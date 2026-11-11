Câți bani, primesc, de fapt, câștigătorii Asia Express 2026. Suma este impresionantă

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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Câți bani, primesc, de fapt, câștigătorii Asia Express 2026

În ediția difuzată pe data de 10 noiembrie 2026, ultimele trei echipe au ajuns în semifinala de la Asia Express, Mirela Vaida & Oana Tomoiagă, Gabi Torje & Alin Alexuc și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

După o zi istovitoare, cu numeroase probe care de care mai dificile, cele trei echipe s-au reunit cu Irina Fodor la careu pentru a afla în care dintre cele trei cutii se află perlele roșii, care aduc eliminarea. Echipa Mirela Vaida & Oana Tomoiagă a avut două cutii, cea de-a treia fiind la cuplul Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

Prima echipă calificată în finală a fost cea formată din Gabi Torje și Alin Alexuc, deoarece aceștia nu au avut nicio cutie. Din păcate însă pentru Mirela Vaida & Oana Tomoiagă, una dintre cutiile lor a conținut perle roșii, astfel că cele două au părăsit emisiunea.

Astfel, marea finală Asia Express 2026, care se va difuza în această seară, va avea la start echipele formate din Gabi Torje & Alin Alexuc și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

Marele premiu pus în joc este de 30.000 de euro, însă nu doar aceasta este suma pe care o va obține echipa care va câștiga Asia Express 2026.

Fiecare concurent care a participat la Asia Express 2026 a primit aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare etapă, întreaga emisiune având zece etape. Acest lucru înseamnă că la marele premiu se adaugă 30.000 de euro de persoană, deci un total de 60.000 de euro pentru echipa care va câștiga.

În plus, la aceste sume se adaugă și amuletele câștigate pe parcursul emisiunii, fiecare în valoare de 1.000. de euro.

Atât echipa Gabi Torje & Alin Alexuc, cât și cea formată din Valerie Lungu & Alex Gîlcă, au câștigat mai multe amulete pe parcursul emisiunii (Torje și Alexuc au câștigat 5 amulete, Lungu și Gîlcă au câștigat 3 amulete, astfel că suma totală pe care o pot câștiga la finalul concursului depășeste cu mult 90.000 de euro pe echipă.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

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Foto: PR

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