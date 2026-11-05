Cristina Bâtlan s-a căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Cristina Bâtlan, cunoscută pentru succesul brandului Musette și pentru participarea în emisiunea „Imperiul Leilor”, de la PRO TV, trăiește un moment special în viața personală. Antreprenoarea s-a căsătorit joi, 5 noiembrie, cu partenerul său, Traian, în cadrul unei ceremonii civile organizate în București.

Cristina Bâtlan și partenerul ei, Traian, au devenit oficial soț și soție

Evenimentul a avut loc la ora 12:00, la sediul Stării Civile din Sectorul 1, situat în Piața Amzei. Cei doi și-au oficializat relația în prezența nașilor și a unui grup restrâns de prieteni apropiați.

Pentru această ocazie, Cristina Bâtlan a ales o apariție elegantă, cu o ținută care i-a evidențiat silueta. Antreprenoarea și-a completat look-ul cu o coafură atent realizată și o pereche de pantofi cu toc semnați de brandul de încălțăminte și accesorii pe care l-a fondat.

Nici mirele nu a trecut neobservat. Traian a optat pentru o ținută complet neagră, accesorizată cu pantofi eleganți.

Pe parcursul ceremoniei, cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre. Traian a ținut-o de mână pe Cristina, iar după ce și-au exprimat consimțământul în fața ofițerului de Stare Civilă, proaspeții soți s-au îmbrățișat. Ulterior, aceștia au semnat documentele care le oficializează căsătoria, marcând astfel începutul unei noi etape în relația lor.

Vezi imaginile AICI.

Detalii despre logodnă

În urmă cu trei ani, Cristina Bâtlan, antreprenoarea de succes, a dezvăluit că s-a logodit cu partenerul ei în secret. Vedeta este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, motiv pentru care nu a dorit să împărtășească inițial cu fanii săi marea veste. De asemenea, Cristina Bâtlan a dezvăluit și ce părere are fostul ei soț despre logodna sa.

Cristina Bâtlan a uimit pe toți cu anunțul că și-a oficializat relația în mod discret în luna aprilie a acestui an. Antreprenoarea a primit inelul în Veneția, chiar de ziua ei de naștere. Cristina Bâtlan a recunoscut că a răspuns cu toată inima cererii de căsătorie a partenerului ei în timpul unei escapade romantice într-o locație de vis pentru cupluri.

Deși a ales să-și păstreze logodna discretă pentru o vreme, antreprenoarea a ales să divulge această veste fanilor săi printr-un interviu acordat pentru okmagazine.ro. Cristina Bâtlan a subliniat că încă nu au început pregătirile pentru ceremonia de căsătorie și nu au stabilit o dată anume. Totuși, ea a accentuat că esențialul constă în iubirea și respectul reciproc, acestea fiind secretele relației lor.

„Cred că a fost cel mai impresionant moment pentru mine. Ne-am logodit la Veneția, pe 28 aprilie, fix de ziua mea, și a fost foarte emoționant. Nici nu mă așteptam! Trăiesc o nouă experiență și pentru că mi-am dorit să intru într-o relație cu un om de care să fiu îndrăgostită în fiecare zi. (…) Încă nu și nici nu contează. Pentru noi, cel mai important e legământul, nu petrecerea„, a mărturisit Cristina Bâtlan pentru okmagazine.ro.

Vedeta a dezvăluit că atât fostul ei soț, Roberto, cât și fiul lor au fost extrem de încântați la aflarea veștii despre logodna ei. Cristina Bâtlan a menționat că a reușit să păstreze o relație foarte bună cu tatăl copilului ei, motiv pentru care acesta s-a bucurat pentru fericirea antreprenoarei.

„E încântat. Și Roberto la fel. Mă bucur că au primit vestea asta cu bine, pentru că, cumva, căsnicia mea a fost prețul succesului. Însă acum mă gândesc cum să pun împreună cariera și familia.”



Citește și:

Justin Timberlake, dezvăluiri despre trecutul său într-un nou documentar. Artistul ar urma să vorbească despre relația cu Britney Spears și scandalul cu Janet Jackson

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro