Emily Burghelea, mesaj ferm despre violența împotriva femeilor și femicid: „Societatea noastră continuă să trateze cu prea multă ușurință suferința femeilor”

Emily Burghelea a tras un semnal de alarmă privind responsabilitatea persoanelor publice de a trata cu decență cazurile de violență împotriva femeilor.

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  . Actualizat 04.06.2026, 10:24,  de  Braslasu Iulia
Emily Burghelea, mesaj ferm despre violența împotriva femeilor și femicid: "Societatea noastră continuă să trateze cu prea multă ușurință suferința femeilor"

Emily Burghelea a tras un semnal de alarmă despre violența împotriva femeilor și despre felul în care o parte a societății se raportează la victimele și supraviețuitoarele violenței.

Emily Burghelea, mesaj ferm despre violența împotriva femeilor și femicid

Emily Burghelea a transmis un mesaj cât se poate de important și de necesar care face referire la violența împotriva femeilor. Creatoarea de conținut s-a folosit de contextul în care Radu Ciucă, cunoscut pentru implicarea sa în echipa emisiunii „La Măruță”, a făcut o remarcă extrem de nepotrivită, în cadrul emisiunii „Sosurile lui Măruță”, despre un accident grav prin care a trecut Emily, făcând o aluzie la faptul că acel incident ar fi fost inventat. Ea a venit cu o replică în acest context. 

În luna iulie a anului 2024, Emily Burghelea a fost implicată într-un accident teribil de mașină. Creatoarea de conținut se afla în taxi și se îndrepta spre aeroportul din Mauritius. Mergând pe un drum care nu era luminat, autoturismul în care era s-a izbit de un TIR, care era parcat în mijlocul străzii. Ea a urmat o perioadă lungă de recuperare după accidentul grav de mașină pe care l-a suferit. Creatoarea de conținut a fost supusă mai multor investigații, după ce în urma incidentului cumplit din Mauritius a suferit triplă fractură de os zigomatic, fractură etmoid, lacrimal și maxilar. Emily Burghelea a trecut și printr-o operație complicată, în urma căreia i s-a introdus o tijă la nivelul capului, care ulterior i-a fost scoasă.

Emily Burghelea a vorbit și despre femicid, care înseamnă uciderea intenționată a unei femei din motive legate de genul său. Această crimă reflectă inegalități sociale și structurale, stereotipuri de gen, opresiune și discriminare sistemică. De la începutul anului 2026 și până în prezent, în România au avut loc 16 cazuri de femicid. De asemenea, femicidele arată și eșecurile continue ale autorităților de a trage la răspundere abuzatorii și de a interveni la timp în cazurile de violență. Pe Instagram, există o pagină dedicată (stop.femicidelor) care numără și publică frecvent date despre cazurile de femicid care au loc în România, dar și despre femicidele româncelor din diaspora.

„Nu am obiceiul să răspund ironiilor și nici să port conflicte publice. Viața m-a învățat că timpul și adevărul așează fiecare lucru la locul lui. În urma acelui accident am avut toate oasele feței fracturate, am trecut printr-o operație complicată, am purtat săptămâni întregi o atelă metalică în cap și am petrecut o lună întreagă fără să îmi pot lua copiii în brațe așa cum mi-aș fi dorit. Au existat momente în care nici eu nu știam dacă voi reveni vreodată la viața pe care o aveam înainte. Dincolo de durerea fizică, cea mai grea a fost durerea unei mame care își vede copiii de la distanță și care nu îi poate strânge la piept. De aceea cred că problema nu este ironia în sine. Problema este că societatea noastră continuă să trateze cu prea multă ușurință suferința femeilor. O femeie care trece printr-o traumă, prin violență, prin umilință sau printr-un accident grav ajunge de multe ori să fie luată peste picior, judecată sau transformată într-un subiect de divertisment.

Apoi ne mai întrebăm de ce există atâta agresivitate împotriva femeilor și de ce ajungem să vorbim atât de des despre violență și femicid. Totul începe din lucrurile aparent mici: lipsa de empatie, lipsa de respect și normalizarea batjocurii la adresa unei femei aflate în suferință. Eu aleg să merg mai departe cu recunoștință pentru faptul că sunt vie, că sunt alături de copiii mei și că am avut șansa să mă vindec. Îi doresc domnului Ciucă multă sănătate, pace sufletească și puterea de a privi cu mai multă blândețe experiențele prin care trec ceilalți oameni. Uneori, în spatele unei știri, există o mamă, o familie și o luptă pe care foarte puțini o cunosc cu adevărat”, a spus Emily Burghelea pentru cancan.ro.

Legea privind prevenirea femicidului, adoptată de Parlament

În luna martie a anului 2026, Parlamentul a adoptat legea pentru prevenirea și combaterea femicidului. Această lege prevede măsuri de prevenție, educație și sancțiuni clare și dure în cazurile de violență împotriva femeilor. În ceea ce privește ordinele de protecție, legea întărește protecția victimelor violenței și sancționarea nerespectării ordinelor, chiar și prin pedepse cu închisoarea. Femicidul va putea fi încadrat și pedepsit ca omor calificat, iar pedeapsa cu închisoarea poate fi de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață. 

De asemenea, legea pentru prevenirea femicidului introduce reglementări și instrumente de colectare a cazurilor de violență împotriva femeilor la nivel național. Poliția, Parchetele și Ministerul Justiției sunt obligate să publice anual rapoarte cu detalii complete despre amploarea fenomenului. 

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Foto: Instagram

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