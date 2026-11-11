Filme de comedie din 2026, pe care nu trebuie să le treci cu vederea

Dacă te-ai intersectat până acum cu următoarele titluri de filme, ar fi bine să nu le ignori și să le acorzi o șansă pentru că te vor amuza.

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  . Actualizat 11.11.2026, 08:01,  de  Braslasu Iulia
1. Mile End Kicks
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Filmele acestea de comedie din 2026 ne propun să ne întoarcem privirea către adolescenți, aventuri suprarealiste, pe alocuri absurde, toate amintindu-ne că trebuie să ne păstrăm umorul până și în situații limită. 

1. Mile End Kicks

Mile End Kicks este o comedie cu Barbie Ferreira în rol principal, pe care publicul o cunoaște mai mult din serialul Euphoria, unde a intepretat-o pe Katherine „Kat” Hernandez. În acest film, joacă rolul unei critice de muzică în vârstă de 24 de ani, care ajunge să se îndrăgostească de doi membrii ai trupei indie despre care se documentează. 

2. I Love Boosters

În I Love Boosters, Corvette conduce o bandă de hoți profesioniști de magazine. Ea, colega ei de cameră, Mariah, și prietena sa, Sade, își propune să jefuiască hainele unei creatoare de modă de lux, Christie Smith, jucată de Demi Moore, pe care apoi să le vândă la reduceri foarte mari pentru persoanele care nu au posibilități materiale. Un film în care predomină ținutele în culori țipătoare, situațiile comice, dar și o temă mai serioasă, cum este inegalitatea socială. 

3. The Devil Wears Prada 2

The Devil Wears Prada 2 a fost lansat la 20 de ani de la apariția filmului original care a făcut istorie. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci au revenit la rolurile consacrate. Acțiunea se petrece tot în redacția revistei Runway, publicația confruntându-se cu provocări în ceea ce privește menținerea pe o linie de plutire, având în vedere că presa a trecut prin transformări majore de la primul film încoace. Andy Sachs devine redactoră-șefă, iar Emily renunță la jurnalism pentru a fi directoarea de publicitate a unui grup de lux. Romanul The Devil Wears Prada, scris de către Lauren Weisberger și în care e vorba despre perioada în care a lucrat ca asistentă pentru Anna Wintour, a servit drept sursă de inspirație pentru deja cunoscutul film. 

4. Pizza Movie

Scenariștii și regizorii Brian McElhaney și Nick Kocher au semnat regia filmului Pizza Movie, despre doi colegi de facultate care trec împreună printr-o aventură complet neașteptată. Ei trăiesc o experiență marcată de suprarealism după ce consumă un drog artizanal, iar faptul că trebuie să meargă până la parterul căminului ca să își ia pizza pe care o așteptau, le face experiența și mai provocatoare și complicată. 

5. Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass

Gail Daughtry, interpretată de Zoey Deutch, face o călătorie până la Hollywood ca să se răzbune pe logodnicul ei, care a fost infidel folosindu-se de un permis sexual de celebritate, prin care o persoană poate avea relații intime cu o celebritate fără consecințe din partea partenerei sau partenerului. Gail Daughtry deja știe cu cine își va înșela logodnicul, așa că pornește să își facă rost de un astfel de permis pe care să îl folosească. 

6. The Sheep Detectives

The Sheep Detectives este o comedie în care, după moartea unui păstor, oile ajung să înțeleagă ceea ce se întâmplă în jurul lor și să aibă un rol esențial în rezolvarea unor crime misterioase. Filmul abundă de momente amuzante și include o distribuție pe măsură, formată din Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun și de Brett Goldstein, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Bryan Cranston și Julia Louis-Dreyfus, care își împrumută vocile pentru personajele din comedie.

7. Nirvanna the Band the Show the Movie

Serialul TV Nirvanna the Band the Show din 2016 al comediantului Matt Johnson a beneficiat de un remake sub forma unui lungmetraj. În Nirvanna the Band the Show the Movie Matt și Jay sunt doi muzicieni de 40 de ani, care nu prea au succes cu formația lor, Nirvanna, și nici nu reușesc să închirieze  sala de concerte The Rivoli din Toronto pentru a susține un show acolo. Le vine ideea măreață de a călători în timp, ceea ce se întâmplă, dar în mod accidental după ce rulota lor este lovită de un fulger și ajung din nou în anul 2008. 

8. Never Change!

Never Change! este o comedie semnată de Marty Schousboe despre foști elevi de liceu, din promoția anului 2005, care n-au putut să își termine ultimul an de studiu din cauza unei tornade care a pus stăpânire pe oraș. Așa că, la distanță de 30 de ani de la acel moment, se întorc din nou pe băncile școlii, moment în care scântei, competiții, tensiuni și rivalități din trecut își fac simțită prezența. 

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Foto: PR

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