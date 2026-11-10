Fenomenul Disney sau de ce marile case de modă vor să ne întoarcă în copilărie?

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Într-o industrie obsedată de viitor, trecutul a devenit, paradoxal, una dintre cele mai valoroase surse de inspirație. Dacă până nu demult marile case de modă își revendicau moștenirea prin reinterpretarea pieselor de arhivă și readucerea în actualitate a unor siluete emblematice, acum par să fi făcut un pas și mai departe. Nu mai este suficient să ne întoarcem în anii ’90. Trebuie să ne întoarcem tocmai în copilărie.

Personaje desprinse din filmele de animație, păduri fermecate, animale vorbitoare și povești de Crăciun au început să populeze campaniile unor case de modă precum Prada, Dior și Loewe. Fenomenul, numit „Luxury Disneyfication” de publicația americană Puck, descrie o tendință care depășește colaborările comerciale cu gigantul Disney.

Este vorba despre transformarea luxului într-un univers fantastic, construit în jurul emoției, nostalgiei și dorinței de evadare din realitate. Dar de ce acum? Și, mai ales, ce spune această schimbare despre relația dintre industria modei și consumatorii săi?

Când luxul întâlnește universul Disney

Unul dintre cele mai relevante exemple vine de la Loewe. Pentru sezonul sărbătorilor din 2026, casa spaniolă a anunțat o colaborare cu Disney și Tim Burton, inspirată de filmul-fenomen The Nightmare Before Christmas din 1993.

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Colecția, disponibilă începând cu 12 noiembrie, transpune personajele și estetica gotică a filmului în genți, accesorii, articole vestimentare și obiecte parfumate. Jack Skellington, Zero și celelalte personaje devin parte din universul Loewe, reinterpretate prin broderii, aplicații din piele și tehnici artizanale caracteristice casei.

Interesant este că această colaborare nu mizează exclusiv pe popularitatea personajelor, ci și pe o legătură mai subtilă: meșteșugul. Filmul lui Burton a fost realizat prin tehnica stop-motion, care presupune fotografierea și repoziționarea manuală a personajelor, cadru cu cadru. O metodă laborioasă, care se apropie conceptual de atenția pentru detaliu și lucrul manual promovate de industria luxului.

Tim Burton vorbește într-un interviu despre felul în care dezvoltarea inteligenței artificiale l-a determinat să aprecieze și mai mult dimensiunea umană și materială a creației. Nu este întâmplător că tocmai această idee devine punctul de întâlnire dintre cinematografie și modă.

Prada și Dior readuc animația tradițională în centrul atenției

La Prada, nostalgia capătă o formă diferită. Pentru campania de sărbători Drawing Prada: Animated by Hand, Miuccia Prada și Raf Simons au apelat la John Pomeroy, animator cu o carieră impresionantă la Disney, care a lucrat la producții precum Pocahontas și Fantasia 2000.

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Campania îi reunește pe Sadie Sink, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Chen Haoyu și Luther Ford într-un univers în care realitatea se intersectează cu animația desenată manual. Animale fantastice interacționează cu protagoniștii, iar accesoriile Prada devin parte din mici povești vizuale. Fotografiile sunt semnate de Glen Luchford, în timp ce desenele lui Pomeroy aduc în prim-plan estetica animațiilor clasice.

Dior merge și mai departe, transformând campania de sărbători într-un scurtmetraj animat de aproximativ șapte minute. Intitulat Christian Dior’s Night in Color, filmul este regizat de Sylvain Chomet, cunoscut pentru The Triplets of Belleville, și imaginează o noapte din 1949 în care Christian Dior trebuie să creeze o rochie pentru Marlene Dietrich.

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Personajele sunt interpretate vocal de actori precum Louis Garrel, Robert Pattinson, Josh O’Connor, Greta Lee și Camille Cottin, alături de Rihanna. Atelierul de couture devine un univers fantastic, în care croitoresele sunt reprezentate prin albine, iar procesul de creație se transformă într-un basm despre imaginație și măiestrie.

De ce ne este dor de o perioadă pe care nici măcar nu am trăit-o?

Există un paradox interesant în această întoarcere către trecut. Generația Z manifestă o fascinație evidentă pentru estetica anilor ’90 și începutul anilor 2000, deși o mare parte dintre reprezentanții ei nu au experimentat direct acea perioadă.

Este o nostalgie construită din imagini, filme, muzică și referințe culturale descoperite retrospectiv. Nu neapărat dorul de o experiență personală, ci atracția pentru o versiune idealizată a trecutului.

Pentru brand-urile de lux, acest teritoriu emoțional este extrem de ofertant. Personajele familiare și universurile cinematografice pot crea o legătură imediată cu publicul, fără să necesite explicațiile complicate pe care le presupune uneori limbajul modei.

În plus, există și o dimensiune comercială. Potrivit raportului The State of Fashion 2026, realizat de McKinsey și The Business of Fashion, generațiile tinere redefineșc relația cu luxul, punând un accent tot mai mare pe identitate, experiențe și exprimare personală. În acest context, exclusivitatea nu mai poate fi construită doar prin preț sau acces limitat, ci și prin poveștile pe care un brand reușește să le creeze.

În era inteligenței artificiale, imperfecțiunea devine noul lux

Un aspect foarte interesant al fenomenului Luxury Disneyfication este și momentul în care aceasta reapare.

Trăim într-o perioadă în care imaginile pot fi generate în câteva secunde, iar perfecțiunea vizuală nu mai presupune neapărat un proces creativ complex. În acest context, desenul realizat manual, decorurile construite fizic și animația tradițională dobândesc o nouă valoare.

Ceea ce până recent putea părea învechit devine acum un simbol al autenticității. Urmele intervenției umane, timpul investit într-un proiect și micile imperfecțiuni sunt transformate în argumente estetice, dar și comerciale.

Este, într-un fel, aceeași logică pe care se bazează moda haute-couture: valoarea unui obiect nu este determinată exclusiv de rezultatul final, ci și de procesul prin care a fost creat.

Nu toate casele de modă interpretează însă această tendință în același mod. Bottega Veneta a ales universul personajelor Moomin pentru o colecție-capsulă, în timp ce Gucci a apelat la Mariah Carey și regizorul Harmony Korine pentru o campanie care exploatează nostalgia pop a anilor ’90, într-o manieră extravagantă, apropiată de estetica lui Demna.

Când totul devine o poveste, ce se mai întâmplă cu moda?

Dincolo de estetica seducătoare a acestor campanii, fenomenul ridică și o întrebare mai puțin confortabilă: nu cumva industria luxului începe să se bazeze prea mult pe universuri culturale deja consacrate?

Disney, Tim Burton sau Mariah Carey vin la pachet cu o încărcătură emoțională pe care brand-urile nu mai trebuie să o construiască de la zero. Publicul recunoaște personajele, înțelege referințele și asociază instantaneu imaginile cu anumite amintiri sau sentimente.

Este o strategie eficientă, dar care poate deveni și o scurtătură creativă. În loc să propună noi repere culturale, moda riscă să se mulțumească să le reambaleze pe cele existente.

Pe de altă parte, cele mai reușite colaborări demonstrează că nostalgia nu exclude inovația. Atunci când un univers familiar este reinterpretat printr-o viziune artistică originală, rezultatul poate depăși cu mult un simplu exercițiu de marketing.

Într-o lume dominată de tehnologie, incertitudine și un flux nesfârșit de imagini, fantezia oferă ceva inedit: o evadare temporară din realitate.

Dacă industria luxului a înțeles ceva, este că astăzi nu mai este suficient să vândă simple obiecte, ci trebuie să ne facă să ne dorim să aparținem lumii din care acestea provin.

Foto: Getty Images

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