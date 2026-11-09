Cristina Bâtlan, imagini spectaculoase de la nuntă. Cum a arătat rochia de mireasă și ce tematică a avut la eveniment

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Cristina Bâtlan și partenerul ei de viață, Gabriel Traian, s-au căsătorit religios sâmbătă, pe 7 noiembrie, alături de familie și de prietenii apropiați. Cununia lor civilă a avut loc cu câteva zile înainte, pe 5 noiembrie. Antrepenoarea a mai fost căsătorită în trecut. În anul 2018, a divorțat de fostul ei soț, Roberto, alături de care a fondat brand-ul Musette, după o căsnicie care a durat 26 de ani. Au împreună un fiu, pe nume Adrian.

Cristina Bâtlan s-a căsătorit religios

După cununia civilă de pe 5 noiembrie, care s-a desfășurat Starea Civilă din Sectorul 1, situat în Piața Amzei, Cristina Bâtlan și partenerul ei, Gabriel Traian, s-au căsătorit religios la capela de pe domeniul Palatului Snagov. Ulterior, s-au distrat pe cinste în compania a aproximativ 250 de invitați la Palatul Snagov, la petrecerea care a avut ca tematică Marele Gatsby și o atmosferă inspirată de anii ’20. Vezi AICI imagini de la nunta Cristinei Bâtlan.

Pentru nuntă, Cristina Bâtlan a purtat o rochie albă semnată de Ana Radu, iar pantofii de la brand-ul său de încălțăminte și accesorii. Printre cei care au întreținut atmosfera s-au numărat Andrei Bănuță și Toby Ibitoye. Pe rețelele de socializare, antreprenoarea a făcut confesiuni despre acest nou capitol din viața ei.

„Astăzi, nu am o descriere. Emoția acestui eveniment este dincolo de ceea ce pot descrie în cuvinte.

Dar vă pot spune un lucru: viața este magică, este plină de surprize, iar atunci când îți deschizi inima, vei fi uimit de câtă frumusețe și iubire poți trăi.”

Detalii despre relația dintre Cristina Bâtlan și partenerul ei, Traian

În urmă cu trei ani, Cristina Bâtlan, antreprenoarea de succes, a dezvăluit că s-a logodit cu partenerul ei în secret. Vedeta este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, motiv pentru care nu a dorit să împărtășească inițial cu fanii săi marea veste. De asemenea, Cristina Bâtlan a dezvăluit și ce părere are fostul ei soț despre logodna sa.

Cristina Bâtlan a uimit pe toți cu anunțul că și-a oficializat relația în mod discret în luna aprilie a acestui an. Antreprenoarea a primit inelul în Veneția, chiar de ziua ei de naștere. Cristina Bâtlan a recunoscut că a răspuns cu toată inima cererii de căsătorie a partenerului ei în timpul unei escapade romantice într-o locație de vis pentru cupluri.

Deși a ales să-și păstreze logodna discretă pentru o vreme, antreprenoarea a ales să divulge această veste fanilor săi printr-un interviu acordat pentru okmagazine.ro. Cristina Bâtlan a subliniat că încă nu au început pregătirile pentru ceremonia de căsătorie și nu au stabilit o dată anume. Totuși, ea a accentuat că esențialul constă în iubirea și respectul reciproc, acestea fiind secretele relației lor.

„Cred că a fost cel mai impresionant moment pentru mine. Ne-am logodit la Veneția, pe 28 aprilie, fix de ziua mea, și a fost foarte emoționant. Nici nu mă așteptam! Trăiesc o nouă experiență și pentru că mi-am dorit să intru într-o relație cu un om de care să fiu îndrăgostită în fiecare zi. (…) Încă nu și nici nu contează. Pentru noi, cel mai important e legământul, nu petrecerea„, a mărturisit Cristina Bâtlan pentru okmagazine.ro.

Vedeta a dezvăluit că atât fostul ei soț, Roberto, cât și fiul lor, Adrian, au fost extrem de încântați la aflarea veștii despre logodna ei. Cristina Bâtlan a menționat că a reușit să păstreze o relație foarte bună cu tatăl copilului ei, motiv pentru care acesta s-a bucurat pentru fericirea antreprenoarei.

„E încântat. Și Roberto la fel. Mă bucur că au primit vestea asta cu bine, pentru că, cumva, căsnicia mea a fost prețul succesului. Însă acum mă gândesc cum să pun împreună cariera și familia.”

Citește și:

Mădălina Ghenea, prezentatoare la o celebră emisiune din Italia. Anunțul făcut de actriță după 25 de ani de carieră

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro