North West, fiica lui Kim Kardashian, răspunde criticilor legate de aspectul ei: „Nu mai spuneți că sunt demonică”

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North West continuă să își exprime personalitatea prin stilul vestimentar, fără să se lase influențată de criticile legate de felul în care arată. Tânăra în vârstă de 13 ani a apărut recent într-o transmisiune live pe TikTok, alături de mama sa, Kim Kardashian, ocazie cu care cele două au discutat despre comentariile negative provocate de alegerile vestimentare îndrăznețe ale adolescentei.

Potrivit unei înregistrări a transmisiunii, distribuită pe social media, North a reacționat la comentariile celor care susțin că ar avea un aspect „demonic”.

„Nu mai spuneți că sunt demonică. Nu, nu sunt. Doar pentru că îmi place să mă îmbrac așa, nu judecați o carte după copertă”, a declarat North.

Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, a intervenit în discuție pentru a explica de unde crede că provin aceste reacții.

„Da, cred că oamenii spun asta din cauza bijuteriilor dentare negre și a piercingurilor și a altor lucruri de genul acesta.” „Dar nu înțeleg de ce asociați toate astea cu ceva demonic. Pur și simplu nu înțeleg”, a răspuns North.

Mama sa a încercat să o liniștească, spunându-i: „Nu cred că oamenii înțeleg cu adevărat, dar ție îți pasă?”.

Într-un alt moment al transmisiunii, North a povestit cum a ales ținuta albă, de inspirație gothic Lolita, pe care a purtat-o la primul său concert în calitate de artist principal, susținut în septembrie, la The Vic Theatre din Chicago.

„Mi-am spus că, dacă tot urmează să susțin primul meu concert, trebuie să apar ca un înger, îmbrăcată complet în alb. Știți că nu am nicio legătură cu lucrurile demonice. Eu cred în Iisus. Așa am vrut să vă arăt că reprezint lumina, nu întunericul.”

Mama ei s-a arătat surprinsă de semnificația simbolică a ținutei alese de fiica sa, după care a vorbit despre informațiile false și interpretările greșite care circulă în spațiul public.

„Nu vi se pare amuzant, mă rog, nu amuzant, ci mai degrabă ciudat, când vezi că oamenii inventează tot felul de povești despre viața ta, iar realitatea este exact opusul a ceea ce spun ei? Au impresia că știu ce se întâmplă și vorbesc despre asta. Este de-a dreptul incredibil.”

Într-un alt videoclip, Kardashian a apărat din nou stilul vestimentar al fiicei sale celei mari, explicând că North este atrasă de această estetică încă de când era foarte mică.

„Când era mică și o duceam la școală, tot ce își dorea era să aibă un piercing în sept și unul în sprânceană”, a povestit fondatoarea SKIMS. „Încă de la grădiniță își punea două piercinguri false în sprânceană și mergea așa la cursuri.”

North a completat declarațiile mamei sale, respingând speculațiile potrivit cărora stilul său ar fi fost influențat de divorțul părinților.

„Așa că nu mai puteți spune: ‘De unde a apărut stilul acesta? Are legătură cu divorțul?’. Nu, Queen.”

Kim Kardashian și tatăl adolescentei, Kanye West, au finalizat divorțul în 2022. Pe lângă North, fostul cuplu mai are trei copii: Saint, în vârstă de 10 ani, Chicago, de 8 ani, și Psalm, de 7 ani.

În ultimul an, North a stârnit numeroase controverse în mediul online din cauza piercingurilor sale, inclusiv a celor de pe coapse, mâini și gât, dar și a părului vopsit în albastru și a tatuajelor temporare.

Foto: Arhiva ELLE

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