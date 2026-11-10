Cinci plecări în șapte săptămâni. Câtă răbdare mai are moda cu designerii ei?

De la Balenciaga la Diesel, industria modei traversează un nou val de schimbări spectaculoase. Cinci directori de creație, cinci povești foarte diferite și o întrebare care merită pusă: cum măsurăm succesul unui designer și cât timp îi acordăm pentru a-l obține?

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  de  Georgescu Daria
Cinci plecări în șapte săptămâni. Câtă răbdare mai are moda cu designerii ei?

În modă, un debut spectaculos poate fi construit într-o singură seară. O identitate de brand, însă, are nevoie de ani. Și totuși, industria luxului pare să aibă tot mai puțină răbdare. Între 18 septembrie și 5 noiembrie 2026, cinci case importante au anunțat despărțirea de directorii lor de creație: Diesel, Saint Laurent, Calvin Klein, Alexander McQueen și Balenciaga. Un ritm care ridică întrebări despre relația tot mai complicată dintre creativitate, popularitate și rezultate financiare.

Primul a fost Glenn Martens, care a părăsit Diesel după șase ani. Designer-ul belgian a reușit să readucă brand-ul în conversația internațională, prin denim experimental, prezentări spectaculoase și o estetică provocatoare, foarte apropiată de cultura tinerilor. Mai important, grupul OTB a raportat pentru Diesel cea mai bună performanță a profitabilității din ultimul deceniu, în 2025. Martens își continuă activitatea la Maison Margiela, tot în portofoliul OTB. Greu de vorbit despre un eșec în cazul său.

La Saint Laurent, despărțirea de Anthony Vaccarello este poate cea mai surprinzătoare. În zece ani, designer-ul a construit o identitate extrem de coerentă, de la tailoring-ul impecabil și senzualitatea asumată la prezentările cinematografice din fața Turnului Eiffel. Vânzările casei au depășit trei miliarde de euro în 2023, înainte de a scădea în următorii doi ani. Iar în trimestrul al treilea din 2026, Kering raporta din nou o evoluție pozitivă pentru brand. Plecarea sa pare astfel mai degrabă legată de o schimbare strategică decât de lipsa rezultatelor.

Situația este diferită la Alexander McQueen. Seán McGirr, numit în 2023, a încercat să reconecteze casa cu spiritul rebel al fondatorului său, dar colecțiile au avut parte de reacții mixte. Business-ul se afla însă în dificultate încă înainte de sosirea lui. Cât din declin îi poate fi atribuit unui designer care a moștenit deja probleme comerciale? Probabil mult mai puțin decât sugerează schimbarea conducerii creative.

Veronica Leoni a avut o misiune la fel de complicată la Calvin Klein: să readucă pe podium linia premium Collection, absentă din prezentările de modă din 2018. În doar patru sezoane, a construit o interpretare personală a minimalismului american, apreciată inclusiv pe covorul roșu. Dar reconstrucția unei linii de lux presupune mai mult decât câteva colecții reușite. Contează distribuția, poziționarea și capacitatea companiei de a transforma atenția în vânzări.

Cel mai recent exemplu este Pierpaolo Piccioli, care a părăsit Balenciaga după mai puțin de 16 luni. Viziunea sa, ancorată în haute couture, culoare și eleganță, a întâmpinat dificultăți în a se reconcilia cu identitatea construită de Demna. În octombrie, Kering recunoștea că liniile ready-to-wear și încălțămintea întâmpinau dificultăți comerciale. La numai o zi după anunțarea plecării lui Piccioli, grupul a confirmat-o pe Martine Rose drept succesoare, o alegere care sugerează revenirea către experiment, subculturi și o generație mai tânără de consumatori.

Dar cum evaluăm, de fapt, aceste mandate? Numărul căutărilor pe Google poate indica interesul publicului, însă nu spune câte genți se vând sau cât de profitabilă este o colecție. Nici succesul comercial nu depinde exclusiv de directorul de creație. Prețurile, distribuția, marketing-ul și contextul economic au un rol la fel de important.

Sub conducerea lui Luca de Meo, Kering traversează un amplu proces de restructurare, în care direcțiile creative sunt analizate alături de prioritățile comerciale. Cele două perspective funcționează însă în ritmuri diferite: o identitate se construiește de la o colecție la alta, în timp ce rezultatele financiare sunt urmărite trimestrial.

Privite împreună, cele cinci plecări nu spun aceeași poveste. Unele marchează sfârșitul unor mandate de lungă durată, altele vin după numai câteva sezoane, fiecare într-un context diferit. Mai interesant decât să stabilim cine a avut sau nu succes este să urmărim ce vor aduce următoarele colecții și cum se vor integra noile viziuni în evoluția fiecărei case.

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