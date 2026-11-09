Kate Middleton i-a adus un omagiu emoționant Prințesei Diana. Detaliul observat în timpul celei mai recente apariții publice

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Prințesa de Wales a participat pe 8 noiembrie la National Service of Remembrance, ceremonia anuală dedicată comemorării celor care și-au pierdut viața luptând pentru țara lor. Kate Middleton s-a alăturat membrilor de rang înalt ai familiei regale britanice și a urmărit evenimentul alături de Regina Camilla, de la balconul clădirii Ministerului de Externe, Commonwealth și Dezvoltare din Londra.

Pentru această ocazie, Prințesa de Wales a ales un palton negru semnat Catherine Walker, pe care a prins trei maci roșii, simbol al comemorării militarilor căzuți în război, și broșa HMS Glasgow. Ținuta a fost completată de o pălărie cu boruri largi, creată de Jane Taylor, iar părul a fost prins într-un coc elegant.

Însă, un alt detaliu al ținutei sale a atras cu adevărat atenția. Potrivit publicației HELLO!, Kate Middleton a purtat cerceii Collingwood Pearl Drop, care i-au aparținut regretatei sale soacre, Prințesa Diana. Bijuteriile, alcătuite din diamante și perle în formă de lacrimă, i-ar fi fost oferite Dianei de casa de bijuterii Collingwood Jewellers înainte de căsătoria sa cu Prințul Charles.

Nu este prima dată când Kate Middleton alege să poarte acești cercei. De-a lungul anilor, Prințesa de Wales i-a purtat la numeroase evenimente publice, inclusiv în portretele oficiale realizate cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani. Anul trecut, i-a ales și pentru ceremonia dedicată Zilei Commonwealth-ului, desfășurată la Westminster Abbey.

Prințesa Diana a purtat pentru prima dată aceste bijuterii în iunie 1981, cu doar o lună înainte de nunta sa cu Prințul Charles. Ulterior, le-a ales atât pentru ceremonia de căsătorie, cât și pentru una dintre cele mai cunoscute apariții ale sale, în iunie 1994, când a îmbrăcat celebra rochie neagră supranumită „revenge dress”. Ultima apariție publică a Dianei cu acești cercei datează din același an.

Bijuteriile Prințesei Diana, în colecția lui Kate Middleton

Cerceii Collingwood Pearl Drop nu sunt singurele bijuterii care i-au aparținut Prințesei Diana și care se regăsesc acum în colecția lui Kate Middleton. Una dintre cele mai cunoscute piese este chiar inelul său de logodnă, pe care Prințul William i l-a oferit în 2010, când a cerut-o în căsătorie.

Inelul, ales inițial de Prințul Charles pentru Diana, are în centru un safir oval de Ceylon, de 12 carate, înconjurat de 14 diamante rotunde, montate în aur alb. Kate Middleton a vorbit anterior despre semnificația acestei bijuterii, pe care a descris-o drept „foarte specială”.

„Sunt onorată să îl port”, a declarat Kate Middleton.

De asemenea, în octombrie, la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în onoarea sultanului Omanului, Haitham bin Tariq, Prințesa de Wales a purtat una dintre tiarele preferate ale Prințesei Diana.

Pentru această ocazie, Kate Middleton a optat pentru o rochie lungă, galbenă, creată de designerul libanez Elie Saab. Piesa centrală a ținutei a fost însă tiara Lover’s Knot a Reginei Mary. Bijuteria are o semnificație specială, fiind purtată în trecut și de Prințesa Diana. Kate a apărut pentru prima dată cu această tiară în 2015, iar de atunci a ales-o pentru numeroase evenimente oficiale, transformând-o într-una dintre bijuteriile sale regale emblematice.

Prințesa de Wales și-a completat ținuta cu cercei și o brățară care i-au aparținut Reginei Elisabeta a II-a. De asemenea, a purtat Ordinul Familiei Regale al Regelui Charles al III-lea, o decorație cu portretul monarhului, alături de eșarfa și steaua Ordinului Regal Victorian.

Kate Middleton poartă tiare doar la ocazii speciale, precum banchetele de stat, recepțiile diplomatice sau anumite nunți regale. Prima sa apariție cu o astfel de bijuterie a avut loc în aprilie 2011, la nunta cu Prințul William. De atunci, Prințesa de Wales a purtat cinci tiare diferite.

Foto: Profimedia

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