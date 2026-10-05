Prințul George, schimbare importantă odată cu începerea studiilor la Eton College. Regula strictă pe care trebuie să o respecte

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Prințul George a început un nou capitol odată cu mutarea la Eton College, instituția la care a studiat și tatăl său, Prințul William. Fiul cel mare al Prințului și Prințesei de Wales trebuie acum să se adapteze nu doar vieții departe de casă, ci și regulilor stricte ale prestigiosului internat britanic.

Potrivit PEOPLE, una dintre acestea vizează folosirea telefoanelor mobile. Elevii de la Eton College nu au voie să utilizeze smartphone-uri și, implicit, nu au acces la internet prin intermediul telefonului. În schimb, pot avea telefoane simple, care permit doar efectuarea apelurilor și trimiterea mesajelor.

Măsura este în acord cu poziția exprimată în trecut de Prințul William și Kate Middleton, care au vorbit public despre îngrijorările lor legate de accesul copiilor la dispozitive digitale și despre efectele pe care acestea le pot avea asupra sănătății mintale.

„Decizia privind telefoanele a fost foarte bine primită de părinți, iar băieții sunt atât de ocupați încât nu au timp să stea pe paturi și să dea scroll pe TikTok”, a declarat pentru PEOPLE Melanie Sanderson, managing editor la The Good Schools Guide.

Prințul George a început cursurile la Eton College, în Berkshire, la începutul lunii septembrie. Alegerea instituției continuă, în același timp, o tradiție de familie: Prințul William a fost elev al prestigioasei școli între 1995 și 2000.

De altfel, William vorbise încă din noiembrie 2025 despre regulile pe care el și Kate le-au stabilit în privința telefoanelor copiilor lor și despre posibilitatea ca George să primească un dispozitiv odată cu trecerea la următoarea etapă a educației sale.

„Copiii noștri nu au telefoane. Cred că atunci când George va începe liceul, poate va avea un telefon fără acces la internet”, declara atunci Prințul de Wales.

„Cred că este în regulă să aibă un telefon pentru apeluri și mesaje, genul acela vechi de telefon «brick», cum îi spun ei”, a continuat William. „Cred că accesul la internet este cel cu care am o problemă. Cred că online copiii pot avea acces la prea multe lucruri pe care nu au nevoie să le vadă.”

Deși George își poate suna familia, PEOPLE notează că este puțin probabil ca acesta să fi revenit acasă de când părinții săi l-au lăsat la Eton College, la începutul lunii septembrie. William și Kate ar fi putut însă reveni la școală pentru a asista la o competiție sportivă.

Primele săptămâni sunt dedicate în mare parte acomodării noilor elevi, iar programul a fost conceput astfel încât aceștia să se integreze și să formeze relații cu colegii lor.

„Au un întreg program de acomodare, care va dura pe parcursul primei jumătăți a semestrului, pentru că își doresc foarte mult ca băieții să formeze un grup unit”, a explicat Melanie Sanderson pentru PEOPLE. „Vor ca băieții să creeze legături între ei și să se implice pe deplin în viața școlii.”

În timp ce Prințul George se obișnuiește cu noua sa viață la internat, schimbarea marchează o etapă importantă și pentru părinții săi.

„Nu este pur și simplu momentul în care îți lași copilul la școală, ci momentul în care îl încredințezi altcuiva; iar aceasta este o tranziție uriașă pentru părinți”, a spus Sanderson.

Prințul William și Kate Middleton și-au continuat între timp programul de angajamente publice. Cei doi au participat, printre altele, la o vizită pe insula Bute din Scoția și la premiera mondială a filmului „Digger”, desfășurată în Leicester Square din Londra, unde a fost prezent și Tom Cruise.

Începutul vieții la internat reprezintă însă o schimbare importantă nu doar pentru George, ci și pentru părinții săi.

„Este un pas atât de important pentru părinți să își lase copiii la internat, să îi încredințeze noului director, să își lase copilul atât de prețios în grija unui alt adult”, a declarat Sanderson pentru PEOPLE. „Este un moment uriaș.”

Foto: Getty Images

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