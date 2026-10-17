Cum a devenit second-hand-ul o industrie de miliarde?

Cândva asociate cu lipsa resurselor financiare, hainele second-hand au devenit una dintre cele mai profitabile oportunități de business din industria modei. Piața globală ar putea ajunge la 393 de miliarde de dolari până în 2030, iar platforme precum Vinted transformă garderobele personale în adevărate piețe de tranzacționare. Dar cât de sustenabil este, de fapt, acest nou model de consum?

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Simion Mădălina
Cum a devenit second-hand-ul o industrie de miliarde?

În urmă cu două decenii, ideea de a cumpăra haine purtate de altcineva nu avea tocmai conotațiile aspiraționale pe care le are astăzi. Magazinele second-hand erau asociate mai degrabă cu economisirea, iar hainele la mâna a doua reprezentau, pentru mulți consumatori, o necesitate financiară.

Astăzi, lucrurile arată complet diferit. O geantă vintage Chanel poate costa mai mult decât un model nou, piesele de arhivă sunt vânate de colecționari, iar platformele de resale au transformat cumpărarea și revânzarea hainelor într-o activitate aproape la fel de firească precum shopping-ul tradițional. În plus, The Vintage Look, cel mai romantic trend fashion al momentului, este o estetică omniprezentă pe catwalk-urile marilor designeri internaționali.

Potrivit unui raport realizat de GlobalData pentru ThredUp, piața globală de îmbrăcăminte second-hand este estimată să ajungă la 393 de miliarde de dolari până în 2030, urmând să crească de două ori mai repede decât piața generală a hainelor.

Ceea ce ridică o întrebare interesantă: cum a reușit o industrie construită în jurul hainelor pe care nu le mai vrem să devină una dintre cele mai importante oportunități comerciale ale modei?

De la magazine second-hand la platforme de miliarde

Unul dintre principalele motive este digitalizarea. Platforme precum Vinted, Vestiaire Collective sau Depop au eliminat o mare parte dintre inconvenientele asociate cumpărăturilor second-hand. Nu mai trebuie să cauți ore întregi prin magazine pentru a descoperi o piesă interesantă. O poți găsi online, filtrând după brand, mărime sau preț, iar tranzacția poate fi realizată în câteva minute.

În aprilie 2026, Vinted a anunțat că valoarea brută a mărfurilor tranzacționate pe platformă în 2025 a ajuns la 10,8 miliarde de euro, în creștere cu 47% față de anul precedent. Veniturile grupului au depășit 1,1 miliarde de euro, iar profitul net a fost de 62 de milioane de euro.

Este importantă diferența dintre aceste cifre: cele 10,8 miliarde reprezintă valoarea bunurilor tranzacționate, nu veniturile încasate de companie. Dar dimensiunea lor arată cât de mult s-a schimbat piața.

De ce generația Z preferă hainele deja purtate?

Prețul rămâne un argument important. Într-o perioadă în care costul vieții a crescut, posibilitatea de a cumpăra haine de designer la o fracțiune din prețul inițial este greu de ignorat.

Potrivit unei cercetări publicate de Vinted în mai 2026, prețul mediu al articolelor fashion comercializate pe platformă era cu 72% mai mic decât prețul original de retail. În plus, 88% dintre cumpărătorii chestionați declarau că verifică Vinted înainte de a cumpăra un produs nou.

Cu toate acestea, anumite modele emblematice ajung să coste chiar mai mult decât prețul lor inițial, datorită valorii pe care pasionații o atribuie anumitor piese de arhivă (de ex. rochia Dior purtată de Carrie Bradshaw în Sex and the City, semnată de Jean Paul Gaultier).

Explicația nu este exclusiv financiară

Pentru generațiile tinere, second-hand-ul oferă și posibilitatea de a descoperi haine care nu mai există în magazine, de a construi ținute mai speciale și de a evita previzibilitatea colecțiilor de masă.

Există și o schimbare importantă în felul în care percepem valoarea hainelor. Un produs nu mai este neapărat valoros pentru că este nou. Poate deveni dorit tocmai pentru că este greu de găsit, aparține unei colecții dispărute sau are o istorie.

În plus, posibilitatea revânzării modifică însăși logica achiziției. O geantă nu mai este doar un obiect cumpărat pentru a fi purtat, ci și un bun care poate recupera o parte din investiția inițială.

Este second-hand-ul cu adevărat sustenabil?

În teorie, prelungirea vieții unui produs reduce nevoia de a fabrica unul nou. Un studiu publicat în 2024 în Journal of Circular Economy, care a analizat impactul asupra mediului al mai multor categorii de haine, a constatat că utilizarea articolelor deja purtate poate reduce impactul climatic per purtare cu până la 42%, în anumite scenarii de consum.

Există însă o condiție esențială: hainele cumpărate la mâna a doua trebuie să înlocuiască, măcar parțial, achizițiile de produse noi, iar acest lucru nu se întâmplă întotdeauna.

Un studiu publicat în 2025 în Scientific Reports, realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.009 consumatori americani, a identificat o corelație pozitivă între cumpărarea hainelor deja purtate și achiziționarea celor noi. Cu alte cuvinte, persoanele care cumpărau mai multe haine second-hand aveau tendința să cumpere mai multe haine și din retailul tradițional.

Cercetătorii discută inclusiv despre „rebound effect”: situația în care economiile financiare sau sentimentul că facem o alegere responsabilă ne pot încuraja să consumăm și mai mult.

Așadar, faptul că o haină este la mâna a doua nu înseamnă automat că achiziția ei este sustenabilă.

Am schimbat felul în care consumăm sau doar locul din care cumpărăm?

Ascensiunea second-hand-ului spune foarte multe despre transformările industriei modei. Hainele au început să circule între consumatori, valoarea lor nu mai dispare odată cu prima achiziție, iar brandurile trebuie să accepte că produsele lor pot avea o viață comercială mult mai lungă decât sezonul pentru care au fost create.

Dar există și un paradox. Industria care promite să reducă risipa este, în același timp, interesată să crească numărul tranzacțiilor, iar un model de business construit pe revânzare nu implică automat reducerea consumului.

Așadar, astăzi valoarea unei haine nu mai este determinată exclusiv de prima sa vânzare, iar garderoba personală devine, la rândul ei, o sursă de capital.

Este una dintre cele mai interesante schimbări de paradigmă din retailul contemporan și, probabil, una dintre puținele situații în care moda a descoperit că trecutul poate fi la fel de profitabil ca viitorul.

Citește și:
De ce cumpărăm haine pe care nu le purtăm niciodată? Ce spun psihologii despre garderobele noastre

Foto: Profi Media

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Veronica Leoni încheie capitolul Calvin Klein Collection după patru sezoane
Fashion
Veronica Leoni încheie capitolul Calvin Klein Collection după patru sezoane
Seán McGirr pleacă de la Alexander McQueen după trei ani. Casa pregătește o nouă direcție creativă
Fashion
Seán McGirr pleacă de la Alexander McQueen după trei ani. Casa pregătește o nouă direcție creativă
De ce cumpărăm haine pe care nu le purtăm niciodată? Ce spun psihologii despre garderobele noastre
Fashion
De ce cumpărăm haine pe care nu le purtăm niciodată? Ce spun psihologii despre garderobele noastre
The bag edit: 5 genți de care ai nevoie sezonul acesta
Fashion
The bag edit: 5 genți de care ai nevoie sezonul acesta
Tendințe modă: Ținute office, de purtat întreaga zi
Fashion
Tendințe modă: Ținute office, de purtat întreaga zi
Ce s-a întâmplat cu diversitatea corporală din modă? Cifrele care arată că industria face pași înapoi
Fashion
Ce s-a întâmplat cu diversitatea corporală din modă? Cifrele care arată că industria face pași înapoi
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
S-a aflat cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis! Ce au descoperit anchetatorii
S-a aflat cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis! Ce au descoperit anchetatorii
Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră
Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră
Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii Labubu ei”
Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii Labubu ei”
Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”
Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”
Unica.ro
Mama lui Valerie Lungu a reacționat după scandalul dintre fiica ei și Mirela Vaida, de la Asia Express. „Doamne, dacă ar ști lumea…” Ce a dezvăluit femeia despre fata ei
Mama lui Valerie Lungu a reacționat după scandalul dintre fiica ei și Mirela Vaida, de la Asia Express. „Doamne, dacă ar ști lumea…” Ce a dezvăluit femeia despre fata ei
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
Zvonurile au fost confirmate! Anthony Vaccarello părăsește Saint Laurent după zece ani la conducerea creativă a casei de modă
Zvonurile au fost confirmate! Anthony Vaccarello părăsește Saint Laurent după zece ani la conducerea creativă a casei de modă
Fashion

După un deceniu în care a redefinit estetica Saint Laurent, transformând casa franceză într-unul dintre cele mai puternice branduri ale grupului Kering, Anthony Vaccarello își încheie mandatul de director de creație.

+ Mai multe
Pantofii SS27 au o singură regulă: să nu fie plictisitori
Pantofii SS27 au o singură regulă: să nu fie plictisitori
Fashion

De la New York la Paris, podiumurile SS27 au transmis același mesaj: după sezoane întregi de minimalism și modele „safe”, pantofii redevin una dintre cele mai expresive piese ale unei ținute.

+ Mai multe
De ce noul Chanel funcționează atât de bine
De ce noul Chanel funcționează atât de bine
Fashion

La doar un an de la debutul lui Matthieu Blazy la Chanel, colecția Spring/Summer 2027 arată că designerul începe deja să se îndepărteze de arhive și să construiască un Chanel care îi aparține.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC