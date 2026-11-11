Andi Vasluianu, apariție rară alături de fiul său. Cum arată astăzi Toma

Andi Vasluianu obișnuiește să fie rezervat la capitolul viață personală și imagini alături de cei doi copii, însă recent a surprins cu o apariție neașteptată împreună cu băiatul său, Toma.

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  de  ELLE.ro
Andi Vasluianu, apariție rară alături de fiul său. Cum arată astăzi Toma

Andi Vasluianu se numără printre cei mai apreciați și talentați actori și care a jucat în numeroase spectacole de teatru, filme și seriale. Este discret când vine vorba de viața sa personală. Actorul și soția lui, Laura Fierăscu, își trăiesc relația departe de lumina reflectoarelor. Au împreună doi copii, o fiică pe nume Maia și un băiat pe care îl cheamă Toma. Amândoi au mai fost căsătoriți în trecut. 

Andi Vasluianu și fiul lui, Toma, apariție inedite împreună

Recent, trupa Voltaj a lansat „Orice zi, Crăciun”, o piesă sensibilă pentru toți cei care au oameni dragi în viața lor, despre iubire, apropiere și timpul pe care, prinși în agitația de zi cu zi, uităm uneori să ni-l oferim unii altora. Piesa este despre copilărie, despre acele clipe care par mărunte atunci când le trăim, dar care devin amintiri neprețuite odată cu trecerea timpului. Despre bucuria unui copil de a-și avea părinții aproape, despre momentele în care simpla prezență valorează mai mult decât orice dar și despre lucrurile pe care nu ar trebui să le amânăm pentru o altă zi.

Videoclipul, regizat de Isabella Szanto, transpune vizual mesajul piesei. Protagoniștii sunt actorul Andi Vasluianu și fiul său, Toma, alături de actorul Bogdan Iancu. Împreună, aceștia dau viață unei povești despre familie, afecțiune și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi.

Cum Andi Vasluianu este rezervat în ceea ce privește viața sa de familie, acest moment în care apare în videoclipul trupei Voltaj împreună cu fiul lui, Toma, este cu atât mai special. 

Muzica și versurile piesei sunt semnate de Voltaj. Prin această lansare, trupa transmite un mesaj care depășește atmosfera sărbătorilor: nu trebuie să așteptăm Crăciunul pentru a le arăta celor dragi cât de mult înseamnă pentru noi.

„Nu lăsa bucuriile să treacă pe lângă tine și nu aștepta o zi specială ca să le arăți celor dragi cât de mult înseamnă pentru tine. Fă din orice zi Crăciun! Fiecare zi poate deveni una specială atunci când alegem să fim prezenți, să ne ascultăm, să ne bucurăm unii de ceilalți și să construim amintiri împreună. Iar pe 8 decembrie, la Sala Palatului, ne dorim să le oferim tuturor celor care vor fi alături de noi o seară plină de emoție și bucurie, din care să plece cu o amintire de neuitat. Luați-i pe cei dragi cu voi și haideți să trăim împreună magia unei zile de Crăciun!”, a spus Călin Goia, solistul trupei Voltaj, despre piesa „Orice zi, Crăciun”.

Mesajul piesei „Orice zi, Crăciun” va prinde o nouă dimensiune și în cadrul concertului formației Voltaj de la Sala Palatului, din 8 decembrie, unde trupa își va întâlni fanii pentru o seară de muzică și emoție. Va fi un prilej de a cânta împreună, de a retrăi amintiri și de a crea altele noi, alături de cei dragi.

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Foto: Instagram

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