Ilona Brezoianu, noi detalii despre conflictul cu Andreea Bălan. Între ele a existat un schimb dur de replici: „Nu am luat locul nimănui”

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Ilona Brezoianu a făcut noi declarații despre schimbul de replici tensionate care a avut loc între ea și Andreea Bălan.

Cum a început conflictul dintre Ilona Brezoianu și Andreea Bălan

La începutul anului 2026, Andreea Bălan a fost prezentă în emisiunea „La Măruță” și a acceptat provocarea de a participa la rubrica sosurilor picante. Artista nu s-a ferit să numească vedetele pe care le consideră antipatice. Printre celebritățile menționate, s-a aflat și Ilona Brezoianu, cea care s-a alăturat echipei de jurați a emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1, după ce Andreea Bălan a părăsit show-ul. Ce a luat prin surprindere a fost faptul că Andreea Bălan a făcut declarații acide referitoare la prestația actriței Ilona Brezoianu în emisiunea „Te cunosc de undeva!”

„A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat. Ilona și-a asumat un rol mai mult de cât poate să ducă”, a spus Andreea Bălan în direct la PRO TV.

Ilona Brezoianu, noi dezvăluiri despre cum a ajuns jurată la „Te cunosc de undeva!”

La câteva luni de la tensiunile dintre Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, actrița a oferit noi clarificări cu privire la cum a ajuns ea să facă parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”. Ea a participat la un casting, pe care l-a luat, și susține că nu a fost vorba de a-i lua locul artistei, care a jurizat oricum o categorie diferită de a ei.

„Nu mă așteptam (…) Eu am jurizat actorie, ea juriza coregrafie, dans. Eu nu mă pricep la coregrafie. Am dat o probă. Am spus asta în interviuri ca lumea să înțeleagă că nu am luat locul nimănui. Chiar a fost un casting pentru un nou jurat și s-a nimerit să-l iau eu”, a spus Ilona Brezoianu în podcast-ul moderat de Cătălin Măruță.

De asemenea, Ilona Brezoianu nu era străină de formatul emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Ea și Florin Ristei au participat împreună în sezonul 20 al show-ului de la Antena 1, pe care l-au și câștigat. Cei doi au plecat acasă atunci cu trofeul, dar și cu premiul în valoare de 15.000 de euro.

„Pălăria mea e alta și e în altă zonă, a actoriei, pe care consider că o cunosc bine. Îmi cunosc meseria și puteam să jurizez această ramură în acest concurs pe care îl și câștigasem. Sunt decizii luate de echipele de producție și repet. Am dat o probă.”

Ilona Brezoianu, răspuns pentru Andreea Bălan

După declarațiile făcute de Andreea Bălan în emisiunea „La Măruță”, Ilona Brezoianu a oferit la scurt timp un răspuns pe contul ei de Instagram. Actrița a dorit să clarifice faptul că are pregătirea profesională necesară pentru rolul ei de jurată din emisiunea „Te cunosc de undeva!”

„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine la o emisiune. Am stat mult să mă gândesc dacă merită să răspund pentru că scandalurile în presă nu sunt punctul meu forte. Aș vrea totuși să-i amintesc că eu am jurizat „actorie” la „Te cunosc de undeva.” Și chiar dacă poate mi-am asumat mai mult (deși nu e cazul că am făcut studii în domeniu), așa reușim să evoluăm și că creștem. Cât despre actorie, dacă vrei să știi „cum se apucă”, ca să parafrazez versurile tale, te aștept cu drag să-ți dau niște sfaturi pentru viitoarele filme în care vei juca! În rest, să-ți fie bine!”, a transmis Ilona Brezoianu.

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Foto: Instagram

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