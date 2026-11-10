Kim Kardashian, în centrul unei controverse din cauza unui produs Skims. Ce i-au reproșat fanii: „Este de-a dreptul lipsit de respect”

Skims a anunțat că le va oferi despăgubiri clienților nemulțumiți de calendarul de Advent, după valul de critici din mediul online.

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  de  ELLE
Kim Kardashian, în centrul unei controverse din cauza unui produs Skims. Ce i-au reproșat fanii: "Este de-a dreptul lipsit de respect"

Kim Kardashian și compania sa, Skims, se află în centrul unei controverse după lansarea unui calendar de Advent care a stârnit numeroase reacții negative în mediul online. Produsul, comercializat la prețul de 148 de dolari, a fost descris de unii cumpărători drept o „înșelătorie”, aceștia considerând că obiectele incluse nu justifică suma cerută.

În urma criticilor, reprezentanții brand-ului au transmis o declarație pentru Page Six, anunțând că au luat legătura cu persoanele care au achiziționat calendarul și că le-au oferit posibilitatea de a-și recupera banii.

„Suntem la curent cu reacțiile pe care unii clienți le-au avut în legătură cu calendarul de Advent Skims și le-am ascultat cu atenție”, au declarat reprezentanții companiei și ai lui Kim Kardashian.

Aceștia au recunoscut că produsul „nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor” și au explicat că Skims „a contactat personal fiecare client care a achiziționat calendarul și i-a oferit posibilitatea de a alege între rambursarea integrală a sumei plătite și un credit Skims, pe care să îl folosească pentru achiziționarea altor produse”.

„Ne dorim ca fiecare client să fie cu adevărat mulțumit de produsele pe care le primește de la Skims. Opiniile clienților sunt importante pentru noi și vor influența în mod direct felul în care vom aborda lansările viitoare”, se arată în declarația transmisă publicației Page Six.

Controversa a izbucnit după ce o creatoare de conținut a publicat pe TikTok un videoclip în care prezintă toate cele 12 surprize incluse în Accessories Advent Calendar. Printre acestea se numără brelocuri inscripționate cu logo-ul Skims, elastice de păr din mătase, agrafe, un obiect antistres moale și decorațiuni de Crăciun.

Nemulțumită de conținutul pachetului, influencerița a criticat prețul produsului imediat după ce a deschis toate compartimentele.

„Kimberly, chiar începi să mă enervezi. Este mult prea scump”, a declarat aceasta.

Videoclipul a devenit rapid viral, adunând peste 64 de milioane de vizualizări și provocând un val de comentarii negative la adresa lui Kim Kardashian, în vârstă de 46 de ani, și a companiei sale, evaluată la mai multe miliarde de dolari.

Un utilizator a descris calendarul drept o „cutie plină de farse”, în timp ce altul a întrebat: „Ce anume din cutia asta valorează 150 de dolari, Kim?”.

O altă persoană a susținut că „nu ar plăti nici măcar 15 dolari” pentru produsele incluse, iar un alt comentariu a fost la fel de critic: „Este de-a dreptul lipsit de respect”.

„Pun pariu că nu se așteptau ca cineva să facă asta. O să piardă vânzări”, a scris un alt utilizator.

În ciuda reacțiilor negative, calendarul de Advent Skims s-a epuizat, iar persoanele interesate de achiziționarea lui se pot înscrie în prezent pe o listă de așteptare.

Pe site-ul oficial al brand-ului, Accessories Advent Calendar este prezentat drept un produs care oferă „douăsprezece zile de surprize distractive”, cumpărătorii fiind invitați să „descopere o combinație de obiecte jucăușe și accesorii preferate de zi cu zi, de la accesorii pentru păr la brelocuri și multe altele”.

Nu este însă prima dată când un produs sau o decizie de business a lui Kim Kardashian provoacă reacții controversate. În 2019, vedeta și-a lansat brand-ul de îmbrăcăminte și lenjerie modelatoare sub numele „Kimono”, o denumire inspirată atât de propriul nume, cât și de veșmântul tradițional japonez.
Alegerea a generat numeroase acuzații de apropriere culturală, iar în mai puțin de două săptămâni, pe fondul criticilor din mediul online, Kardashian a decis să schimbe numele companiei în Skims.

Într-un episod din 2019 al emisiunii „Keeping Up with the Kardashians”, vedeta a vorbit despre această controversă, insistând că „intenția ei nu a fost niciodată să jignească pe cineva”.

„Din prostie și ignoranță, nu ne-am gândit niciodată că ar putea fi o problemă”, a recunoscut fosta soție a lui Kanye West.

Kim Kardashian a explicat că a început să înțeleagă gravitatea situației după ce a primit o scrisoare din partea lui Daisaku Kadokawa, primarul de atunci al orașului Kyoto, Japonia, care a determinat-o să trateze problema „cu foarte multă seriozitate”.

„Citind acea scrisoare, am început să înțeleg. Cu siguranță nu mi-am dorit să arăt lipsă de respect față de o cultură”, a declarat Kim Kardashian.

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Foto: Instagram, TikTok

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