamentul lui era foarte autoritar, ceea ce m-a afectat. M-am simțit în mare măsură responsabilă pentru sfârșitul relației, dar apoi am aflat adevărul, pe care nu îl pot dezvălui neapărat, pentru că îl păstrez bine ascuns, ca într-un seif, pentru zile negre. Am renunțat să mă mai învinovățesc și mi-am spus: ‘Nu este din cauza mea, este ceva ce mă depășește’. Așa că am mers mai departe”, a declarat Katy Perry.

Artista a mai povestit că, deși Russell Brand era „extrem de amuzant în anumite privințe”, nu a apreciat un episod petrecut atunci când a decis să îi facă o surpriză și să participe la unul dintre spectacolele sale de stand-up comedy. Ajunsă acolo, a descoperit că actorul făcea glume pe seama ei, fără să știe că se afla în public.

De asemenea, o înregistrare video cu cei doi, realizată pe covorul roșu la petrecerea Vanity Fair organizată după gala Premiilor Oscar din 2010, a devenit din nou virală după condamnarea lui Brand, atrăgând atenția asupra limbajului corporal aparent stânjenit al fostului cuplu.

În imagini, un reporter îi cheamă pentru un scurt interviu și îi întreabă ce părere au despre ceremonia Premiilor Oscar. În momentul în care Russell Brand începe să răspundă, Katy Perry râde și îi spune: „Nici măcar nu te-ai uitat!”. Cu toate acestea, actorul continuă să ofere un răspuns care pare lipsit de sens.

„Îi atrag atenția când spune prostii”, afirmă cântăreața, moment în care Brand intervine: „Nu înjura”.

Ulterior, actorul este surprins ținând în mână o mică insignă pe care scrie „Supune-te”, pe care pare să i-o arate lui Perry și pe care continuă să o țină în timp ce pozează pentru fotografi.

Reporterul o întreabă apoi pe artistă cum reușește să se descurce cu Russell Brand, iar aceasta ezită înainte să răspundă, întorcându-și în repetate rânduri privirea către el.

„Ăăă… Nu, de fapt este foarte amuzant”, spune Katy Perry. „Mă lasă fără cuvinte. De obicei, eu sunt cea plină de energie, dar cu el ajung să spun doar: ‘Doamne, ești atât de amuzant! Nu-mi vine să cred!'”.

Russell Brand a fost găsit vinovat săptămâna trecută de un capăt de acuzare pentru viol și trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală, faptele vizând patru femei și fiind comise între 2004 și 2009. Actorul a fost achitat în cazul altor două acuzații de viol și al unei acuzații de tentativă de agresiune indecentă.

În timpul pronunțării sentinței, luni, la Tribunalul Southwark Crown Court din Londra, judecătorul Bennathan l-a descris pe Russell Brand drept „un prădător sexual” care și-a folosit celebritatea pentru a profita de femei. Magistratul a afirmat că fostul star de la Hollywood a dat dovadă de „o aroganță uluitoare” și că acesta considera că statutul său de celebritate îi permite să se comporte după bunul plac.

Bennathan l-a condamnat pe Brand la nouă ani de închisoare pentru viol, la care a adăugat încă 18 luni pentru infracțiunile de agresiune sexuală. Astfel, pedeapsa totală a ajuns la 10 ani și șase luni de închisoare. Actorul, care a negat acuzațiile și a susținut în permanență că toate relațiile sale sexuale au fost consensuale, va trebui să execute două treimi din pedeapsă înainte de a putea fi eliberat sub supraveghere.

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro