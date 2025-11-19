Cristina Bâtlan, mărturisiri dureroase despre nașterea prematură a fiului ei. Cum este relația din prezent cu Adrian: „Înveți ce înseamnă cu adevărat fragilitatea și miracolul”

Experiența nașterii premature a fiului ei a schimbat radical lumea Cristinei Bâtlan. Artista a trăit momente pe care nicio mamă nu și le dorește, iar lupta micuțului ei pentru viață i-a redefinit în totalitate modul în care înțelege maternitatea, dragostea și responsabilitatea.

Cristina Bâtlan, despre nașterea prematură

Acea perioadă a consolidat o legătură profundă între ei și a transformat-o nu doar ca mamă, ci și ca om, după cum a povestit într-un interviu recent.

Privind înapoi, Cristina rememorează cât de neașteptat poate deveni drumul unei mame. Fiecare oră petrecută lângă fiul ei, fiecare semn de progres, oricât de mic, a transformat frica în curaj și incertitudinea în recunoștință. A simțit, în cele mai fragile clipe, puterea divină și a descoperit frumusețea tainică a relației dintre mamă și copil, acea conexiune care se clădește uneori în cele mai delicate circumstanțe.

„M-a schimbat profund. Când îți vezi copilul luptând pentru viață, înveți ce înseamnă cu adevărat fragilitatea și miracolul. Am devenit mai puternică, mai recunoscătoare și mai conștientă de faptul că fiecare zi este un dar. L-am descoperit pe Dumnezeu.”, a spus ea pentru revista Viva!

Astăzi, fiul ei, Adrian, este un tânăr antreprenor în plină ascensiune, iar Cristina îl privește cu admirația unei mame care știe cât drum a parcurs copilul ei, de la primele momente grele din viață până la succesul pe care și-l construiește singur. Îl încurajează în continuare să-și urmeze visurile cu determinare, iar relația lor a căpătat, odată cu trecerea timpului, nuanțe noi și frumoase.

„I-am spus mereu să aibă curaj și să creadă în ceea ce face. De la el am învățat, însă, bucuria generației lui: un alt ritm, o altă deschidere către lume. Relația noastră e bazată pe încredere, respect și libertate. Suntem mamă și fiu, dar și doi oameni care învață unul de la altul, cei mai buni prieteni.”

De ce afecțiune suferă Adrian

Cristina Bâtlan a fost invitată în emisiunea pe care Cătălin Măruță o moderează la PRO TV și a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul ei. Adrian s-a născut prematur, la doar 5 luni, cântărind doar 815 grame, iar medicii s-au luptat atunci pentru viața lui. Ulterior, tânărul a fost nevoit să treacă prin mai multe operații.

„A avut o complicație medicală în urma unei operațiii și a avut 10 reveniri. 10 alte operații. Acum e ok, dar a fost foarte greu. (…) Operația nu a fost greșită, a fost necompatibilă pentru tipul lui de ochi, dar de care nu îți dădeai seama dinafara ochiului. E o chestie foarte rară, are o chestie foarte rară. Un caz la 4/5 milioane de oameni. În momentul în care am fost în Belgia, toți medicii veneau să vadă și ei acest diagnostic, să vadă această boală, pentru că e atât de rară, poate că în viața lor nu o vor mai vedea vreodată. Dar am avut noroc, până la urmă am întâlnit un medic incredibil, indian, care în Anglia a avut grijă de el și l-a operat de încă opt ori”, a povestit femeia de afaceri.

Din fericire, operațiile recente prin care a trecut Adrian au fost un succes, astfel că acum tânărul a fost declarat perfect sănătos.

„E perfect acum. La ultimul control, care a fost acum câteva zile, doctorii i-au spus: ‘Adi, poți să te consideri normal, identic ca toată lumea’, (…). Am învățat foarte multe de la el pentru că nu e ușor pentru un om copt și cu multă experiență de viață să treacă prin așa ceva, mai ales pentru un copil. A trecut printr-un mod extraordinar, nu s-a gândit niciodată: ‘mama, de ce eu?’ / ‘mama, de ce mie?’. Putea să își piardă vederea la acel ochi, doar la un singur ochi, dar putea să o piardă, da”, a povestit ea.

