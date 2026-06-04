Raluka, imagini de vis din vacanță. Destinația care a cucerit-o pe artistă: „Pace și iubire”

Raluka se bucură de zile însorite într-o destinație de neuitat.

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  de  ELLE.ro
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Raluka a decis că are nevoie de o vacanță binemeritată, așa că a fugit de haosul cotidian și s-a refugiat într-o destinație superbă. Artista se relaxează într-un colț de paradis, iar imaginile publicate chiar de ea vorbesc de la sine. 

Raluka, imagini din vacanță

Raluka a ales să se relaxeze în Kefalonia, o insulă grecească situată pe coasta de vest, la Marea Ionică, care se remarcă prin peisaje spectaculoase, plaje imaculate și ape cristaline. Artista a publicat mai multe imagini din această escapadă pe Instagram, fotografii care au fost însoțite de mesajul: „Pace și iubire!”.

Raluka, declarații sincere despre partenerul ei, Guy Kouris

Raluka este discretă când vine vorba de viața ei personală. Partenerul ei, Guy Kouris, ar deține un resort de lux în Mexic, ar fi divorțat și ar avea patru copii. Până în prezent, artista nu a făcut declarații despre identitatea partenerului ei de viață.

Într-un interviu acordat recent, Raluka a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut mărturisiri despre povestea de dragoste cu Guy Kouris. Artista a spus că partenerul ei, alături de care formează un cuplu de patru ani, nu face parte din showbiz, motiv pentru care dorește să îi respecte intimitatea. 

„Vorbesc despre relația mea atunci când sunt întrebată, nu e un secret. Doar că e ceva privat! Noi suntem împreună nonstop, dar la evenimente nu mergem împreună, pentru că nu am amestecat niciodată cariera cu viața personală. El e un om discret și nu face parte din lumea asta, iar eu respect asta! Și, sincer, respectul dintre noi e atât de mare, încât nu-l pot lua cu forța când nu vrea să vină”, a declarat Raluka pentru Libertatea.

În ceea ce privește o posibilă căsătorie între cei doi, Raluka nu resimte vreo presiune de a bifa această etapă. 

„Nu simt presiunea de a bifa niște etape doar pentru că „așa se face”. Toate lucrurile vin la timpul lor și cred că atunci când va fi momentul potrivit, se vor întâmpla. Important e să trăim prezentul și să ne bucurăm de el”, a adăugat Raluka pentru sursa citată.

Raluka, dezvăluiri inedite despre relația cu partenerul ei

Într-un interviu, Raluka a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„Este cel mai bun om de pe pământ. Asta mi-am dorit, asta am primit. Este cel mai bun om. E singurul om care a reușit să mă liniștească, să fiu mai relaxată, să fiu mai liniștită, să nu mai fiu atât de impulsivă, să nu mai sar să spun nu înainte să ascult propoziția până la final. Mi-a arătat ce înseamnă iubirea sinceră cu toate frumusețile ei, fără nimic toxic”, a mărturisit cântăreața pentru VIVA!

Raluka a povestit că este norocoasă deoarece are parte de susținerea familiei în orice face.

„Familia nu mă critică, în general. Mă susține 100% din toate punctele de vedere. Nu am avut cred că niciun moment în care să mă critice vreun membru al familiei. Și, poate și atunci când poate ar fi trebuit să mă critice, au fost lângă mine, din toate punctele de vedere și m-au susținut cu totul. Și întotdeauna mi-am luat forța de la ei și toată puterea asta. Și în continuare mi-o iau de la ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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