Bianca Censori, apariție spectaculoasă la concertul lui Kanye West. Ținuta transparentă cu care a atras toate privirile

Bianca Censori a atras din nou toate privirile cu o apariție vestimentară îndrăzneață, de această dată la concertul susținut de soțul ei, Kanye West, în Jakarta, Indonezia.

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  de  ELLE.ro
Bianca Censori, apariție spectaculoasă la concertul lui Kanye West. Ținuta transparentă cu care a atras toate privirile

Cea mai recentă apariție a Biancăi Censori a atras toate privirile. Arhitecta, care colaborează cu Yeezy și-a susținut soțul, Kanye West, la concertul susținut de acesta în Jakarta, Indonezia, în weekend. Pentru această ocazie, a ales o salopetă mulată, transparentă și acoperită cu cristale strălucitoare, care i-a pus în evidență formele.

Bianca Censori, în vârstă de 31 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie în care își prezintă ținuta spectaculoasă. Ea a asortat salopeta cu pantofi transparenți cu toc, din PVC, și a optat pentru o coafură cu bucle lejere și voluminoase.

„Strălucește la propriu”, a comentat unul dintre urmăritorii săi, în timp ce altcineva a descris ținuta drept „oarecum cosmică”. „Arată ca sistemul nostru solar”, a glumit un alt internaut.

La rândul său, Kanye West, în vârstă de 49 de ani, a purtat pe scenă un costum fosforescent, completat de o mască în același stil, în timpul spectacolului de pe stadionul Gelora Bung Karno. De-a lungul celor aproape patru ani de căsnicie, Bianca Censori a atras în repetate rânduri atenția prin alegerile sale vestimentare îndrăznețe. Ținutele sale provocatoare includ adesea puține alte elemente în afara unor piese de lenjerie și dresuri purtate în moduri neconvenționale.

Chiar săptămâna trecută, cei doi au fost fotografiați împreună în Los Angeles, iar australianca a ales din nou o ținută care a stârnit controverse. Aceasta a purtat un body din plasă, fără bretele, și o fustă transparentă, care lăsau foarte puțin loc imaginației. Ansamblul vestimentar face parte din colecția pentru primăvara anului 2027 a creatoarei de modă britanico-nigeriene Mowalola Ogunlesi, care a ocupat anterior funcția de director de design pentru Yeezy Gap, brandul lui Kanye West.

Bianca Censori, cunoscută pentru aparițiile controversate

De la începutul relației cu Kanye West, Bianca Censori a devenit una dintre cele mai discutate prezențe din lumea celebrităților, în special datorită ținutelor sale neobișnuite. Unul dintre cele mai controversate momente a avut loc la Premiile Grammy din 2025, când aceasta a apărut pe covorul roșu într-o haină neagră de blană. În fața fotografilor, Bianca a renunțat la aceasta, dezvăluind o rochie mini complet transparentă, într-o nuanță apropiată de culoarea pielii.

Apariția a provocat numeroase reacții și speculații privind influența pe care Kanye West ar avea-o asupra stilului vestimentar al soției sale. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, în februarie, Bianca Censori a respins însă zvonurile potrivit cărora rapperul i-ar controla alegerile.

„Nu aș face ceva ce nu mi-aș dori să fac”, a declarat aceasta.

Kim Kardashian, noi declarații despre relația cu Kanye West

În timp ce Kanye West și Bianca Censori continuă să atragă atenția prin aparițiile lor publice, Kim Kardashian a vorbit recent despre influența pe care fostul soț a avut-o asupra vieții sale. Vedeta a oferit mai multe interviuri pentru biografia sa autorizată, Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, scrisă de Jonathan Van Meter.

Într-un fragment publicat de The Cut, Kim Kardashian a explicat că artistului i-a plăcut întotdeauna să transforme lucrurile pe care ceilalți nu le considerau interesante în adevărate fenomene.

„Cred că, de fapt, s-a îndrăgostit de ideea de mine și de întregul proiect din spatele acesteia”, a mărturisit vedeta.

Kim consideră că relația lor a contribuit semnificativ la schimbarea imaginii sale publice.

„Cred că el și-a spus: ‘O să fiu într-o relație cu o vedetă de reality show. Nimeni nu respectă asta. O să le arăt eu cât de cool poate fi’. Mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața cu adevărat.”

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foto: Getty Images

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