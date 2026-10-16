Seán McGirr pleacă de la Alexander McQueen după trei ani. Casa pregătește o nouă direcție creativă

La doar câteva săptămâni după ce a readus Alexander McQueen pe podium la Londra, Seán McGirr își încheie mandatul de director de creație. Kering anunță deja un nou capitol pentru casa britanică, iar succesorul său va fi dezvăluit în curând.

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  . Actualizat 16.10.2026, 11:31,  de  Georgescu Daria
Seán McGirr pleacă de la Alexander McQueen după trei ani. Casa pregătește o nouă direcție creativă

Seán McGirr părăsește Alexander McQueen după trei ani la conducerea creativă a casei. Anunțul vine într-un moment important pentru brand, aflat atât într-un proces de restructurare, cât și într-o etapă de redefinire a identității sale. Noua conducere creativă va fi anunțată în curând, iar următorul director de creație își va prezenta debutul la Londra.

Numit în 2023, după plecarea lui Sarah Burton, McGirr a venit la McQueen cu intenția clară de a reconecta casa cu energia unei generații mai tinere și, mai ales, cu Londra. În cei trei ani petrecuți aici, designer-ul irlandez a lucrat cu elementele recognoscibile ale universului McQueen, croiala precisă, romantismul întunecat, tensiunea dintre fragilitate și forță, filtrându-le prin cultura contemporană și prin propria sensibilitate.

Debutul său a provocat reacții împărțite, însă colecțiile următoare au conturat treptat un limbaj mai coerent, în care rigoarea construcției s-a întâlnit cu siluete mai relaxate și referințe la muzică, artă și subculturile londoneze. SS27, ultima sa colecție pentru casă, a avut și o semnificație aparte: McQueen a revenit la Londra pentru prezentarea colecției, după ani de show-uri la Paris.

În declarația care însoțește plecarea, McGirr și-a descris viziunea ca pe un dialog între „frumusețea umană, brută și viscerală' și precizia aflată în ADN-ul casei. Designer-ul a spus că este mândru de energia progresivă construită alături de echipele McQueen și a mulțumit studioului, atelierelor și artizanilor cu care a lucrat.

La rândul său, Luca de Meo, CEO Kering, a vorbit despre dorința de a stabili „o nouă direcție îndrăzneață' pentru Alexander McQueen, una care să pornească din nou de la punctele forte ale casei: tailoring excepțional, creativitate fără compromis și spirit rebel. Gianfranco DAttis, președinte și CEO Alexander McQueen, a subliniat și rolul lui McGirr în reconectarea brand-ului cu Londra și cu energia sa culturală.

Schimbarea are loc într-un context mai amplu. Alexander McQueen trece printr-un proces de restructurare, iar Kering încearcă să repoziționeze casa mai aproape de ceea ce a făcut-o relevantă încă de la început: o voce nișată, radicală și profund legată de croitoria britanică, mai degrabă decât un brand construit în jurul expansiunii comerciale.

Deocamdată, următorul nume rămâne necunoscut. Un lucru este însă deja clar: noul capitol McQueen se va scrie tot la Londra.

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Foto: Getty

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