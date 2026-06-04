Andreea Marin, declarații rare despre viața ei personală. Ce așteptări are de la o viitoare relație amoroasă: „Unii chiar irosesc ceea ce primesc…”

Andreea Marin a făcut o serie de confesiuni referitoare la viața personală.

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  de  Andreea Ilie
Andreea Marin
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La începutul lunii iulie 2025, Andreea Marin a confirmat că s-a despărțit de Adrian Brâncoveanu după opt ani de relație. Deși inițial nu a dorit să comenteze acest subiect, după apariția mai multor zvonuri privind o posibilă separare, vedeta a dezvăluit că ea și Adrian Brâncoveanu nu mai formează un cuplu.

Andreea Marin, declarații rare despre viața ei personală.

Andreea Marin este cunoscută pentru discreția pe care o păstrează în ceea ce privește viața ei personală. Recent, vedeta a făcut o serie de confesiuni referitoare la viața sentimentală, după ce a confirmat că ea și Adrian Brâncoveanu au pus capăt relației lor după opt ani. 

Andreea Marin a fost întrebată care sunt greșelile pe care le-ar evita într-o viitoare relație, precizând că acordă mai multă atenție modului în care alege oamenii care îi sunt alături.

„Sunt un om care dăruiește foarte mult și cred că uneori trebuie să ne uităm și la ceilalți. Cui dăruim merită? Adică trebuie să meriți ceva ce primești”, a spus aceasta, citată de Unica.ro.

Prezentatoarea a ținut să precizeze că, în multe cazuri, oamenii nu apreciază ceea ce au alături, iar gesturile lor sunt dezamăgitoare.

„Unii chiar irosesc ceea ce primesc. Sau fac să nu merite povestea aceea frumoasă”, a spus vedeta pentru sursa citată.

Întrebată care sunt lucrurile pe care nu le tolerează la cei din jur, Andreea Marin a dat un răspuns concis.

„E multă ipocrizie în lumea în care trăim. Minciuna. Fac alergie când e vorba de minciună”, a mai spus ea.

Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu

Deși inițial nu a dorit să facă declarații despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, alături de care a format un cuplu timp de 8 ani, Andreea Marin a vorbit despre acest aspect delicat al vieții sale.

„Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi. (…) Deocamdată nu, (n.red. – nu are o nouă relație), dar așa se va întâmpla. Eu sunt un om foarte echilibrat, nu mă dezic de relațiile pe care le-am avut. La un moment dat, lucrurile o iau pe direcții diferite. Eu sunt un om care rămâne pe aceeași cale”, a declarat Andreea Marin, la Spynews TV.

De altfel prezentatoarea e precizat încă de la început că ea a fost cea care a pus punct relației.

„Da, este adevărat, eu am luat această hotărâre de mai mult timp, însă fiind o relație longevivă în care m-am implicat profund, nu a fost o decizie ușoară și nu am simțit să vorbesc despre asta, prefer să îmi respect intimitatea în continuare și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat Andreea Marin pentru cancan.ro

În ceea ce îl privește pe Adrian Brâncoveanu, acesta a avut o singură reacție după ce Andreea Marin a confirmat public că s-au despărțit.

„Respect profesia dumneavoastră și apreciez interesul acordat, însă, personal, nu am absolut nimic de declarat pe marginea acestui subiect”, a declarat Adrian Brâncoveanu pentru Spynews.ro.

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Foto: Arhiva ELLE

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