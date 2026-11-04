„Nu e locul tău aici”, filmul multipremiat regizat de Florin Șerban, are premiera în cinematografele din România pe 27 noiembrie

O poveste impresionantă despre relația dintre un tată perfecționist și fiul său adolescent, suspectat de crimă.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
"Nu e locul tău aici", filmul multipremiat regizat de Florin Șerban, are premiera în cinematografele din România pe 27 noiembrie

După un parcurs internațional de succes, „Nu e locul tău aici”, primul film românesc care a cucerit Marele Premiu (Leopardul de Aur) la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, vine în cinematografele din România, din 27 noiembrie. Filmul este distribuit în România de Bad Unicorn.

Lungmetrajul „Nu e locul tău aici” este inclus pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards/ Premiile Academiei Europene de Film.

Adrian Văncică, răsplătit cu Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, și Teodor Butănescu, premiat cu o Mențiune specială pentru interpretare la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, joacă în filmul regizat de Florin Șerban rolurile principale: un tată și fiul său aflați într-o situație de criză care le pune la încercare relația, dragostea, familia și locul în comunitate.

Trailerul filmului, lansat recent online și în cinematografe, surprinde tensiunea unei povești în care, șeful unui spital care își crește singur fiul adolescent află la un moment dat că acesta s-a alăturat unei bande de justițiari mascați care vandalizează mașini și este chiar suspectat că a participat împreună cu aceștia la comiterea unei crime.

Actorii Adrian Văncică și Teodor Butănescu vor fi alături de regizorul Florin Șerban la proiecțiile speciale „Nu e locul tău aici” din Reșița, Timișoara, Cluj, Craiova, Iași, precum și la întâlnirile cu publicul din București.

Caravana începe pe 20 noiembrie, la ora 19:00, la Cinema Dacia din Reșita, orașul în care a fost filmat lungmetrajul „Nu e locul tău aici.” Întâlnirea cu publicul din Timișoara va avea loc pe 21 noiembrie, la Cinema Studio, de la 19:30.

Publicul din Cluj-Napoca are ocazia să participe la avanpremiera în prezența echipei de la Cinema Victoria, programată pe 26 noiembrie, de la ora 19:00.

Florin Șerban, Adrian Văncică, Teodor Butănescu și Emil Boroghină vor participa la proiecția specială de la Craiova care va avea loc la Cinema Inspire VIP Electroputere, pe data de 28 noiembrie, de la ora 19:00.

Echipa „Nu e locul tău aici” invită publicul din Iași la proiecția specială din 29 noiembrie, ora 18:00, la Cinema Ateneu.

Spectatorii din București vor avea ocazia să discute cu actorii și regizorul filmului la proiecțiile de la Cinema Elvire Popesco (27 noiembrie, ora 19:30) și Cinema Muzeul Țăranului (5 decembrie, ora 20:00).

„O relație tată-fiu ruptă; un tată văzut ca o figură tragică, cineva care cândva a visat să lase o urmă în lume, dar a ajuns un stâlp al comunității; un fiu care se simte înjosit de tatăl lui și încearcă să se răscumpere luptând bătălii civice; un anumit grad de rasism instituțional — subtil, ceva ce nimeni nu recunoaște, dar foarte real; vise, iluzii și un oraș mic. Acestea au devenit fundamentul poveștii”, a declarat Florin Șerban.


Alături de Adrian Văncică și Teodor Butănescu, din distribuția filmului „Nu e locul tău aici” mai fac parte Alex Conovaru, Janir Izdrailă, Claudiu Maier, Cristina Richter, Emil Boroghină și alții.

Marius, managerul spitalului din orașul său natal și își crește singur fiul adolescent, Ioan, după moartea soției. În timp ce Marius este dedicat muncii sale, Ioan duce o viață secretă după lăsarea serii: împreună cu un grup de tineri mascați, cutreieră orașul pe biciclete și vandalizează mașini. Viața lui Marius este dată peste cap când află că poliția îl suspectează pe Ioan de crimă.

Liviu Mărghidan semnează imaginea filmului, Bogdan Ionescu s-a ocupat de scenografie, iar de costume Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache și Nikita Dembinski.

„Nu e locul tău aici” este produs de Florin Șerban, care semnează regia, scenariul și montajul. Minodora Șerban este producător executiv.

Afișul „Nu e locul tău aici”, disponibil în cinematografe și pe conturile oficiale de social media ale filmului, a fost realizat de Eugen Erhan.

Produs de Fantascope Films, în colaborare cu Scharf Film Production, Avanpost, Adrian Văncică, Earlybird și Școala de Film, filmul este reprezentat internațional de Reason8 Films.

„Nu e locul tău aici” este un film de lungmetraj realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Filme și seriale noi de văzut în luna noiembrie 2026 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna noiembrie 2026 pe Netflix
Spui că vrei să îți menții echilibrul și liniștea interioară? Cum, fără să-ți dai seama, poți aluneca spre egoism
Lifestyle
Spui că vrei să îți menții echilibrul și liniștea interioară? Cum, fără să-ți dai seama, poți aluneca spre egoism
10 motive pentru care să mergi la IRIDESCENT
Lifestyle
10 motive pentru care să mergi la IRIDESCENT
NAZA: un genocid sub privirile tuturor
Lifestyle
NAZA: un genocid sub privirile tuturor
20 de ani. 20 de zile. 20% reducere
Lifestyle
20 de ani. 20 de zile. 20% reducere
Celebrități care au făcut mărturisiri sincere despre relațiile abuzive și toxice în care au fost implicate
Lifestyle
Celebrități care au făcut mărturisiri sincere despre relațiile abuzive și toxice în care au fost implicate
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Cum arăta Eduard Vlădescu pe vremea când era model. Cât de mult s-a schimbat ispita care a fermecat-o pe Claudia la Insula Iubirii
Cum arăta Eduard Vlădescu pe vremea când era model. Cât de mult s-a schimbat ispita care a fermecat-o pe Claudia la Insula Iubirii
Ce vezi diseară, 4 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții află cine merge în etapa finală. Momente noi și tensiuni uriașe
Ce vezi diseară, 4 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții află cine merge în etapa finală. Momente noi și tensiuni uriașe
Suma fabuloasă pe care Cristi Borcea o cheltuiește pentru cei nouă copii și întreținerea familiei. Câți bani îi trebuie lunar
Suma fabuloasă pe care Cristi Borcea o cheltuiește pentru cei nouă copii și întreținerea familiei. Câți bani îi trebuie lunar
Iuliana Pepene a dezvăluit ce mănâncă pentru a se menține în formă. Ce preparate a ales prezentatoarea Observator
Iuliana Pepene a dezvăluit ce mănâncă pentru a se menține în formă. Ce preparate a ales prezentatoarea Observator
Unica.ro
Se vorbește despre el în întreaga lume! Ce s-a aflat despre Abdul El-Sayed, primul senator musulman din istoria SUA. La doar 42 de ani, îmbrăcat adesea în blugi și tricou, el a reușit o performanță fără precedent
Se vorbește despre el în întreaga lume! Ce s-a aflat despre Abdul El-Sayed, primul senator musulman din istoria SUA. La doar 42 de ani, îmbrăcat adesea în blugi și tricou, el a reușit o performanță fără precedent
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani, transformarea ei fiind impresionantă / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani, transformarea ei fiind impresionantă / FOTO
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
După divorț tu și fostul partener vă străduiți să demonstrați că sunteți părinți buni? Cum asta poate avea un efect negativ asupra copiilor
După divorț tu și fostul partener vă străduiți să demonstrați că sunteți părinți buni? Cum asta poate avea un efect negativ asupra copiilor
Lifestyle

Nu vrei ca fiul sau fiica ta să sufere și mai mult după divorț, așa că vrei să fii cea mai bună mamă. De la o intenție bună până la competiție e doar un pas.

+ Mai multe
Următoarea ta mișcare în carieră ar putea fi mai aproape decât crezi: Ultima șansă de a profita de 20% reducere la programele ELLE Education
Următoarea ta mișcare în carieră ar putea fi mai aproape decât crezi: Ultima șansă de a profita de 20% reducere la programele ELLE Education
Lifestyle

+ Mai multe
Noiembrie devine IRIDESCENT!
Noiembrie devine IRIDESCENT!
Lifestyle

Noiembrie devine IRIDESCENT! Începe cea de-a cincea ediție a festivalului internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC