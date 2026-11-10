Valentin Butnaru și Ana Bodea, dezvăluiri despre începutul poveștii lor de dragoste. Cine le-a făcut, de fapt, cunoștință

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Ana Bodea și Valentin Butnaru formează un cuplu de aproximativ trei ani și sunt colegi în același trust de televiziune. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea a jucat rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu.”, ulterior interpretând mai multe roluri în serialele difuzate de Antena 1. Pe lângă relația lor amoroasă, cei doi formează o echipă pe cinste și în plan profesional, concentrându-și atenția pe afacerea lor, și anume o școală de balet și de televiziune.

Valentin Butnaru și Ana Bodea, despre începutul poveștii lor de dragoste

Ana Bodea și Valentin Butnaru sunt discreți în ceea ce privește relația lor. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, iar povestea a început după ce actrița a fost prezentă în platoul știrilor Observator, prezentate de Valentin Butnaru.

Între cei doi există o diferență de vârstă de 15 ani, dar acest lucru nu le afectează deloc relația, așa cum cei doi au subliniat în numeroase ocazii.

Invitați în cadrul emisiunii Furnicuțele de la Antena 1, Valentin Butnaru și Ana Bodea au vorbit despre începutul poveștii lor de dragoste, dezvăluind că persoana care le-a făcut inițial cunoștință este prezentatoarea Olivia Păunescu.

Reîntâlnirea a avut loc în platoul emisiunii Observator, atunci când Ana a început să joace în serialul „Lia – Soția soțului meu” și a fost invitată pentru a vorbi despre proiect, iar acolo s-a revăzut cu Valentin.

„L-am cunoscut pe Valentin acum 4-5 ani, prin niște prieteni comuni. Evident că aspectul lui fizic m-a impresionat de atunci și mi-a rămas bine întipărit în memorie… și suflet”, a povestit Ana Bodea.

Ce planuri de viitor au Ana Bodea și Valentin Butnaru

În urmă cu ceva timp, Ana Bodea vorbea cu mult entuziasm despre faptul că ea și partenerul ei, Valentin Butnaru, intenționează să pună bazele unei școli de balet și televiziune. Actrița este absolventă a Școlii de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova, una dintre cele mai prestigioase școli de balet din lume, iar iubitul ei prezentator TV, astfel că acest proiect reunește profesiile lor. Referitor la acest plan, momentan nu s-a concretizat, dar amândoi își doresc să își ducă la dub sfârșit visul.

„Nu s-a amânat, este un vis pe care-l avem, încă. Încercăm să-l facem să devină realitate, dar nu este așa ușor. Mi se pare o responsabilitate foarte mare și trebuie să ne asigurăm că totul este foarte bine pus la punct înainte să începem. Dar este în pending”, a spus Ana Bodea pentru OK! Magazine.

Ana Bodea consideră că experiențele prin care au trecut ea și Valentin Butnaru au contribuit la relația puternică pe care o au în prezent.

„Mi se pare important că am trecut prin multe lucruri împreună și că avem acum o relație foarte puternică. Pe de altă parte, mi se pare că glumim, ne distrăm și ne simțim tot ca-n prima săptămână de relație, acea perioadă de lună de miere. Suntem foarte fericiți.”

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Foto: Instagram

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