Cristina Bâtlan s-a căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă

Cristina Bâtlan s-a căsătorit joi, 5 noiembrie, cu partenerul său, Traian.
Cristina Bâtlan, cunoscută pentru succesul brandului Musette și pentru participarea în emisiunea „Imperiul Leilor”, de la PRO TV, trăiește un moment special în viața personală. Antreprenoarea s-a căsătorit joi, 5 noiembrie, cu partenerul său, Traian, în cadrul unei ceremonii civile organizate în București.
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Evenimentul a avut loc la ora 12:00, la sediul Stării Civile din Sectorul 1, situat în Piața Amzei. Cei doi și-au oficializat relația în prezența nașilor și a unui grup restrâns de prieteni apropiați.
Pentru această ocazie, Cristina Bâtlan a ales o apariție elegantă, cu o ținută care i-a evidențiat silueta. Antreprenoarea și-a completat look-ul cu o coafură atent realizată și o pereche de pantofi cu toc semnați de brandul de încălțăminte și accesorii pe care l-a fondat.
Nici mirele nu a trecut neobservat. Traian a optat pentru o ținută complet neagră, accesorizată cu pantofi eleganți.
Pe parcursul ceremoniei, cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre. Traian a ținut-o de mână pe Cristina, iar după ce și-au exprimat consimțământul în fața ofițerului de Stare Civilă, proaspeții soți s-au îmbrățișat. Ulterior, aceștia au semnat documentele care le oficializează căsătoria, marcând astfel începutul unei noi etape în relația lor.
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În urmă cu trei ani, Cristina Bâtlan, antreprenoarea de succes, a dezvăluit că s-a logodit cu partenerul ei în secret. Vedeta este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, motiv pentru care nu a dorit să împărtășească inițial cu fanii săi marea veste. De asemenea, Cristina Bâtlan a dezvăluit și ce părere are fostul ei soț despre logodna sa.
Cristina Bâtlan a uimit pe toți cu anunțul că și-a oficializat relația în mod discret în luna aprilie a acestui an. Antreprenoarea a primit inelul în Veneția, chiar de ziua ei de naștere. Cristina Bâtlan a recunoscut că a răspuns cu toată inima cererii de căsătorie a partenerului ei în timpul unei escapade romantice într-o locație de vis pentru cupluri.
Deși a ales să-și păstreze logodna discretă pentru o vreme, antreprenoarea a ales să divulge această veste fanilor săi printr-un interviu acordat pentru okmagazine.ro. Cristina Bâtlan a subliniat că încă nu au început pregătirile pentru ceremonia de căsătorie și nu au stabilit o dată anume. Totuși, ea a accentuat că esențialul constă în iubirea și respectul reciproc, acestea fiind secretele relației lor.
„Cred că a fost cel mai impresionant moment pentru mine. Ne-am logodit la Veneția, pe 28 aprilie, fix de ziua mea, și a fost foarte emoționant. Nici nu mă așteptam! Trăiesc o nouă experiență și pentru că mi-am dorit să intru într-o relație cu un om de care să fiu îndrăgostită în fiecare zi. (…) Încă nu și nici nu contează. Pentru noi, cel mai important e legământul, nu petrecerea„, a mărturisit Cristina Bâtlan pentru okmagazine.ro.
Vedeta a dezvăluit că atât fostul ei soț, Roberto, cât și fiul lor au fost extrem de încântați la aflarea veștii despre logodna ei. Cristina Bâtlan a menționat că a reușit să păstreze o relație foarte bună cu tatăl copilului ei, motiv pentru care acesta s-a bucurat pentru fericirea antreprenoarei.
„E încântat. Și Roberto la fel. Mă bucur că au primit vestea asta cu bine, pentru că, cumva, căsnicia mea a fost prețul succesului. Însă acum mă gândesc cum să pun împreună cariera și familia.”
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Foto: Arhiva ELLE
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