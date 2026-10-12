The bag edit: 5 genți de care ai nevoie sezonul acesta

De la genți supradimensionate și siluete alungite la texturi crocodil și modele de seară purtate în plină zi, FW26 pune accesoriile din nou în centrul ținutei. Am ales cinci direcții care contează și câte o geantă care le surprinde perfect.

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  de  Georgescu Daria
DeMellier x Lena Mahfouf The New York
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După câteva sezoane în care am vorbit mult despre „It bags”, FW26 pare mai puțin interesat de un singur model care să domine totul și mai mult de personalitate. Unele genți devin uriașe și foarte practice, altele aproape bijuterii, iar formele clasice sunt împinse subtil în direcții noi. Ce au, însă, în comun este faptul că nu mai sunt simple accesorii: pot schimba singure proporțiile și energia unei ținute.

  • Geanta supradimensionată

În FW26, geanta supradimensionată revine într-o formă mai rafinată și mai relaxată. Volumele ample sunt echilibrate de linii curate și finisaje atent lucrate, astfel încât efectul rămâne unul sofisticat. Nu este doar practică, ci și foarte prezentă vizual, capabilă să schimbe proporțiile unei ținute și să-i dea imediat mai multă atitudine.

Propunere: DeMellier x Lena Mahfouf The New York

  • Geanta alungită

Forma lungă și joasă rămâne una dintre cele mai elegante direcții ale sezonului. În FW26, silueta east-west apare în variante mai moi și mai sculpturale, păstrând acel aer 90s care o face atât de ușor de integrat într-o ținută. Este suficient de rafinată pentru seară, dar suficient de relaxată pentru zi.

Propunere: Marni Trunkette

  • Geanta cu mâner scurt

Modelul clasic revine în acest sezon cu o eleganță foarte precisă. Structurată, compactă și ușor retro, amintește uneori de vechile genți de doctor. Contrastul cu denimul, tricotajele sau siluetele relaxate o face cu atât mai actuală, adăugând imediat ținutei un plus de rigoare și rafinament.

Propunere: Miu Miu Aventure

  • Textura crocodil

În FW26, textura crocodil revine într-o formulă elegantă, cu o notă retro bine dozată. Finisajele lucioase și tonurile profunde accentuează construcția genții și dau formelor clasice mai multă tensiune vizuală. Este o direcție care funcționează tocmai prin contrastul dintre familiaritatea modelului și caracterul foarte precis al suprafeței.

Propunere: Prada Buckle

  • Geanta-bijuterie și ziua

Accesoriile prețioase nu mai așteaptă seara pentru a ieși din casă. Perlele, cristalele și formele sculpturale apar acum alături de denim, tricotaje sau croieli simple, iar contrastul dintre o geantă cu aer de bijuterie și hainele de zi face direcția să pară mult mai actuală.

Propunere: Simone Rocha Rosette, disponibilă la magazinul Aparterre.

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Foto: Profimedia, PR

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