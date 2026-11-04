Rebecca Gayheart, dezvăluiri emoționante despre ultimele zile din viața lui Eric Dane. Ce a povestit soția regretatului actor

Rebecca Gayheart a vorbit despre ultimele momente petrecute alături de Eric Dane și despre cât de neașteptată a fost moartea actorului.

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  de  ELLE
Rebecca Gayheart, dezvăluiri emoționante despre ultimele zile din viața lui Eric Dane. Ce a povestit soția regretatului actor

Rebecca Gayheart a oferit noi detalii despre ultimele zile din viața soțului său, Eric Dane, care a murit pe 19 februarie 2026, la vârsta de 53 de ani, după ce a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA). Într-un interviu acordat publicației Today, actrița a povestit despre deteriorarea stării de sănătate a acestuia și despre momentele dificile prin care au trecut ea și cele două fiice ale lor.

„Nu aveam nicio idee că acela era sfârșitul, că aceea avea să fie ultima noastră săptămână împreună. Nici fiicele mele nu știau. Ne-au trebuit câteva zile pentru a înțelege gravitatea situației și ce însemna, de fapt, acea ultimă internare în spital”, a declarat Rebecca Gayheart.

Actrița a explicat că Eric Dane fusese internat de mai multe ori de când fusese diagnosticat cu SLA, însă, de fiecare dată, medicii reușiseră să îi stabilizeze starea de sănătate, iar acesta se întorsese acasă. Din acest motiv, familia nu se aștepta ca ultima spitalizare să aibă un deznodământ atât de tragic.

„Ajunsese de atât de multe ori la spital, iar medicii reușeau, ca să spun așa, să îl pună pe picioare, după care se întorcea acasă”, a povestit ea.

Convinsă că situația se va rezolva la fel ca în trecut, Rebecca Gayheart își amintește că, înainte de a pleca de la spital, i-a spus actorului: „Ascultă, mă întorc. Am o cină, trebuie să merg la un eveniment”.

Lucrurile s-au schimbat însă în a treia zi de spitalizare, când Rebecca și cele două fiice ale cuplului, Billie, în vârstă de 16 ani, și Georgia, în vârstă de 14 ani, au început să conștientizeze cât de gravă devenise starea actorului.

„Totul s-a schimbat. Inclusiv tonul pe care îl foloseau medicii când vorbeau cu noi și unele dintre informațiile pe care ni le transmiteau”, a mărturisit actrița.

Potrivit acesteia, Eric Dane era conștient de ceea ce se întâmpla și putea încă să comunice cu persoanele apropiate, deși boala îi afectase considerabil capacitatea de a vorbi.

„Era pe deplin conștient că lucrurile se schimbau și încă putea să comunice cu noi. Nu foarte bine verbal, dar eu îl înțelegeam de cele mai multe ori. La fel și copiii și prietenii lui cei mai apropiați.”

Rebecca Gayheart a dezvăluit că, în ultimele sale zile, actorul a luat personal anumite decizii privind îngrijirea sa și felul în care dorea să își petreacă timpul rămas.

„Îmi amintesc însă momentul în care Eric a decis să facă anumite alegeri și chiar le-a făcut. (…) El a avut controlul asupra modului în care urma să plece dintre noi.”

Pentru a-i fi alături, Rebecca și fiicele lor au rămas peste noapte în camera de spital a actorului, încercând să creeze o atmosferă cât mai familiară.

„Fetele și cu mine ne-am instalat acolo, alături de el, și am petrecut nopțile împreună, ca în familie. Am adus și acele lumânări mici care nu sunt adevărate, ci funcționează cu baterii. Am pus muzica lui preferată și am încercat să facem atmosfera cât mai plăcută cu putință într-o cameră de spital”, a povestit actrița.

Eric Dane, cunoscut pentru rolurile sale din serialele „Grey’s Anatomy” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani, la mai puțin de un an după ce anunțase public că suferă de scleroză laterală amiotrofică. Potrivit certificatului de deces obținut de People în luna martie, cauza morții a fost insuficiența respiratorie.

În ciuda faptului că știa cât de gravă era boala de care suferea soțul său, Rebecca Gayheart a recunoscut că nu era pregătită pentru pierderea acestuia.

„Mulți oameni îți spun: ‘Ei bine, măcar știați și ați putut avea acele ultime conversații’. Dar noi nu știam, pentru că nu există un ghid care să îți arate ce urmează. Nimeni nu îți poate spune cum va decurge această experiență, pentru că este atât de diferită de la un pacient la altul.”

Actrița a vorbit și despre schimbările pe care le-a observat la Eric Dane pe măsură ce boala avansa, mărturisind că pentru fiicele lor a fost deosebit de dificil să asiste la deteriorarea stării sale fizice.

„Din punct de vedere mintal, devenea tot mai prezent, dar își pierdea toate capacitățile fizice. Și pentru fete a fost foarte greu să asiste la asta. Dar, per ansamblu, totul este ca o amintire încețoșată, pentru că a fost pur și simplu copleșitor.”

Rebecca Gayheart a discutat despre moartea actorului și în cadrul emisiunii „Today”, într-un interviu cu Maria Shriver.

„Nu ne-am imaginat niciodată că îl vom pierde în februarie”, a declarat ea, adăugând că moartea lui Eric Dane reprezintă „o pierdere uriașă, imensă” pentru cele două fiice ale lor.

În cadrul aceleiași apariții, actrița a vorbit și despre volumul autobiografic al soțului său, „My Book of Days: A Memoir in Moments”, lansat postum pe 3 noiembrie. În carte, Eric Dane a relatat cum a observat primele simptome ale bolii. Actorul se afla la cină împreună cu familia când și-a dat seama că întâmpina dificultăți în folosirea bețișoarelor pentru mâncare, un gest pe care până atunci îl făcea fără probleme.

Tot în volumul său de memorii, actorul a dezvăluit că Rebecca Gayheart a fost prima persoană căreia i-a comunicat diagnosticul. Deși cei doi erau separați la momentul respectiv, actrița i-a promis că îi va fi alături.

„Sunt aici, vom lupta împreună și nu plec nicăieri”, i-a spus ea, potrivit relatării lui Eric Dane.

Rebecca Gayheart și Eric Dane s-au căsătorit în 2004, în cadrul unei ceremonii-surpriză organizate în Las Vegas. În 2010 s-a născut prima lor fiică, Billie, iar în 2011 au devenit părinți pentru a doua oară, odată cu venirea pe lume a Georgiei. După 14 ani de căsnicie, în februarie 2018, Rebecca Gayheart a depus actele de divorț. Cu toate acestea, în noiembrie 2025, actrița a decis să își retragă cererea, în contextul problemelor de sănătate cu care se confrunta Eric Dane.

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Foto: Getty

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