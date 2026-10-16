Seán McGirr pleacă de la Alexander McQueen după trei ani. Casa pregătește o nouă direcție creativă

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Seán McGirr părăsește Alexander McQueen după trei ani la conducerea creativă a casei. Anunțul vine într-un moment important pentru brand, aflat atât într-un proces de restructurare, cât și într-o etapă de redefinire a identității sale. Noua conducere creativă va fi anunțată în curând, iar următorul director de creație își va prezenta debutul la Londra.

Numit în 2023, după plecarea lui Sarah Burton, McGirr a venit la McQueen cu intenția clară de a reconecta casa cu energia unei generații mai tinere și, mai ales, cu Londra. În cei trei ani petrecuți aici, designer-ul irlandez a lucrat cu elementele recognoscibile ale universului McQueen, croiala precisă, romantismul întunecat, tensiunea dintre fragilitate și forță, filtrându-le prin cultura contemporană și prin propria sensibilitate.

Debutul său a provocat reacții împărțite, însă colecțiile următoare au conturat treptat un limbaj mai coerent, în care rigoarea construcției s-a întâlnit cu siluete mai relaxate și referințe la muzică, artă și subculturile londoneze. SS27, ultima sa colecție pentru casă, a avut și o semnificație aparte: McQueen a revenit la Londra pentru prezentarea colecției, după ani de show-uri la Paris.

În declarația care însoțește plecarea, McGirr și-a descris viziunea ca pe un dialog între „frumusețea umană, brută și viscerală' și precizia aflată în ADN-ul casei. Designer-ul a spus că este mândru de energia progresivă construită alături de echipele McQueen și a mulțumit studioului, atelierelor și artizanilor cu care a lucrat.

La rândul său, Luca de Meo, CEO Kering, a vorbit despre dorința de a stabili „o nouă direcție îndrăzneață' pentru Alexander McQueen, una care să pornească din nou de la punctele forte ale casei: tailoring excepțional, creativitate fără compromis și spirit rebel. Gianfranco DAttis, președinte și CEO Alexander McQueen, a subliniat și rolul lui McGirr în reconectarea brand-ului cu Londra și cu energia sa culturală.

Schimbarea are loc într-un context mai amplu. Alexander McQueen trece printr-un proces de restructurare, iar Kering încearcă să repoziționeze casa mai aproape de ceea ce a făcut-o relevantă încă de la început: o voce nișată, radicală și profund legată de croitoria britanică, mai degrabă decât un brand construit în jurul expansiunii comerciale.

Deocamdată, următorul nume rămâne necunoscut. Un lucru este însă deja clar: noul capitol McQueen se va scrie tot la Londra.

Foto: Getty

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