Dresuri cu personalitate: idei de styling de pe podiumurile de modă

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Multă vreme, dresurile au fost acel detaliu pe care îl alegeai în ultimul moment, de preferat într-o nuanță cât mai discretă. În acest sezon însă, lucrurile devin mult mai interesante. Designerii se joacă cu transparențe, culori și imprimeuri, transformându-le într-o parte importantă a ținutei. Și, poate cel mai interesant, ne arată cât de mult poate conta alegerea lor în relația cu pantofii.

Simone Bellotti a oferit una dintre cele mai inspirate demonstrații la Jil Sander. Dresurile albe, opace, au apărut sub fuste cu șlițuri adânci, inclusiv un model cu imprimeu leopard, asociat cu pantofi negri. Un contrast grafic, surprinzător de sofisticat, care schimbă complet aerul unei combinații altfel clasice.

Nadège Vanhée a preferat o abordare mai subtilă pentru Hermès, folosind dresuri fine în nuanțe de vișiniu, verde-oliv și galben pal. Purtate cu piese scurte din piele și mocasini, acestea aduc culoare fără să concureze cu restul garderobei. O idee excelentă dacă vrei să înlocuiești negrul obișnuit cu ceva mai interesant.

Culoarea a devenit parte din jocul imprimeurilor la Rabanne. Julien Dossena a combinat dresuri roșii, mov și bleu cu rochii florale, tricotaje și materiale ornamentate. Alessandro Michele a ales pentru Valentino transparențe în tonuri de violet, asociate cu dantelă, bijuterii și siluete romantice. Două abordări diferite, dar la fel de convingătoare.

Textura merită și ea atenție. Bora Aksu a folosit dresuri albe din dantelă pentru a completa ținute gri, cu straturi de tul, în timp ce Anna Sui a mizat pe modele dantelate, colorate, purtate cu imprimeuri puternice și pantofi cu personalitate. Rezultatul este feminin, dar departe de a fi previzibil.

La Copenhaga, Caro Editions a readus în prim-plan bulinele, pe dresuri albe purtate cu rochii scurte și pantofi joși. Sinead Gorey a ales modele cu romburi și alte desene geometrice, asociate cu piese de inspirație utilitară și încălțăminte neașteptată. O doză binevenită de umor vestimentar.

Pentru cele care preferă discreția, Kallmeyer a combinat dresurile negre, transparente, cu fuste mini și tricotaje, iar The Row a ales tonuri neutre, apropiate de culoarea pantofilor. Toteme a demonstrat cât de bine funcționează dresurile negre, opace, alături de pantofi cu imprimeu animal.

Cum traducem toate acestea în garderoba de zi? Începe cu o singură schimbare: dresuri bordeaux în locul celor negre, o pereche albă cu o fustă închisă la culoare sau un model discret cu buline pentru o rochie simplă. Dacă vrei să alungești vizual piciorul, alege pantofi într-o nuanță apropiată de cea a dresurilor. Pentru un efect mai interesant, mizează pe contrast. Până la urmă, uneori cea mai bună idee de styling începe de la pantofi în sus.

Foto: Profimedia, Hepta

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