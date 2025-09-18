Eric Dane, mesaj emoționant despre scleroza laterală amiotrofică, într-un video care arată cum avansează boala

Eric Dane a transmis un apel public pentru accelerarea cercetării în domeniul sclerozei laterale amiotrofice (ALS), boală cu care a fost diagnosticat. Mesajul a fost difuzat prin intermediul unui videoclip realizat împreună cu organizația I AM ALS, după ce actorul a lipsit de la reuniunea „Grey’s Anatomy” de la Premiile Emmy 2025.

În înregistrarea publicată luni pe Instagram, actorul în vârstă de 52 de ani, cunoscut pentru rolurile sale din „Euphoria” și „Greys Anatomy”, s-a prezentat simplu.

„Sunt Eric. Actor, tată și acum o persoană care trăiește cu ALS”.

El a subliniat că lipsa unui tratament rămâne o problemă nerezolvată de peste un secol.

„De peste un secol, ALS a fost incurabilă, iar noi am terminat cu acceptarea acestui statu quo. Avem nevoie de cea mai rapidă cale către un tratament și de aceea m-am asociat cu I AM ALS în campania Push for Progress. Obiectivul nostru? Un miliard de dolari în următorii trei ani”.

Actorul a explicat și obiectivele campaniei: „Împreună, vom reînnoi legea istorică ACT for ALS, vom aduce tratamente promițătoare la mii de pacienți ca mine. Și, în cele din urmă, vom pune capăt acestei boli”.

Discursul s-a încheiat cu un apel direct către public.

„Implicați-vă și fiți parte din efortul pentru progres”.

În înregistrare, Eric Dane vorbește rar, uneori cu dificultate, iar brațele îi sunt afectate de spasme vizibile. Aceste detalii au accentuat realitatea dură a bolii și au stârnit reacții emoționate din partea fanilor.

„Progresia a fost atât de rapidă”, a scris un utilizator pe Instagram.

„Nu știu prea multe despre ALS, recunosc, poate cineva să-mi spună dacă diferența din vorbirea lui Eric face parte din diagnostic? Se aude sacadat, ca și cum s-ar strădui să vorbească. Este absolut sfâșietor să vezi cât de repede s-a schimbat în rău”, a comentat un alt fan.

Primul simptom și drumul către diagnostic

Dane a anunțat în aprilie că a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă progresivă care afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării. Actorul a declarat însă recent că a observat primul simptom cu un an și jumătate înainte de diagnostic.

„Am început să am o slăbiciune la mâna dreaptă, deși nu m-am gândit la nimic la acel moment”, a povestit el în emisiunea Good Morning America, într-un interviu cu Diane Sawyer.

Inițial, nu a dat importanță, însă, pe măsură ce problema a persistat, și-a pus întrebări.

„M-am gândit că poate am trimis prea multe mesaje sau mâna mea era obosită. Dar câteva săptămâni mai târziu, am observat că s-a înrăutățit puțin”.

Diagnosticul a venit după aproximativ nouă luni, într-o perioadă în care, spune actorul, brațul său drept „a încetat complet să funcționeze”.

Fost înotător de performanță și jucător de polo, Dane a relatat și un episod dureros trăit pe când se afla într-o barcă alături de una dintre fiicele sale adolescente (actorul are două fiice cu actrița Rebecca Gayheart).

„Nu puteam înota sau genera suficientă putere pentru a mă întoarce pe barcă”, a mărturisit el, povestind cum a fost salvat de fiica sa, care l-a tras înapoi la bord. „Mi-a frânt inima…”, a spus Dane, care a izbucnit în plâns în acel moment.

Actorul a recunoscut că trăiește cu furie de când a primit diagnosticul și că durerea cea mai mare este legată de relația cu fiicele sale: „Sunt supărat pentru că tatăl meu a fost luat de la mine când eram tânăr (tatăl său s-a sinucis când el avea doar 7 ani, n.red.), iar acum sunt șanse foarte mari să fiu luat de lângă fetele mele când sunt foarte mici”.

