Eric Dane, mesaj emoționant despre scleroza laterală amiotrofică, într-un video care arată cum avansează boala

Eric Dane a vorbit deschis despre scleroza laterală amiotrofică, făcând un apel urgent pentru accelerarea cercetării.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Eric Dane, mesaj emoționant despre scleroza laterală amiotrofică, într-un video care arată cum avansează boala

Eric Dane a transmis un apel public pentru accelerarea cercetării în domeniul sclerozei laterale amiotrofice (ALS), boală cu care a fost diagnosticat. Mesajul a fost difuzat prin intermediul unui videoclip realizat împreună cu organizația I AM ALS, după ce actorul a lipsit de la reuniunea „Grey’s Anatomy” de la Premiile Emmy 2025.

În înregistrarea publicată luni pe Instagram, actorul în vârstă de 52 de ani, cunoscut pentru rolurile sale din „Euphoria” și „Greys Anatomy”, s-a prezentat simplu.

„Sunt Eric. Actor, tată și acum o persoană care trăiește cu ALS”.

El a subliniat că lipsa unui tratament rămâne o problemă nerezolvată de peste un secol.

„De peste un secol, ALS a fost incurabilă, iar noi am terminat cu acceptarea acestui statu quo. Avem nevoie de cea mai rapidă cale către un tratament și de aceea m-am asociat cu I AM ALS în campania Push for Progress. Obiectivul nostru? Un miliard de dolari în următorii trei ani”.

Actorul a explicat și obiectivele campaniei: „Împreună, vom reînnoi legea istorică ACT for ALS, vom aduce tratamente promițătoare la mii de pacienți ca mine. Și, în cele din urmă, vom pune capăt acestei boli”.

Discursul s-a încheiat cu un apel direct către public.

„Implicați-vă și fiți parte din efortul pentru progres”.

În înregistrare, Eric Dane vorbește rar, uneori cu dificultate, iar brațele îi sunt afectate de spasme vizibile. Aceste detalii au accentuat realitatea dură a bolii și au stârnit reacții emoționate din partea fanilor.

„Progresia a fost atât de rapidă”, a scris un utilizator pe Instagram.

„Nu știu prea multe despre ALS, recunosc, poate cineva să-mi spună dacă diferența din vorbirea lui Eric face parte din diagnostic? Se aude sacadat, ca și cum s-ar strădui să vorbească. Este absolut sfâșietor să vezi cât de repede s-a schimbat în rău”, a comentat un alt fan.

Primul simptom și drumul către diagnostic

Dane a anunțat în aprilie că a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă progresivă care afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării. Actorul a declarat însă recent că a observat primul simptom cu un an și jumătate înainte de diagnostic.

„Am început să am o slăbiciune la mâna dreaptă, deși nu m-am gândit la nimic la acel moment”, a povestit el în emisiunea Good Morning America, într-un interviu cu Diane Sawyer.

Inițial, nu a dat importanță, însă, pe măsură ce problema a persistat, și-a pus întrebări.

„M-am gândit că poate am trimis prea multe mesaje sau mâna mea era obosită. Dar câteva săptămâni mai târziu, am observat că s-a înrăutățit puțin”.

Diagnosticul a venit după aproximativ nouă luni, într-o perioadă în care, spune actorul, brațul său drept „a încetat complet să funcționeze”.

Fost înotător de performanță și jucător de polo, Dane a relatat și un episod dureros trăit pe când se afla într-o barcă alături de una dintre fiicele sale adolescente (actorul are două fiice cu actrița Rebecca Gayheart).

„Nu puteam înota sau genera suficientă putere pentru a mă întoarce pe barcă”, a mărturisit el, povestind cum a fost salvat de fiica sa, care l-a tras înapoi la bord. „Mi-a frânt inima…”, a spus Dane, care a izbucnit în plâns în acel moment.

Actorul a recunoscut că trăiește cu furie de când a primit diagnosticul și că durerea cea mai mare este legată de relația cu fiicele sale: „Sunt supărat pentru că tatăl meu a fost luat de la mine când eram tânăr (tatăl său s-a sinucis când el avea doar 7 ani, n.red.), iar acum sunt șanse foarte mari să fiu luat de lângă fetele mele când sunt foarte mici”.

Citește și:
Shailene Woodley și Lucas Bravo s-au despărțit după o poveste de dragoste de șase luni

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) 290 RON Cumpără acum
James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) 349 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Kim Cattrall, apariție rară alături de partenerul ei, Russell Thomas. Unde au fost surprinși cei doi
People
Kim Cattrall, apariție rară alături de partenerul ei, Russell Thomas. Unde au fost surprinși cei doi
Brigitte Macron vine cu dovezi care să ateste că s-a născut femeie. Ce fotografii vor prezenta avocații în instanță
People
Brigitte Macron vine cu dovezi care să ateste că s-a născut femeie. Ce fotografii vor prezenta avocații în instanță
Naomi Hedman, surprinsă de întrebările despre Andrew, fiul Ozanei Barabancea. Ce a spus despre logodna cu Florin Ristei
People
Naomi Hedman, surprinsă de întrebările despre Andrew, fiul Ozanei Barabancea. Ce a spus despre logodna cu Florin Ristei
Victoria Beckham, în lacrimi în noul său documentar Netflix: "Îmi doream cu disperare să fiu plăcută"
People
Victoria Beckham, în lacrimi în noul său documentar Netflix: "Îmi doream cu disperare să fiu plăcută"
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre regulile din familie: "Nu se uită la liber pe internet"
People
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre regulile din familie: "Nu se uită la liber pe internet"
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital: "Vă iubesc, dragilor”
People
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital: "Vă iubesc, dragilor”
Libertatea
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’ curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’ curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Unica.ro
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
catine.ro
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mai multe din people
Andreea Antonescu, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Bălan: "Când era totul bine nu eram prietenele care..."
Andreea Antonescu, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Bălan: "Când era totul bine nu eram prietenele care..."
People

Andreea Antonescu a vorbit deschis despre ruptura dintre ea și Andreea Bălan.

+ Mai multe
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat după ce a provocat un accident și a fugit de la fața locului
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat după ce a provocat un accident și a fugit de la fața locului
People

Toto Dumitrescu a fost arestat după ce a produs un accident rutier și a fugit de la fața locului.

+ Mai multe
Vizita de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie: onoruri militare, discursuri marcante și ținute spectaculoase
Vizita de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie: onoruri militare, discursuri marcante și ținute spectaculoase
People

Donald și Melania Trump au participat la un banchet de stat găzduit de familia regală britanică la Castelul Windsor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC