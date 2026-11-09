Alina Sorescu, decizie importantă în privința fiicelor sale, Carolina și Raisa: „Să se întâmple cu măsură”

Alina Sorescu a vorbit despre un principiu important pe care îl aplică în educația și creșterea celor două fiice, Carolina și Raisa.

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  de  ELLE.ro
Alina Sorescu și fetițele ei
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Alina Sorescu a vorbit despre educația celor două fiice ale ei, Carolina și Raisa, dar și despre motivul pentru care le ține departe pe ele de a avea un cont personal pe rețelele de socializare.

Alina Sorescu, principiu important în educația fiicelor ei

Alina Sorescu nu le-a interzis total fiicelor sale accesul la tehnologie, mai ales că ele apar deseori pe rețelele de socializare în postările artistei, dar și pe scenă. Însă cântăreața nu își dorește ca Raisa și Carolina să aibă conturi pe social media, considerând că încă nu este momentul potrivit pentru asta. 

„Deocamdată e devreme. Fetele mele, Carolina și Raisa, au 10 și 12 ani, deci încă mai trebuie să treacă niște timp până să ajungem la momentul ăla. Nu au conturi de social media. Lor le place și fac cunoștință cu acest domeniu prin intermediul meu, sunt alături de mine și activează și în trupa mea de Pici, sunt pe scenă, au apariții. Au acces la lumea asta, dar încerc să fac parcursul lor în lumina reflectoarelor să se întâmple cu măsură, că așa e bine să fie, totul cu măsură”, a spus Alina Sorescu pentru spynews.ro

Alina Sorescu a mai precizat că fiicele ei, Carolina și Raisa, folosesc cu măsură tehnologia și într-un timp limitat. 

„Folosim tehnologia, dar cât să aducă partea aia bună, să se dezvolte frumos. Să fie echilibru în toate. Nu se poate nici fără, că doar despre asta e vorba în lumea de azi și le ajută enorm de mult, dar nici să ne ghidăm viața după asta.”

Alina Sorescu, confesiuni despre relația cu cele două fiice ale ei

După încheierea acestor procese, Alina Sorescu a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri. 

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a vorbit despre relația extrem de apropiată pe care o are cu fetițele ei.

„Fetele mele sunt membre ale trupei de copii: cântă alături de mine și de colegii lor de trupă. Sunt amândouă talentate. Le place foarte mult ceea ce fac. Își doresc să vină alături de mine. Sunt fericită că au descoperit cât de frumos te poți dezvolta prin muzică. Muzica – în primă fază – pe cei mici îi ajută să devină curajoși, dezinvolți”, a povestit artista pentru VIVA!.

Cântăreața a mărturisit că fetițele îi dau chiar și sfaturi vestimentare, sfaturi de care ține cont.

„Ele sunt criticul meu… sau cum să spun? Ele sunt cele mai avizate păreri de care eu țin cont. Mă sfătuiesc cu ele și în legătură cu ținutele, în legătură cu piesele pe care le fac. Pentru că ele – dacă ascultă muzica actuală, atunci simt ce se poartă. Și atunci, de fiecare dată dacă o piesă le place sau nu. Ele sunt primele care ascultă”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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