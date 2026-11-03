Ilona Brezoianu, dezvăluiri despre emisiunea „Te cunosc de undeva”, după plecarea lui Pepe de la Antena 1: „Cel puțin momentan…”

Plecarea lui Pepe de la Antena 1 la Kanal D, unde prezintă o emisiune tip concurs, i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă show-ul Te cunosc de undeva va mai reveni pe micile ecrane sau ediția din 2025 a fost ultima.

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  . Actualizat 03.11.2026, 09:01,  de  Andreea Ilie
Juriul Te cunosc de undeva în 2025
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Începând cu sezonul 21, Ilona Brezoianu s-a alăturat echipei de jurați a emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1.

Ilona Brezoianu, dezvăluiri despre emisiunea „Te cunosc de undeva”

În cel mai recent sezon al emisiunii Te cunosc de undeva, difuzat de Antena 1 în primăvara anului 2025, alături de Ilona Brezoianu, la masă s-au aflat, în continuare, cei trei jurați iubiți și apreciați de întreaga țară: Aurelian Temișan, care a oferit notele pentru show-ul văzut pe scenă, Ozana Barabancea a fost cea care a analizat capacitățile vocale ale concurenților, iar Mihai Petre a preluat pe lângă detaliile pe care le nota deja, și modul în care implementează echipele coregrafiile pentru fiecare piesă. În timp ce Ilona, Mihai, Ozana și Aurelian au jurizat, alături de concurenți, pe scenă, s-au aflat carismaticii prezentatori, Pepe și Alina Pușcaș.

Plecarea lui Pepe de la Antena 1 la Kanal D, unde prezintă o emisiune tip concurs, i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă show-ul Te cunosc de undeva va mai reveni pe micile ecrane sau ediția din 2025 a fost ultima.

Într-un interviu acordat recent, Ilona Brezoianu a fost întrebată despre viitorul emisiunii în care a fost jurată, actrița recunoscând că nu cunoaște niciun detaliu cu privire la un următor sezon.

„Deocamdată, mă vedeți la Neatza. Dar, vedem în curând ce se va mai întâmpla pe acest plan. Nu știu dacă mă veți vedea în alt proiect. Deocamdată nu știu ce se întâmplă. N-am idee nici ce se întâmplă cu ‘Te cunosc de undeva’, nu știu, dar momentan rămân la ‘Neatza’ și atât. Da, a plecat și Pepe, dar eu una cel puțin momentan nu știu ce se întâmplă cu acest proiect TV. În rest, ca și activități profesionale rămân la teatru și proiectele mele”, a declarat Ilona Brezoianu pentru Click!.

De-a lungul timpului au existat numeroase controverse cu privire la modul în care Ilona Brezoianu a ajuns în juriul emisiunii imediat după plecarea Andreei Bălan, însă acum actrița a decis să pună capăt oricăror speculații.

„Eu am jurizat actorie, am dat o probă. Am spus asta în interviuri ca să se înțeleagă că nu am luat locul nimănui, a fost un casting pentru un nou jurat și s-a nimerit să-l iau eu. Sunt decizii luate de echipele de producție și repet. Repet, am dat o probă”, a declarat Ilona Brezoianu pentru sursa citată.

Ce spune Andrei Aradits despre o posibilă revenire la Te cunosc de Undeva

Andrei Aradits face în prezent parte din distribuția de succes a serialului Ana, M-ai fost scrisă în ADN, producție ce poartă semnătura producătoarei Ruxandra Ion și care a fost lansat recent pe piața internațională.

În ceea ce privește emisiunea Te cunosc de Undeva, multe zvonuri din media susțin că show-ul care a stabilit recorduri de audiență la Antena 1 ar putea să nu mai revină cu un nou sezon, însă acest lucru nu a fost confirmat de postul de televiziune.

Recent, Aurelian Temișan a fost prezent într-un podcast și a vorbit despre experiența de jurat în emisiunea Te Cunosc de Undeva, despre plecarea Andreei Bălan din show, mărturisind că i-ar plăcea ca pe viitor componența jurului să fie cea inițială.

„Aș vrea să se reia ‘Te cunosc de undeva’ cu formula inițială: Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits. Asta e formula de juriu care a consacrat emisiunea”, a spus artistul în podcastul ‘Dr. Love’.

Andrei Aradits a fost întrebat dacă ia în calcul o revenire în juriul acestei emisiuni, însă s-a ferit să dea un răspuns concret.

„Habar nu am! O abundență de oferte dintre care eu voi alege ca un aristocrat…(râde). Mi-e dor de ‘Te cunosc de undeva’, da, e foarte drăguț! A fost o emisiune frumoasă, am iubit-o, a fost foarte frumos! Eu sunt acum într-un serial la Antena!”, a mai spus actorul pentru Click.

Alina Pușcaș, prima reacție după plecarea lui Pepe

Alina a mărturisit că și-ar fi dorit ca Pepe să rămână alături de ea până la finalul proiectului, însă consideră că schimbarea poate fi una benefică pentru colegul său. Prezentatoarea a vorbit cu apreciere despre anii în care au lucrat împreună și despre relația de prietenie dintre ei.

„Hello! Oficial, azi am aflat că dragul meu coleg Pepe m-a părăsit. Ne-a părăsit, m-a părăsit și pe mine și ‘Te Cunosc de Undeva!’, din păcate. Dar, chiar dacă, să zic așa, sunt un pic supărată pe el, în sensul că mi-aș fi dorit să continuăm împreună, să ducem până la capăt proiectul ‘Te Cunosc de Undeva!’, sunt convinsă că pentru el alegerea pe care a făcut-o este una pozitivă. Exact cum ziceam, mi-aș fi dorit în continuare să duc până la capăt proiectul, pentru că este un coleg… a fost și este un coleg extrem de generos și extrem de plăcut, simpatic, glumeț, extrem de talentat. Chiar îi doresc tot binele din lume. Sper să se descurce foarte bine în noua calitate, la postul pe care l-a ales”, a transmis Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș speră să lucreze din nou cu Pepe

Dincolo de colaborarea de pe micul ecran, cei doi au construit o relație apropiată în cei aproximativ 15 ani de când se cunosc. Alina i-a transmis lui Pepe că îi este recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul oferit de-a lungul timpului și nu exclude o viitoare colaborare.

„Pepe, ești în sufletul meu oriunde ai fi tu și chiar, chiar îmi doresc ca, la un moment dat, cine știe cum, să lucrăm din nou împreună. Sunt așa, un pic melancolică. Te pup, Pepe! Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine în toți anii ăștia. Ne cunoaștem de vreo 15 ani, cred”, a mai spus prezentatoarea.

La final, Alina a schimbat registrul și a făcut haz de situație, lăsând să se înțeleagă că plecarea lui Pepe ridică acum o întrebare importantă și pentru ea: cine îi va fi alături în următorul sezon al emisiunii „Te Cunosc de Undeva!”.

„Ok, ok, am înțeles. A plecat, foarte bine, dacă așa a vrut el! Dar eu, până la urmă, cu cine prezint? Pe mine asta mă interesează acum! Lasă-l pe el!”, a încheiat Alina Pușcaș.

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Foto: Instagram

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