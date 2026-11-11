Paula Chirilă, peripeții la cununia civilă. Ce s-a întâmplat în ziua în care s-a căsătorit: „Am întârziat la propria nuntă”

Paula Chirilă a dezvăluit prin ce peripeții au trecut ea și soțul ei, Dan Giuvelic, la cununia lor civilă care s-a desfășurat recent.

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  . Actualizat 11.11.2026, 09:41,  de  ELLE.ro
1. Paula Chirilă și Dan Giuvelic
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Paula Chirilă s-a căsătorit recent civil cu partenerul ei, Dan Giuvelic. Cei doi și-au unit destinele în fața ofițerului stării civile vineri, pe 6 noiembrie, la Primăria Otopeni.

Paula Chirilă, copleșită de emoții la cununia ei civilă

Paula Chirilă și Dan Giuvelic au ales să se căsătorească civil în cadrul unei ceremonii intime, având alături familia și prietenii foarte apropiați. Partenerul actriței, care este de profesie regizor tehnic, a ales personal buchetul de mireasă cu o zi înainte de ceremonia civilă, iar Paula Chirilă văzut aranjamentul floral chiar în ziua în care s-au căsătorit.

Paula Chirilă și Dan Giuvelic și-au dorit ca evenimentul să se desfășoare în discreție, motiv pentru care nici nu au dezvăluit înainte data exactă a cununiei lor civile. Actrița a povestit într-un interviu recent că noul capitol din viața ei amoroasă a venit cu multe emoții. 

„Vă dați seama că am avut emoții. Oricât ai crede că ești matur și adult și că totul este sub control, tot te încearcă niște emoții. Este o zi importantă și un nou drum pe care pornești alături de cineva pe care îl iubești, într-adevăr. Tot timpul te încearcă ceva acolo. Și emoții pentru petrecerea în sine și pentru tot ce urma să se întâmple. Să iasă totul bine, invitații să se simtă bine, să iasă totul perfect. Vremea să fie bună, dar eu am știut că vremea o să fie bună. Am simțit”, a spus Paula Chirilă pentru cancan.ro

Paula Chirilă, întâmplare surprinzătoare la propria ei cununie civilă

Paula Chirilă a mai povestit că propria ei cununie civilă nu a fost lipsită de peripeții. Actrița a dezvăluit că a întârziat la eveniment din cauza unui blocaj întâmpinat în trafic. Au mai fost și alte situații memorabile de la cununie, despre care vedeta a vorbit mai multe. 

„Am întârziat la propria nuntă! Noi eram programați la ora 13:00. Invitații au ajuns înaintea noastră. Noi, ieșind de aici, de acască, am dat peste un blocaj de trafic. Noi eram pe partea cealaltă de primărie și am dat peste un blocaj de trafic și am stat în trafic, nu știu, vreo 20 de minute, ceva, de nu ne mai mișcam. Și dă-ți seama, noi și familia, restul prietenilor, erau veniți din partea cealaltă, din București, în Otopeni. Noi am făcut cununia la primărie, în Otopeni. Da, și am ajuns cu un sfert de oră mai târziu. Dar norocul a făcut că intervalul ăla era programat pentru noi. Am ajuns după ora 13:00. O pusesem pe nașă să se ducă să întrebe dacă n-au închis primăria, dacă ne așteaptă. Eram superîntârziată. Și eu, și Dan. Dar totul a fost ok.

Și au mai fost și la petrecere momente. Adică nu mă așteptam. S-au întins niște hore pe acolo. De multe ori credeam că o să se termine. Noi am făcut-o după-amiază. Având în vedere că ne întâlnim la ora 13:00 și nu mergem încă la biserică, o să mergem după ce găsim verighetele, am zis că mergem direct. Și mă gândeam că, dacă e pe zi, o să fie așa, mai liniștită. Dar lucrurile s-au schimbat. La un moment dat a venit și taraful acolo. S-au întins niște hore. Deci a fost ceva extraordinar. Nu mă așteptam. Și de unde credeam că o să plecăm pe la miezul nopții, a durat până dimineața. Când s-a terminat, am venit acasă, am mai stat vreo două ore, după care iar au început să curgă musafirii. Am chefuit trei zile și trei nopți!”

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Foto: Arhiva ELLE

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