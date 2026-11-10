Soția lui Russell Brand, rol important în decizia judecătorului privind condamnarea actorului la 10 ani de închisoare. Ce a declarat în instanță

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Soția lui Russell Brand, Laura Gallacher, a avut un rol important în evaluarea făcută de judecător cu privire la riscul ca actorul, condamnat pentru viol, să reprezinte în continuare un pericol pentru femei. Comediantul britanic, în vârstă de 51 de ani, a fost condamnat luni la 10 ani și șase luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de violarea unei femei și de agresarea sexuală a altor trei.

Cu toate acestea, potrivit declarațiilor făcute de judecătorul Joel Bennathan la pronunțarea sentinței, obținute de publicația Page Six, mărturia soției lui Brand a fost unul dintre motivele pentru care magistratul a considerat că nu există suficiente dovezi pentru a concluziona că acesta ar reprezenta un pericol și în viitor.

„Având în vedere cât de mult timp a trecut de la comiterea acestor infracțiuni și mărturia soției dumneavoastră, accept că nu există o bază probatorie solidă care să îmi permită să concluzionez că reprezentați un pericol pe viitor”, a declarat judecătorul.

Bennathan a făcut aceste precizări în timp ce explica de ce nu a solicitat întocmirea unui raport suplimentar care să îl ajute să stabilească pedeapsa lui Brand. Magistratul a subliniat că astfel de evaluări pot fi necesare atunci când instanța trebuie să determine dacă o persoană condamnată ar putea reprezenta un pericol în viitor.

Totuși, judecătorul nu a indicat că mărturia Laurei Gallacher ar fi influențat durata pedepsei cu închisoarea primite de actorul din „Forgetting Sarah Marshall”.

În schimb, Bennathan a explicat separat că a redus cu un an pedeapsa pentru viol, ținând cont de mai multe circumstanțe, printre care lipsa unor condamnări anterioare semnificative, perioada îndelungată scursă de la comiterea infracțiunilor și eforturile actorului de a ajuta persoane care se confruntă cu dependențe.

Laura Gallacher, în vârstă de 39 de ani, a depus mărturie în apărarea soțului său pe 29 octombrie, descriindu-l drept „un tată minunat” și „un soț extraordinar de atent”, potrivit publicației The Guardian.

„Felul în care se poartă cu mine arată că mă cunoaște cu adevărat. Simt că mă vede și mă înțelege într-un mod pe care nu l-am mai experimentat niciodată. Îl iubesc foarte mult”, a declarat aceasta în fața instanței.

Gallacher a susținut, de asemenea, că mariajul lor se bazează pe sinceritate, în ciuda trecutului soțului său.

Cei doi s-au căsătorit în 2017 și au împreună trei copii.

Soția actorului s-a aflat în sala de judecată și luni, în momentul în care Russell Brand și-a aflat sentința. Potrivit Sky News, în timp ce acesta era escortat afară, Laura i-a spus: „Te iubesc”.

„O să fim bine”, i-a răspuns Russell.

Conform relatărilor, Laura Gallacher a părăsit ulterior sala de judecată în lacrimi.

Russell Brand a fost găsit vinovat săptămâna trecută de un capăt de acuzare pentru viol și trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală, faptele vizând patru femei și fiind comise între 2004 și 2009. Actorul a fost achitat în cazul altor două acuzații de viol și al unei acuzații de tentativă de agresiune indecentă.

În timpul pronunțării sentinței, luni, la Tribunalul Southwark Crown Court din Londra, judecătorul Bennathan l-a descris pe Russell Brand drept „un prădător sexual” care și-a folosit celebritatea pentru a profita de femei. Magistratul a afirmat că fostul star de la Hollywood a dat dovadă de „o aroganță uluitoare” și că acesta considera că statutul său de celebritate îi permite să se comporte după bunul plac.

Bennathan l-a condamnat pe Brand la nouă ani de închisoare pentru viol, la care a adăugat încă 18 luni pentru infracțiunile de agresiune sexuală. Astfel, pedeapsa totală a ajuns la 10 ani și șase luni de închisoare. Actorul, care a negat acuzațiile și a susținut în permanență că toate relațiile sale sexuale au fost consensuale, va trebui să execute două treimi din pedeapsă înainte de a putea fi eliberat sub supraveghere.

foto: Getty Images

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