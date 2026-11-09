Doria Ragland, mama lui Meghan Markle, contribuție esențială în cazul împotriva lui Thomas Markle. Tatăl Ducesei a fost arestat în Florida

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Mama lui Meghan Markle, Doria Ragland, ar fi ajutat autoritățile să îl identifice pe Thomas Markle, după ce fotografii tulburătoare care înfățișau abuzuri sexuale asupra minorilor au fost descoperite în cadrul unei anchete aflate în desfășurare.

Tatăl lui Meghan Markle a fost arestat în Florida

Doria Ragland, în vârstă de 70 de ani, ar fi oferit sprijin anchetatorilor înainte de arestarea lui Thomas Markle, vineri, în Florida, sub acuzația de deținere de materiale pornografice cu minori, a relatat publicația People.

Potrivit aceleiași surse, Meghan, în vârstă de 45 de ani, cunoscută pentru rolul său din serialul „Suits”, este, de asemenea, dispusă să colaboreze cu autoritățile, dacă va fi necesar.

Conform publicației The Sun, imaginile presupuse a-l înfățișa pe Thomas Markle, descoperite într-o unitate de depozitare închiriată din California, ar fi fost realizate pe când acesta avea în jur de 30 sau 40 de ani.

Publicația a relatat că presupusele fapte ale lui Thomas Markle ar putea data de acum cinci decenii, înainte de nașterea lui Meghan.

Thomas Markle și Doria Ragland s-au căsătorit în 1979 și au divorțat în 1987. Cei doi au devenit părinții lui Meghan în 1981. Thomas Markle mai are o fiică, Samantha, și un fiu, Thomas Markle Jr., din prima căsătorie.

Thomas Markle a fost arestat sub acuzația de deținere de materiale pornografice cu minori, în timp ce se afla la centrul de îngrijire pentru vârstnici Maravida Senior Living din Lakeland. Arestarea a avut loc după ce unitățile sale de depozitare au fost percheziționate pe 30 octombrie și 4 noiembrie.

Acesta s-a prezentat în fața instanței vineri, după care a fost trimis înapoi la centrul specializat în îngrijirea persoanelor cu demență, cu condiția să nu aibă niciun contact cu minori și să fie monitorizat electronic.

Thomas Markle, anchetat și în Filipine

Thomas Markle este anchetat și în Filipine, în urma unor acuzații potrivit cărora ar fi deținut materiale care înfățișau abuzuri sexuale asupra copiilor. Potrivit relatărilor, el a fost denunțat de Thomas Jr.

Ancheta a început după ce Thomas Markle Jr., fiul bărbatului și fratele vitreg al Ducesei, a anunțat autoritățile că ar fi descoperit materiale compromițătoare printre bunurile tatălui său, într-o locuință din Cebu. Potrivit publicației People, acesta susține că a găsit patru cutii care conțineau sute, posibil chiar mii de imagini suspecte, stocate pe dispozitive electronice și în alte materiale.

Poliția filipineză a confirmat că a preluat un laptop și alte obiecte pentru investigație. Autoritățile urmează să stabilească proveniența imaginilor, conținutul acestora și dacă există dovezi privind săvârșirea unor infracțiuni.

Ministrul filipinez de Interne, Jonvic Remulla, a declarat pentru The Guardian că suspiciunile sunt extrem de grave, însă a subliniat necesitatea verificării probelor.

„În cazurile în care sunt implicate și conflicte familiale, trebuie să analizăm toate perspectivele. În acest moment, toate indiciile sugerează că ar putea fi vorba despre un infractor sexual de cea mai gravă speță. Vrem să fim siguri înainte să prezentăm concluziile”, a afirmat oficialul.

Poliția britanică verifică o sesizare din 2019

Poliția Metropolitană din Londra a confirmat că a primit, în ianuarie 2019, o scrisoare care conținea acuzații privind presupuse fapte comise în afara Regatului Unit. Documentul a fost transmis biroului Ducelui și Ducesei de Sussex, însă informațiile nu au fost comunicate altor instituții de aplicare a legii.

Autoritățile britanice analizează acum modul în care a fost gestionată sesizarea și posibilitatea unei evaluări independente. Meghan indicase inițial anul 2018, însă reprezentanții săi au clarificat ulterior că documentele poliției confirmă anul 2019.

În Filipine, anchetatorii continuă verificările și au anunțat că vor colabora cu autoritățile internaționale dacă vor identifica suficiente dovezi pentru inițierea unor proceduri penale.

Thomas Markle neagă acuzațiile

Thomas Markle, care se află în prezent într-un centru de recuperare din Florida, a respins ferm afirmațiile fiului său.

„Sunt șocat, rănit și foarte supărat că fiul meu face asemenea acuzații împotriva mea. Nu aș putea niciodată să fac lucrurile de care sunt acuzat. Este cel mai îngrozitor lucru de care m-ar putea acuza cineva. Sunt numai minciuni. Este ceva bolnav. Nu am nicio idee de ce Tom încearcă să mă distrugă cu aceste minciuni”, a declarat el pentru Daily Mail.

Thomas Markle a contestat și faptul că dispozitivele electronice s-ar fi aflat în posesia sa în perioada indicată. Deocamdată, acuzațiile nu au fost demonstrate, iar autoritățile nu au anunțat formularea unor acuzații penale împotriva sa.

Meghan Markle explică de ce și-a ținut copiii departe de bunicul lor

Scandalul a readus în atenție relația tensionată dintre Meghan Markle și tatăl său, cu care Ducesa nu mai păstrează legătura de mai mulți ani. Într-o declarație transmisă publicației People, soția Prințului Harry a mărturisit că vestea a afectat-o profund.

„Sunt profund tulburată de informațiile apărute în ultimele 24 de ore, iar gândurile mele se îndreaptă către orice copil care ar fi putut avea de suferit”, a transmis Meghan.

Ducesa a explicat că primise anterior informații despre acuzații îngrijorătoare la adresa tatălui său și că fusese asigurată că autoritățile le investighează.

„Sper că acum se poate înțelege că, în ciuda modului în care anumite publicații au denaturat lucrurile de-a lungul anilor, distanța față de tatăl meu și decizia de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: să îi protejez”, a declarat aceasta.

Meghan și Harry au doi copii, Archie și Lilibet, care nu și-au întâlnit niciodată bunicul matern. Meghan Markle i-ar fi trimis tatălui său o scrisoare în decembrie 2025, în care îl anunța că nu îi va permite niciodată să îi cunoască pe cei doi copii ai săi. În document, Ducesa de Sussex l-ar fi confruntat pe Thomas Markle în legătură cu presupuse abuzuri sexuale asupra copiilor și i-ar fi transmis că autoritățile fuseseră informate despre acuzațiile care îl vizau. De asemenea, Meghan i-ar fi comunicat că aceasta urma să fie ultima dată când avea să primească vești de la ea.

Citește și:

Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA. Cum o răsfață pe logodnica lui: „Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că…'

foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro