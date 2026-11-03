20 de ani. 20 de zile. 20% reducere

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20 de ani. 20 de zile. 20% reducere

Ultima șansă de a profita de reducerea de 20% la toate programele ELLE Education. Folosește codul 20YEARS înainte de a fi prea târziu

TIMPUL SE SCURGE!

Unele decizii cer timp. Altele pot schimba totul. Poate te-ai gândit să te specializezi în domeniul tău, să explorezi o industrie nouă sau să faci în sfârșit următorul pas în carieră. Dacă ai așteptat momentul potrivit, acesta ar putea fi.

Pentru a sărbători a 20-a aniversare, Mindway a lansat o promoție specială cu 20% reducere la toate programele ELLE Education pentru seria din martie 2027. Iar acum, numărătoarea inversă este aproape de final.

VIITORUL TĂU NU VA AȘTEPTA. NICI REDUCEREA DE 20%. 20% REDUCERE LA TOATE PROGRAMELE

  • Cod promoțional: 20YEARS
  • Oferta se încheie pe: 8 noiembrie 2026
  • Următoarea serie: martie 2027
  • Formate de studiu: Online & Executive

Programe de MBA și Masterat, Diplome și Certificate. Căi diferite pentru a-ți construi viitorul în modă, lux, design și industriile creative.

Ai încă întrebări? Echipa de Admitere este alături de tine pentru a te ajuta să găsești programul care se potrivește cel mai bine obiectivelor tale.

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*Se aplică termeni și condiții.

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