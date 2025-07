Cristina Bâtlan, detalii inedite după logodna romantică de la Veneția: „Știu ce vreau cu adevărat”

Cristina Bâtlan, una dintre cele mai cunoscute antreprenoare din România, continuă să-și extindă influența în lumea businessului. Fondatoarea Musette și fosta investitoare în emisiunea Imperiul Leilor de la Pro TV a devenit un reper pentru antreprenori, nu doar datorită brandului pe care l-a construit, ci și prin implicarea sa în susținerea altor afaceri, inclusiv în domenii precum cosmetica.

Deși a bifat numeroase realizări profesionale, viața personală a Cristinei Bâtlan a fost marcată de momente dificile, mai ales din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat fiul său. Într-un interviu acordat recent, antreprenoarea a vorbit deschis despre provocările actuale, atât în plan profesional, cât și personal.

După divorțul din 2018, Cristina Bâtlan și fostul soț, Roberto, au rămas parteneri de afaceri. În plan sentimental, însă, viața a dus-o către o altă relație, cu Petru, un om de afaceri care i-a oferit inelul de logodnă în 2023, într-un cadru romantic, la Veneția, chiar în ziua ei de naștere.

În plan profesional, antreprenoarea se află într-o perioadă de foarte bună, implicându-se în mai multe inițiative.

„Sunt într-un moment în care pot să spun că am foarte multe proiecte angajate. Știu că în momentele de criză trebuie să angajăm multe proiecte. Nu putem să abandonăm lupta pentru că toate echipele noastre așteaptă ca noi să fim în față. Și să fim în față în sensul în care venim cu noutăți, cu proiecte noi, cu colaborări din ce în ce mai interesante în afara industriei noastre, dacă s-ar putea. Astfel încât să creăm comunități care de fapt să ne sprijine business-ul și noi să sprijinim business-ul acelei comunități. Și cu asta mă ocup în special. În ultima vreme am fost la foarte multe evenimente”, a spus ea pentru Cancan.ro.

Întrebată dacă ar mai reveni în show-ul care a consacrat-o pe micile ecrane ca investitor, reacția Cristinei Bâtlan a fost sinceră și pragmatică.

„Aveți vreo veste că se face din nou Imperiul Leilor? Că dacă se face, nu știu, nu m-am gândit la asta, însă mai am și acum ‘traume după vechiul Imperiu, în sensul că am treabă multă. În business 8 luni este foarte puțin, acum 8 luni, ultimul proiect în care am investit e la break-even. Adică a ajuns să nu mai piardă, ci să ajungă la break-even, astfel încât să înceapă să facă și profit.”

În ciuda logodnei-surpriză de la Veneția, Cristina recunoaște că, momentan, viața personală nu este în prim-plan.

Cristina Bâtlan a fost invitată în emisiunea pe care Cătălin Măruță o moderează la PRO TV și a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul ei. Adrian s-a născut prematur, la doar 5 luni, cântărind doar 815 grame, iar medicii s-au luptat atunci pentru viața lui. Ulterior, tânărul a fost nevoit să treacă prin mai multe operații.

„A avut o complicație medicală în urma unei operațiii și a avut 10 reveniri. 10 alte operații. Acum e ok, dar a fost foarte greu. (…) Operația nu a fost greșită, a fost necompatibilă pentru tipul lui de ochi, dar de care nu îți dădeai seama dinafara ochiului. E o chestie foarte rară, are o chestie foarte rară. Un caz la 4/5 milioane de oameni. În momentul în care am fost în Belgia, toți medicii veneau să vadă și ei acest diagnostic, să vadă această boală, pentru că e atât de rară, poate că în viața lor nu o vor mai vedea vreodată. Dar am avut noroc, până la urmă am întâlnit un medic incredibil, indian, care în Anglia a avut grijă de el și l-a operat de încă opt ori”, a povestit femeia de afaceri.