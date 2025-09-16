Shailene Woodley și Lucas Bravo s-au despărțit după o poveste de dragoste de șase luni

Shailene Woodley și Lucas Bravo s-au despărțit după o poveste de dragoste fulgerătoare de doar șase luni.

  16.09.2025
Shailene Woodley și Lucas Bravo s-au despărțit după o poveste de dragoste de șase luni

Shailene Woodley și Lucas Bravo s-au despărțit după o relație de șase luni. Actrița, în vârstă de 33 de ani, și actorul de 37 de ani și-au șters complet fotografiile și postările comune de pe Instagram, după ce, la sfârșitul lunii aprilie, își oficializaseră relația chiar pe platformă.

Shailene Woodley și Lucas Bravo s-au despărțit

Fostul cuplu a fost văzut pentru prima dată împreună la Paris, în luna martie a acestui an. Acum, o sursă a declarat pentru People că cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Shailene și Lucas au mai fost surprinși împreună la începutul lunii august. La acel moment, au fost fotografiați în ipostaze tandre pe platoul de filmare al serialului „Emily in Paris”, în care joacă Lucas. Tot atunci, o sursă apropiată actriței a spus pentru People că relația era „o gură de aer proaspăt pentru ea„.

Aceeași persoană l-a descris pe Lucas ca fiind „necomplicat, amabil, deloc pretențios și prezent din punct de vedere emoțional”.

„Prietenele ei îl adoră”, a subliniat sursa, menționând că vedeta din Twisted Tale of Amanda Knox „înflorea”. „E o energie complet nouă. E exact opusul dinamicii ei cu Aaron. Acum este fericită, relaxată și se distrează din nou”, a adăugat aceeași sursă, comparând relația lui Shailene cu Lucas cu cea pe care a avut-o anterior cu Aaron Rodgers.

Actrița din Big Little Lies și jucătorul de fotbal american de la Pittsburgh Steelers au fost împreună între 2020 și 2022.

Actrița a fost logodită cu jucătorul de fotbal american Aaron Rodgers

La sfârșitul lunii februarie a anului 2021, Shailene Woodley și-a confirmat logodna în timpul unei apariții la The Tonight Show cu Jimmy Fallon. Actrița a spus că nu s-ar fi gândit că va fi cu cineva „care aruncă mingi pentru a-și câștiga existența.”

Cei doi și-au anulat logodna, iar despărțirea a lăsat-o pe Shailene „cu inima frântă”. Ulterior, într-un interviu acordat revistei Bustle în 2024, actrița declara enigmatic: „M-am îndrăgostit iar și iar de indisponibilitate.”

În iunie, Aaron a confirmat că s-a căsătorit, după săptămâni de speculații.

Întrebat la o conferință de presă, după un antrenament, despre inelul pe care îl purta pe degetul inelar, sportivul a recunoscut că este verighetă și a spus că nunta avusese loc „în urmă cu câteva luni”.

În decembrie anul trecut, Aaron confirmase deja că se află într-o relație serioasă cu o femeie pe nume Brittani.

„Este un sentiment minunat, băieți, chiar este”, a spus el la acel moment, mărturisind că este „îndrăgostit”.

Lucas Bravo, în vârstă de 37 de ani, a vorbit despre așteptările sale într-o relație într-un interviu acordat în 2020 revistei Glamour. Actorul francez a declarat că apreciază sinceritatea și evită persoanele care fug de confruntări.

„Nu îmi place când cineva evită conversațiile dificile. Comunicarea este esențială. Nu suport când există un elefant în cameră, iar cealaltă persoană preferă să fugă, să trântească ușa sau să se retragă într-un colț, bosumflată.”

