Chanel Cruise 26/27: Matthieu Blazy aduce un aer nou eleganței franțuzești

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După Biarritz, a venit rândul orașului Sydney să intre în universul Chanel. Pe 5 noiembrie, casa franceză a adus în Australia colecția Cruise 26/27, prima de acest fel semnată de Matthieu Blazy, într-un eveniment care a marcat debutul prezentărilor sale pe podiumurile australiene. Nu a fost vorba despre o colecție nouă, ci despre reluarea celei prezentate pe 28 aprilie, la Biarritz, de această dată într-un decor spectaculos, la celălalt capăt al lumii.

Alegerea celor două orașe nu este întâmplătoare. În 1915, Gabrielle Chanel își deschidea la Biarritz prima casă de couture, propunând o garderobă feminină mai puțin restrictivă, inspirată de sport, vacanțele la mare și libertatea de mișcare. Peste un secol mai târziu, Blazy revizitează aceste principii fără să transforme istoria casei într-un exercițiu de nostalgie. Dimpotrivă, o interpretează cu multă curiozitate și un simț al umorului care începe să devină una dintre semnăturile sale.

Prezentarea din Sydney a avut loc la The Cutaway, sub Barangaroo Reserve, unde pereții din gresie naturală au fost integrați într-o scenografie inspirată de interioarele Art Deco și de apartamentul lui Gabrielle Chanel de pe Rue Cambon. Oglinzile, covoarele în tonuri neutre și obiectele decorative au creat impresia unui salon parizian mutat, pentru o seară, pe coasta Australiei.

Pe podium, Julia Nobis a deschis show-ul într-o rochie neagră din crep de mătase, cu decolteu adânc, purtată cu mocasini și cercei supradimensionați în formă de scoici. Au urmat jachete cu broderii inspirate de corali și stele de mare, costume reinterpretate, pulovere cu dungi marinărești și rochii fluide. Un ansamblu aparent realizat din denim era, în realitate, brodat integral cu paiete, demonstrând fascinația lui Blazy pentru materialele care nu sunt ceea ce par.

Accesoriile completează acest univers cu o doză de excentricitate: bonete de înot sculpturale, care amintesc de costumele create de Gabrielle Chanel pentru baletul Le Train Bleu din 1924, bijuterii inspirate de scoici, genți supradimensionate din rafie și pantofi bicolori reinterpretați. Spre final, o rochie roșie brodată asemenea coralilor și o creație irizată, cu siluetă de sirenă, duc inspirația marină într-o zonă aproape fantastică.

Dincolo de invitații celebri, printre care Nicole Kidman și Margot Robbie, și de petrecerea animată de Kylie Minogue, adevărata atracție rămâne felul în care Blazy reușește să actualizeze codurile Chanel. Hainele sunt elaborate, dar nu rigide, elegante fără să pară studiate, iar detaliile surprinzătoare le dau personalitate. O demonstrație că moda poate fi sofisticată fără să se ia prea mult în serios.

Foto: Profimedia

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