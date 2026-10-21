Prințul Harry dezvăluie adevăratul motiv pentru care s-a întors în Marea Britanie alături de Meghan Markle și copiii lor: „Să fiu din nou mai aproape de familia mea”

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Într-un interviu acordat publicației GQ, Prințul Harry a explicat că unul dintre principalele motive ale întoarcerii în Marea Britanie a fost dorința de a le oferi copiilor săi noi oportunități, inclusiv posibilitatea de a studia la o școală britanică.

„Faptul că am putut să îi înscriem pe copii la o școală britanică a însemnat foarte mult pentru mine”, a declarat Harry, referindu-se la Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, de cinci ani.

„Nu mi-am dat seama cât de important era acest lucru pentru mine. Întotdeauna m-am gândit că este ceva ce voi încerca să fac sau că vom încerca să facem împreună, iar acum sunt deja de două săptămâni la școală”, a continuat el.

Potrivit Prințului Harry, cei doi copii sunt „încântați” de noua lor școală, iar mutarea le oferă ocazia de a descoperi un mediu diferit de cel în care au crescut până acum.

„Nu vă faceți griji, nu critic școlile americane. Dar cred că, pentru niște copii de șapte și cinci ani, posibilitatea de a face această comparație și de a avea două experiențe culturale complet diferite este extrem de importantă în zilele noastre”, a explicat Harry.

Un alt motiv al revenirii în Regatul Unit este dorința Prințului de a fi mai aproape de familia sa, în ciuda relațiilor tensionate pe care le are cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, și cu fratele său, Prințul William.

„Dar, da, să fiu din nou mai aproape de familia mea și să mă aflu pe teritoriul britanic pentru mai mult de câteva zile sau o săptămână, din când în când, știți? Așa că este plăcut să mă întorc”, a mărturisit el.

Harry a vorbit și despre avantajele pe care revenirea în Marea Britanie le-a adus vieții sociale a copiilor săi, care au acum posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de prieteni și de familiile acestora.

„A fost plăcut să fim aproape de prieteni, de familie, de prietenii noștri și de copiii lor… Să putem organiza întâlniri de joacă fără sfârșit, care să îi ajute cu adevărat pe copiii noștri să se acomodeze”, a spus Ducele de Sussex.

Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie în luna august, la peste șase ani de la retragerea lor din familia regală britanică. Potrivit informațiilor publicate anterior de Page Six, Prințul și-ar fi dorit să locuiască mai aproape de tatăl său, Regele Charles al III-lea, care urmează în continuare un tratament pentru cancer.

Meghan Markle și Prințul Harry, prima apariție publică împreună în Marea Britanie

De la întoarcerea în Regatul Unit, Ducii de Sussex au început să își reia activitățile publice. Săptămâna trecută, Harry și Meghan au efectuat o vizită la Nottingham, aceasta fiind prima lor apariție oficială împreună de la mutare.

Cei doi au fost întâmpinați de aproximativ 100 de persoane, printre care și numeroși copii. Meghan a primit flori și cadouri, a făcut fotografii cu admiratorii și a schimbat câteva cuvinte cu cei prezenți.

„Este minunat să fim din nou aici”, le-a transmis Meghan Markle celor care au venit să îi vadă.

Ducesa a remarcat și vremea însorită, spunând: „Avem o vreme minunată astăzi. Am avut noroc”.

Meghan Markle, reîntâlnire emoționantă cu o admiratoare

Nottingham are o semnificație specială pentru cuplu, deoarece aici Harry și Meghan au participat la primul lor eveniment regal împreună, după anunțarea logodnei, în 2017. Printre persoanele care i-au întâmpinat s-a numărat și Irene Hardman, în vârstă de 90 de ani, care îi cunoscuse și în urmă cu aproape un deceniu. Femeia a adus o fotografie înrămată de la întâlnirea lor din 2017, iar Meghan a sărutat-o pe obraz.

„Dumnezeule, ce drăguț! Aceea a fost prima noastră întâlnire cu publicul. Ce amintire frumoasă”, i-a spus Ducesa.

Irene a povestit ulterior pentru Daily Mail că Meghan Markle și-a amintit momentul și că a fost încântată să o revadă.

În timpul vizitei, Ducii de Sussex au susținut mai multe inițiative comunitare, inclusiv un proiect alimentar înființat după tragedia de la Grenfell Tower, și au vizitat un studio unde au asistat la un atelier de actorie.

Deși vizita a amintit de perioada în care Meghan Markle și Prințul Harry reprezentau oficial familia regală, surse apropiate cuplului susțin că Ducesa nu își dorește să reia acest rol.

„Aparițiile sale publice vor fi relativ rare. În prezent, citește foarte multe scenarii. Dacă îi mai rămâne timp după toate acestea, se va implica și în activități caritabile”, a declarat o sursă apropiată Ducilor de Sussex.

Foto: Profimedia

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