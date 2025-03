Cristina Bâtlan, declarații emoționante despre afecțiunea rară de care suferă fiul ei. Adrian a fost operat de opt ori în Anglia: „Un caz la 4/5 milioane de oameni”

Cristina Bâtlan este cunoscută drept una dintre cele mai de succes femei de afaceri de la noi, însă este și o mamă foarte mândră. Jurata de la „Imperiul Leilor” are un fiu, pe nume Adrian, care îi urmează exemplul. Tânărul și-a pus bazele propriului business și se dedică în totalitate visului său. Mama lui îl sprijină cu sfaturi și resurse, dar băiatul dorește să se descurce pe cont propriu.

Afecțiunea rară de care suferă fiul Cristinei Bâtlan

Cristina Bâtlan a fost invitată în emisiunea pe care Cătălin Măruță o moderează la PRO TV și a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul ei. Adrian s-a născut prematur, la doar 5 luni, cântărind doar 815 grame, iar medicii s-au luptat atunci pentru viața lui. Ulterior, tânărul a fost nevoit să treacă prin mai multe operații.

„A avut o complicație medicală în urma unei operațiii și a avut 10 reveniri. 10 alte operații. Acum e ok, dar a fost foarte greu. (…) Operația nu a fost greșită, a fost necompatibilă pentru tipul lui de ochi, dar de care nu îți dădeai seama dinafara ochiului. E o chestie foarte rară, are o chestie foarte rară. Un caz la 4/5 milioane de oameni. În momentul în care am fost în Belgia, toți medicii veneau să vadă și ei acest diagnostic, să vadă această boală, pentru că e atât de rară, poate că în viața lor nu o vor mai vedea vreodată. Dar am avut noroc, până la urmă am întâlnit un medic incredibil, indian, care în Anglia a avut grijă de el și l-a operat de încă opt ori”, a povestit femeia de afaceri.

Din fericire, operațiile recente prin care a trecut Adrian au fost un succes, astfel că acum tânărul a fost declarat perfect sănătos.

„E perfect acum. La ultimul control, care a fost acum câteva zile, doctorii i-au spus: ‘Adi, poți să te consideri normal, identic ca toată lumea’, (…). Am învățat foarte multe de la el pentru că nu e ușor pentru un om copt și cu multă experiență de viață să treacă prin așa ceva, mai ales pentru un copil. A trecut printr-un mod extraordinar, nu s-a gândit niciodată: ‘mama, de ce eu?’ / ‘mama, de ce mie?’. Putea să își piardă vederea la acel ochi, doar la un singur ochi, dar putea să o piardă, da”, a povestit ea.

Cristina Bâtlan și fiul ei

Cristina Bâtlan, despre începutul carierei sale

Cristina Bâtlan a depus eforturi considerabile pentru a-și dezvolta afacerea actuală, ceea ce a determinat-o să devină una dintre cele mai bogate femei din țara noastră. Cu toate că acum se bucură de un succes extraordinar, ea nu uită niciodată de unde a pornit și nu ezită să dezvăluie că primul ei loc de muncă a fost ca vânzătoare de ziare, chiar dacă a ocupat această poziție doar o singură zi.

„Mi-a plăcut să fiu activă și să mă implic. Cel mai tare am urât să dau socoteală pentru banii pe care îi primeam de buzunar, așa că îmi plăcea să primesc bani de buzunar, dar nu îmi plăcea să fiu întrebată: ‘ce ai făcut cu banii?’ Și atunci, ca să evit acest subiect, îmi propuneam să și câștig bani. Așa că primul meu job a fost să vând ziare. Și am vândut ziare o zi și a fost foarte tare și acea zi pot să o iau cu mine și să o transport în toată experiența mea de astăzi.”, a declarat Cristina Bâtlan pentru Unica.

Cu ceva timp în urmă, Cristina Bâtlan a împărtășit că primele ei venituri le-a obținut în timpul liceului. Acestea proveneau din vânzarea unor articole vestimentare pe care le crea personal.

„Bineînțeles că am câștigat bani înainte să încep(…) și mi-a plăcut tot timpul să câștig bani. Sora mea spunea că atunci când îi împrumutam niște lucruri, o puneam să plătească, dar eu nu-mi amintesc. Așa că primii bani i-am câștigat în liceu, când am creat niște haine, niște colanți cu cristale. Vreau să vă spun că atunci asta era ceva wow, adică nu avea nimeni, doar cei care aveau acces la niște jurnale de modă din străinătate își puteau imagina ceva de genul. Și vreau să vă spun că i-am făcut cu mâna mea, i-am cusut și am vândut primele trei perechi cu niște prețuri exorbitante”, a declarat Cristina Bâtlan pentru Playtech.ro.

Femeia de afaceri a vorbit despre divorț

Cristina Bâtlan, antreprenoarea de succes cunoscută din show-ul „Imperiul Leilor’, a vorbit deschis despre divorțul prin care a trecut și cum a afectat-o despărțirea. Cristina Bâtlan este una dintre cele mai de succes femei de afaceri din România și, împreună cu fostul ei soț, Roberto Bâtlan, a pus bazele unui celebru brand de încălțăminte și accesorii, foarte apreciat atât pe piața locală, cât și internațional. Cei doi au format un cuplu timp de 26 de ani, astfel că divorțul lor a fost un mare șoc pentru cei apropiați.

„Nouă ni s-a părut că avem nevoie în relație noastră de niște reguli. Dacă ne certăm și unul din noi pleacă de acasă, ne-am despărțit. Ne-am ținut de ea toată viața. Următoarea regulă era: niciunul dintre noi nu minte. S-a întâmplat în timp, unul dintre noi a încălcat una dintre reguli. Nu ne supărăm, că e dreptul să încalci. Un partener nu e un obiect. El era într-o relație, eu nu aveam nicio relație. Mi s-a părut că s-a rupt pământul în două. A fost o durere enormă, am simțit că mi s-a rupt sufletul în două. Dar am știut că nu pot să trec peste acest principiu și nu am putut. În momentul în care am aflat, în ziua aia ne-am despărțit”, a declarat antreprenoarea în cadrul podcastului Fain & Simplu, găzduit de Mihai Morar.

Citește și:

Andreea Marin și fiica ei, Violeta, au vizitat facultatea din America unde va învăța tânăra. Ce a povestit vedeta: „Am ajuns cu teamă, cu îndoieli…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro