Andreea Ibacka, declarații emoționate pe internet. Ce a povestit despre una dintre cele mai dragi ființe din viața ei: „Împreună în momentele frumoase, dar și în cele mai grele”

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După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago.

Andreea Ibacka, declarații emoționante despre unul dintre câinii familiei

Andreea și Cabral Ibacka s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

După mai bine de două decenii împreună, atât Andreea, cât și Cabral încearcă să se adapteze noii etape din viața lor, având ca prioritate bunăstarea celor doi copii, Namiko și Tiago. Recent, și prezentatorul TV a recunoscut că divorțul și schimbările din viața personală l-au afectat profund.

Andreea Ibacka are o comunitate numeroasă de fani pe rețelele de socializare și povestește zilnic despre principalele evenimente din viața ei, despre persoanele dragi și familie.

De această dată, actrița a impresionat cu declarațiile făcute despre Tiara, unul dintre animale de companie ale familiei, care i-a fost aproape timp de 13 ani și pe care o iubește necondiționat.

„Eu am fost mamă dinainte să fiu mamă.

Mamă de căței.

Tiara, cane corso, se apropie de vârsta de 14 ani (record de longevitate pentru rasa ei) și a fost prima bebelușă care a depins de mine și pentru care am învățat să-mi schimb viața, programul, planurile, chiar și vacanțele.

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Am crescut împreună. Și ce viață am trăit…”, și-a început Andreea confesiunea.

Actrița a vorbit despre numeroasele momente de neuitat petrecute împreună și despre faptul că Tiara i-a fost alături încă din primele zile de viață ale celor doi copii ai ei, Namiko și Tiago.

„Am nenumărate imagini cu ea în minte la gura șemineului sau efectiv lipită de calorifer, sforăind fericită în timp ce lucram, iar blana ei ajungea la temperaturi la care oricine ar fi chemat pompierii. Fiindcă așa e ea, iubește căldura.

Am străbătut Europa în vacanțe, am adunat kilometri, locuri și povești.

Am mers împreună la expoziții canine și concursuri prin toată țara.

Am avut emoții, multe aventuri, am fost împreună în momentele frumoase, dar și în cele mai grele.

Împreună în primele zile de viață de-ale lui @namikoibacka și @tiagoibacka”, a mai povestit ea.

Andreea a mărturisit că este conștientă că Tiara are o vârstă înaintată, mai ales pentru un câine din rasa ei și are și unele probleme de sănătate, lucru care o întristează profund.

„Și ne-a adus în viață prieteni noi, alți iubitori de animale, pentru că Tiara a fost întotdeauna foarte sociabilă.

Și a rămas loială, prezentă, cu iubirea aceea simplă și uriașă pe care numai un câine știe să ți-o ofere.

Acum e bătrânică. E și bolnăvioară. Ne mai speriem, ne mai îngrijorăm, ne mai adaptăm.

Rolurile s-au inversat, ea are nevoie de multă grijă, multă răbdare, ajutor, depinde de mine.

Și mi se pare cel mai firesc lucru din lume. Și ea a avut grijă de mine toată viața ei”.

Cabral, declarații dureroase după divorț

Cabral Ibacka a fost mai sincer ca niciodată și a făcut declarații despre perioada dificilă prin care trece acum, după divorțul de fosta lui soție, Andreea Ibacka. Prezentatorul TV a recunoscut că toate schimbările care au intervenit în viața lui, în urma despărțirii, l-au copleșit din punct de vedere emoțional.

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă. Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine. Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc. Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată.”

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Foto: Instagram

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