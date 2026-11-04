„Nu e locul tău aici”, filmul multipremiat regizat de Florin Șerban, are premiera în cinematografele din România pe 27 noiembrie

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După un parcurs internațional de succes, „Nu e locul tău aici”, primul film românesc care a cucerit Marele Premiu (Leopardul de Aur) la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, vine în cinematografele din România, din 27 noiembrie. Filmul este distribuit în România de Bad Unicorn.

Lungmetrajul „Nu e locul tău aici” este inclus pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards/ Premiile Academiei Europene de Film.



Adrian Văncică, răsplătit cu Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, și Teodor Butănescu, premiat cu o Mențiune specială pentru interpretare la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, joacă în filmul regizat de Florin Șerban rolurile principale: un tată și fiul său aflați într-o situație de criză care le pune la încercare relația, dragostea, familia și locul în comunitate.



Trailerul filmului, lansat recent online și în cinematografe, surprinde tensiunea unei povești în care, șeful unui spital care își crește singur fiul adolescent află la un moment dat că acesta s-a alăturat unei bande de justițiari mascați care vandalizează mașini și este chiar suspectat că a participat împreună cu aceștia la comiterea unei crime.

Actorii Adrian Văncică și Teodor Butănescu vor fi alături de regizorul Florin Șerban la proiecțiile speciale „Nu e locul tău aici” din Reșița, Timișoara, Cluj, Craiova, Iași, precum și la întâlnirile cu publicul din București.

Caravana începe pe 20 noiembrie, la ora 19:00, la Cinema Dacia din Reșita, orașul în care a fost filmat lungmetrajul „Nu e locul tău aici.” Întâlnirea cu publicul din Timișoara va avea loc pe 21 noiembrie, la Cinema Studio, de la 19:30.



Publicul din Cluj-Napoca are ocazia să participe la avanpremiera în prezența echipei de la Cinema Victoria, programată pe 26 noiembrie, de la ora 19:00.



Florin Șerban, Adrian Văncică, Teodor Butănescu și Emil Boroghină vor participa la proiecția specială de la Craiova care va avea loc la Cinema Inspire VIP Electroputere, pe data de 28 noiembrie, de la ora 19:00.



Echipa „Nu e locul tău aici” invită publicul din Iași la proiecția specială din 29 noiembrie, ora 18:00, la Cinema Ateneu.



Spectatorii din București vor avea ocazia să discute cu actorii și regizorul filmului la proiecțiile de la Cinema Elvire Popesco (27 noiembrie, ora 19:30) și Cinema Muzeul Țăranului (5 decembrie, ora 20:00).

„O relație tată-fiu ruptă; un tată văzut ca o figură tragică, cineva care cândva a visat să lase o urmă în lume, dar a ajuns un stâlp al comunității; un fiu care se simte înjosit de tatăl lui și încearcă să se răscumpere luptând bătălii civice; un anumit grad de rasism instituțional — subtil, ceva ce nimeni nu recunoaște, dar foarte real; vise, iluzii și un oraș mic. Acestea au devenit fundamentul poveștii”, a declarat Florin Șerban.



Alături de Adrian Văncică și Teodor Butănescu, din distribuția filmului „Nu e locul tău aici” mai fac parte Alex Conovaru, Janir Izdrailă, Claudiu Maier, Cristina Richter, Emil Boroghină și alții.



Marius, managerul spitalului din orașul său natal și își crește singur fiul adolescent, Ioan, după moartea soției. În timp ce Marius este dedicat muncii sale, Ioan duce o viață secretă după lăsarea serii: împreună cu un grup de tineri mascați, cutreieră orașul pe biciclete și vandalizează mașini. Viața lui Marius este dată peste cap când află că poliția îl suspectează pe Ioan de crimă.

Liviu Mărghidan semnează imaginea filmului, Bogdan Ionescu s-a ocupat de scenografie, iar de costume Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache și Nikita Dembinski.



„Nu e locul tău aici” este produs de Florin Șerban, care semnează regia, scenariul și montajul. Minodora Șerban este producător executiv.

Afișul „Nu e locul tău aici”, disponibil în cinematografe și pe conturile oficiale de social media ale filmului, a fost realizat de Eugen Erhan.



Produs de Fantascope Films, în colaborare cu Scharf Film Production, Avanpost, Adrian Văncică, Earlybird și Școala de Film, filmul este reprezentat internațional de Reason8 Films.

„Nu e locul tău aici” este un film de lungmetraj realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România.





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