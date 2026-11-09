Imagini rare cu fiul Nadiei Comăneci, Dylan, și partenera acestuia, Scarlett. Ce aventură au trăit cei doi în mijlocul naturii

Nadia Comăneci a redistribuit pe Instagram o serie de fotografii publicate de fiul ei, Dylan, și partenera acestuia, Scarlett.

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  de  ELLE.ro
Dylan cu Scarlett
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Nadia Comăneci a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram noi imagini cu fiul ei, Dylan Conner, și partenera acestuia, Scarlett. Cei doi tineri au ales să petreacă timp în natură și au pornit într-o drumeție solicitantă, însoțiți de câinele lor.

Dylan și Scarlett, aventură în natură

Nadia Comăneci obișnuiește să le ofere fanilor săi mici incursiuni în viața de familie, iar de această dată atenția s-a îndreptat către fiul său. Fosta mare gimnastă a redistribuit pe contul personal de Instagram fotografiile publicate de Dylan și iubita lui, Scarlett, surprinse în timpul unei aventuri în aer liber.

Cei doi au lăsat deoparte activitățile obișnuite și au ales să exploreze natura, pornind într-o drumeție dificilă. Nu au fost însă singuri, ci însoțiți de câinele lor, care le-a ținut companie pe traseu, Dale, un corgi plin de energie.

„Prima drumeție pe un traseu montan alături de Dale.”, a scris Scarlett pe Instagram.

Cei doi au ales drumeția în locul petrecerii celebre de Halloween, bucurându-se de un road trip de familie.

„Halloween fericit de la Black Mesa!”, a scris Scarlett în dreptul fotogarfiilor, la care Nadia Comăneci le-a răspuns cu o inimă roșie în semn de iubire pentru cei doi.

Dylan Conner și Scarlett formează un cuplu de mai mulți ani

Dylan Paul Conner, fiul Nadiei Comăneci și al fostului gimnast american Bart Conner, are 20 de ani și este într-o relație cu Scarlett, tânăra alături de care a fost fotografiat în repetate rânduri.

Cei doi au atras atenția și în 2024, când au participat împreună la balul de absolvire a liceului. La vremea respectivă, Nadia Comăneci a distribuit pe rețelele sociale fotografii cu fiul ei și partenera acestuia, marcând astfel un moment important din viața tânărului.

În același an, Dylan și Scarlett au călătorit la Paris pentru Jocurile Olimpice, unde au urmărit competițiile sportive alături de Nadia Comăneci și Bart Conner.

Nadia Comăneci, despre trăsăturile pe care Dylan le-a moștenit de la ea

Dincolo de cariera care a făcut-o celebră în întreaga lume, Nadia Comăneci este mama lui Dylan Paul Conner, fiul pe care îl are împreună cu fostul gimnast Bart Conner. În conversația cu ELLE România, Nadia ne-a povestit despre personalitatea lui Dylan și despre lucrurile în care se recunoaște pe ea însăși.

Una dintre marile pasiuni ale fiului ei este mecanica. Dylan este fascinat de mașinile vechi și de cele de epocă și poate petrece foarte mult timp lucrând la ele. Tocmai această preocupare i-a permis Nadiei să observe cât de atent este la fiecare amănunt, dar și cât de exigent poate deveni cu propriile rezultate.

„Atenția la detalii, pentru că îl văd foarte bine cum face. Lui îi place foarte mult să lucreze în mecanică, la mașini vechi, mașini de epocă. Îi plac atât de mult detaliile, încât își petrece foarte mult timp lucrând la ele. Este foarte meticulos, da. Este foarte exigent cu el însuși și se judecă foarte mult. Chiar dacă a făcut ceva bine, el spune că nu e bine. Partea asta pot să spun că a luat-o de la mine. Este ambițios, iar când își propune ceva, duce până la sfârșit.”, ne-a declarat în exclusivitate Nadia Comăneci.

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Foto: Instagram, Getty

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