Cristina Bâtlan, mărturisiri dureroase despre nașterea prematură a fiului ei. Cum este relația din prezent cu Adrian: „Înveți ce înseamnă cu adevărat fragilitatea și miracolul”

Cristina Bâtlan a dezvăluit detalii despre nașterea prematură a fiului ei și care este relația din prezent dintre ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cristina Bâtlan, mărturisiri dureroase despre nașterea prematură a fiului ei. Cum este relația din prezent cu Adrian: "Înveți ce înseamnă cu adevărat fragilitatea și miracolul"

Experiența nașterii premature a fiului ei a schimbat radical lumea Cristinei Bâtlan. Artista a trăit momente pe care nicio mamă nu și le dorește, iar lupta micuțului ei pentru viață i-a redefinit în totalitate modul în care înțelege maternitatea, dragostea și responsabilitatea.

Cristina Bâtlan, despre nașterea prematură

Acea perioadă a consolidat o legătură profundă între ei și a transformat-o nu doar ca mamă, ci și ca om, după cum a povestit într-un interviu recent.

Privind înapoi, Cristina rememorează cât de neașteptat poate deveni drumul unei mame. Fiecare oră petrecută lângă fiul ei, fiecare semn de progres, oricât de mic, a transformat frica în curaj și incertitudinea în recunoștință. A simțit, în cele mai fragile clipe, puterea divină și a descoperit frumusețea tainică a relației dintre mamă și copil, acea conexiune care se clădește uneori în cele mai delicate circumstanțe.

„M-a schimbat profund. Când îți vezi copilul luptând pentru viață, înveți ce înseamnă cu adevărat fragilitatea și miracolul. Am devenit mai puternică, mai recunoscătoare și mai conștientă de faptul că fiecare zi este un dar. L-am descoperit pe Dumnezeu.”, a spus ea pentru revista Viva!

Astăzi, fiul ei, Adrian, este un tânăr antreprenor în plină ascensiune, iar Cristina îl privește cu admirația unei mame care știe cât drum a parcurs copilul ei, de la primele momente grele din viață până la succesul pe care și-l construiește singur. Îl încurajează în continuare să-și urmeze visurile cu determinare, iar relația lor a căpătat, odată cu trecerea timpului, nuanțe noi și frumoase.

„I-am spus mereu să aibă curaj și să creadă în ceea ce face. De la el am învățat, însă, bucuria generației lui: un alt ritm, o altă deschidere către lume. Relația noastră e bazată pe încredere, respect și libertate. Suntem mamă și fiu, dar și doi oameni care învață unul de la altul, cei mai buni prieteni.”

De ce afecțiune suferă Adrian

Cristina Bâtlan a fost invitată în emisiunea pe care Cătălin Măruță o moderează la PRO TV și a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul ei. Adrian s-a născut prematur, la doar 5 luni, cântărind doar 815 grame, iar medicii s-au luptat atunci pentru viața lui. Ulterior, tânărul a fost nevoit să treacă prin mai multe operații.

„A avut o complicație medicală în urma unei operațiii și a avut 10 reveniri. 10 alte operații. Acum e ok, dar a fost foarte greu. (…) Operația nu a fost greșită, a fost necompatibilă pentru tipul lui de ochi, dar de care nu îți dădeai seama dinafara ochiului. E o chestie foarte rară, are o chestie foarte rară. Un caz la 4/5 milioane de oameni. În momentul în care am fost în Belgia, toți medicii veneau să vadă și ei acest diagnostic, să vadă această boală, pentru că e atât de rară, poate că în viața lor nu o vor mai vedea vreodată. Dar am avut noroc, până la urmă am întâlnit un medic incredibil, indian, care în Anglia a avut grijă de el și l-a operat de încă opt ori”, a povestit femeia de afaceri.

Din fericire, operațiile recente prin care a trecut Adrian au fost un succes, astfel că acum tânărul a fost declarat perfect sănătos.

„E perfect acum. La ultimul control, care a fost acum câteva zile, doctorii i-au spus: ‘Adi, poți să te consideri normal, identic ca toată lumea’, (…). Am învățat foarte multe de la el pentru că nu e ușor pentru un om copt și cu multă experiență de viață să treacă prin așa ceva, mai ales pentru un copil. A trecut printr-un mod extraordinar, nu s-a gândit niciodată: ‘mama, de ce eu?’ / ‘mama, de ce mie?’. Putea să își piardă vederea la acel ochi, doar la un singur ochi, dar putea să o piardă, da”, a povestit ea.

Citește și:
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, confesiuni despre viața ei amoroasă după despărțirea de artist: „Înainte, o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum se pregătesc Anna Kournikova și Enrique Iglesias pentru venirea pe lume a celui de-al patrulea copil: "Sunt atât de entuziasmați"
People
Cum se pregătesc Anna Kournikova și Enrique Iglesias pentru venirea pe lume a celui de-al patrulea copil: "Sunt atât de entuziasmați"
Ada Galeș, mesaj puternic pentru persoanele diagnosticate cu cancer. Actrița a învins boala după patru intervenții chirurgicale complicate
People
Ada Galeș, mesaj puternic pentru persoanele diagnosticate cu cancer. Actrița a învins boala după patru intervenții chirurgicale complicate
Billy Bob Thornton explică motivul despărțirii de Angelina Jolie. Cei doi au fost căsătoriți în perioada 2000-2003: "Ne-am separat pentru că…"
People
Billy Bob Thornton explică motivul despărțirii de Angelina Jolie. Cei doi au fost căsătoriți în perioada 2000-2003: "Ne-am separat pentru că…"
Melania Trump, apariție elegantă la un dineu de stat alături de soțul ei. De ce a ales culoarea verde pentru ținuta ei
People
Melania Trump, apariție elegantă la un dineu de stat alături de soțul ei. De ce a ales culoarea verde pentru ținuta ei
Răzvan Simion, declarații după ce s-a zvonit că ar fi prezentatorul show-ului Survivor România 2026: "Sunt un tip comod"
People
Răzvan Simion, declarații după ce s-a zvonit că ar fi prezentatorul show-ului Survivor România 2026: "Sunt un tip comod"
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas sărbătoresc 25 de ani de căsnicie. Fotografii emoționante de arhivă dezvăluite abia acum de celebrul cuplu
People
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas sărbătoresc 25 de ani de căsnicie. Fotografii emoționante de arhivă dezvăluite abia acum de celebrul cuplu
Libertatea
Irina Columbeanu, atacată dur pe internet. Ramona Gabor a sărit în apărarea ei imediat ce a văzut ce-i scriu fanii
Irina Columbeanu, atacată dur pe internet. Ramona Gabor a sărit în apărarea ei imediat ce a văzut ce-i scriu fanii
Melania Trump, elegantă în verde la cina de stat cu prințul saudit. Ținuta ei anticipează tendințele pentru 2026
Melania Trump, elegantă în verde la cina de stat cu prințul saudit. Ținuta ei anticipează tendințele pentru 2026
Andreea Marin, criticată de fani: „Ai slăbit mult, ai grijă de tine”. Cum s-a pozat vedeta și ce răspuns le-a dat
Andreea Marin, criticată de fani: „Ai slăbit mult, ai grijă de tine”. Cum s-a pozat vedeta și ce răspuns le-a dat
Primele imagini cu fiul actriței Ilona Brezoianu: „Un pachețel blonduț de nota 10”. Soțul vedetei de la Antena 1 a asistat la naștere
Primele imagini cu fiul actriței Ilona Brezoianu: „Un pachețel blonduț de nota 10”. Soțul vedetei de la Antena 1 a asistat la naștere
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
„Bătea încontinuu... Această femeie e un monstru”, a spus o gimnastă despre Camelia Voinea. Au fost lansate acuzații grave la adresa antrenoarei, iar filmările apărute au stârnit revoltă! Acum a venit și reacția femeii
„Bătea încontinuu... Această femeie e un monstru”, a spus o gimnastă despre Camelia Voinea. Au fost lansate acuzații grave la adresa antrenoarei, iar filmările apărute au stârnit revoltă! Acum a venit și reacția femeii
catine.ro
3 semne zodiacale vor experimenta o iubire profundă pe 20 noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale vor experimenta o iubire profundă pe 20 noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2025. Balanțele se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2025. Balanțele se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Tema Met Gala 2026 a fost anunțată. Ce vedete sunt așteptate pe covorul roșu
Tema Met Gala 2026 a fost anunțată. Ce vedete sunt așteptate pe covorul roșu
În ce zile este dezlegare la vin și ulei în Postul Crăciunului? Ce spune tradiția
În ce zile este dezlegare la vin și ulei în Postul Crăciunului? Ce spune tradiția
Mai multe din people
Andreea Marin, răspuns după ce a fost criticată pentru transformarea ei fizică: "Cu supervizarea medicului"
Andreea Marin, răspuns după ce a fost criticată pentru transformarea ei fizică: "Cu supervizarea medicului"
People

Andreea Marin a oferit un răspuns după ce a fost criticată pentru transformarea ei fizică impresionantă.

+ Mai multe
Ce roluri vor îndeplini Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos la Gala Met 2026 și de ce decizia a stârnit controverse
Ce roluri vor îndeplini Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos la Gala Met 2026 și de ce decizia a stârnit controverse
People

Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos vor fi printre sponsorii principali la Met Gala din 2026.

+ Mai multe
Dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite. Ce a povestit Irina Fodor: "Se atacă și cu lucruri personale și cu lucruri de la muncă..."
Dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite. Ce a povestit Irina Fodor: "Se atacă și cu lucruri personale și cu lucruri de la muncă..."
People

Noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite a venit cu mai multe schimbări în modul în care se desfășoară competiția culinară.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC