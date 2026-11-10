Andreea Ibacka, declarații emoționate pe internet. Ce a povestit despre una dintre cele mai dragi ființe din viața ei: „Împreună în momentele frumoase, dar și în cele mai grele”

Andreea Ibacka are o comunitate numeroasă de fani pe rețelele de socializare și povestește zilnic despre principalele evenimente din viața ei, despre persoanele dragi și familie.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Andreea Ibacka și câinele familiei (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 24

După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago. 

Andreea Ibacka, declarații emoționante despre unul dintre câinii familiei

Andreea și Cabral Ibacka s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

După mai bine de două decenii împreună, atât Andreea, cât și Cabral încearcă să se adapteze noii etape din viața lor, având ca prioritate bunăstarea celor doi copii, Namiko și Tiago. Recent, și prezentatorul TV a recunoscut că divorțul și schimbările din viața personală l-au afectat profund.

Andreea Ibacka are o comunitate numeroasă de fani pe rețelele de socializare și povestește zilnic despre principalele evenimente din viața ei, despre persoanele dragi și familie.

De această dată, actrița a impresionat cu declarațiile făcute despre Tiara, unul dintre animale de companie ale familiei, care i-a fost aproape timp de 13 ani și pe care o iubește necondiționat.

„Eu am fost mamă dinainte să fiu mamă.
Mamă de căței.
Tiara, cane corso, se apropie de vârsta de 14 ani (record de longevitate pentru rasa ei) și a fost prima bebelușă care a depins de mine și pentru care am învățat să-mi schimb viața, programul, planurile, chiar și vacanțele.
Ea însăși e o mămică eroină: 11 puiuți dintr-un foc. Asta da experiență de parenting!
Am crescut împreună. Și ce viață am trăit…”, și-a început Andreea confesiunea.

Actrița a vorbit despre numeroasele momente de neuitat petrecute împreună și despre faptul că Tiara i-a fost alături încă din primele zile de viață ale celor doi copii ai ei, Namiko și Tiago.

„Am nenumărate imagini cu ea în minte la gura șemineului sau efectiv lipită de calorifer, sforăind fericită în timp ce lucram, iar blana ei ajungea la temperaturi la care oricine ar fi chemat pompierii. Fiindcă așa e ea, iubește căldura.
Am străbătut Europa în vacanțe, am adunat kilometri, locuri și povești.
Am mers împreună la expoziții canine și concursuri prin toată țara.
Am avut emoții, multe aventuri, am fost împreună în momentele frumoase, dar și în cele mai grele.
Împreună în primele zile de viață de-ale lui @namikoibacka și @tiagoibacka”, a mai povestit ea.

Andreea a mărturisit că este conștientă că Tiara are o vârstă înaintată, mai ales pentru un câine din rasa ei și are și unele probleme de sănătate, lucru care o întristează profund.

„Și ne-a adus în viață prieteni noi, alți iubitori de animale, pentru că Tiara a fost întotdeauna foarte sociabilă.
Și a rămas loială, prezentă, cu iubirea aceea simplă și uriașă pe care numai un câine știe să ți-o ofere.
Acum e bătrânică. E și bolnăvioară. Ne mai speriem, ne mai îngrijorăm, ne mai adaptăm.
Rolurile s-au inversat, ea are nevoie de multă grijă, multă răbdare, ajutor, depinde de mine.
Și mi se pare cel mai firesc lucru din lume. Și ea a avut grijă de mine toată viața ei”.

Cabral, declarații dureroase după divorț

Cabral Ibacka a fost mai sincer ca niciodată și a făcut declarații despre perioada dificilă prin care trece acum, după divorțul de fosta lui soție, Andreea Ibacka. Prezentatorul TV a recunoscut că toate schimbările care au intervenit în viața lui, în urma despărțirii, l-au copleșit din punct de vedere emoțional. 

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă.

Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine.

Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc.

Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată.”

Citește și:
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea din loja de la Wimbledon

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ce spunea Katy Perry despre căsnicia cu Russell Brand, condamnat la închisoare pentru viol. Artista a dezvăluit că a aflat "adevărul" după divorț
People
Ce spunea Katy Perry despre căsnicia cu Russell Brand, condamnat la închisoare pentru viol. Artista a dezvăluit că a aflat "adevărul" după divorț
Soția lui Russell Brand, rol important în decizia judecătorului privind condamnarea actorului la 10 ani de închisoare. Ce a declarat în instanță
People
Soția lui Russell Brand, rol important în decizia judecătorului privind condamnarea actorului la 10 ani de închisoare. Ce a declarat în instanță
CRBL, gest neașteptat pentru fiica lui, după ce Alessia și mama ei s-au mutat din țară pe fondul divorțului: "Chiar dacă nu sunt mereu lângă tine, să nu uiți..."
People
CRBL, gest neașteptat pentru fiica lui, după ce Alessia și mama ei s-au mutat din țară pe fondul divorțului: "Chiar dacă nu sunt mereu lângă tine, să nu uiți..."
Cristina Bâtlan, confesiuni sincere după nuntă. Ce a mărturisit antreprenoarea: "Multă bucurie, emoție și entuziassm..."
People
Cristina Bâtlan, confesiuni sincere după nuntă. Ce a mărturisit antreprenoarea: "Multă bucurie, emoție și entuziassm..."
Valentin Butnaru și Ana Bodea, dezvăluiri despre începutul poveștii lor de dragoste. Cine le-a făcut, de fapt, cunoștință
People
Valentin Butnaru și Ana Bodea, dezvăluiri despre începutul poveștii lor de dragoste. Cine le-a făcut, de fapt, cunoștință
Mădălina Ghenea, mai sinceră ca niciodată despre viața ei personală. Cum vede relațiile amoroase: "În ziua de azi, la primul semn de dificultate..."
People
Mădălina Ghenea, mai sinceră ca niciodată despre viața ei personală. Cum vede relațiile amoroase: "În ziua de azi, la primul semn de dificultate..."
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii
Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii
Cine este Alin Alexuc, concurentul de la Asia Express 2026. Ce performanțe sportive are partenerul lui Gabi Torje
Cine este Alin Alexuc, concurentul de la Asia Express 2026. Ce performanțe sportive are partenerul lui Gabi Torje
Cine este Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce relație au cele două
Cine este Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce relație au cele două
Anne-Mary, geloasă pe Claudio după ce a dansat cu alte fete la petrecere: "Dacă mai dansezi cu vreo fată..."
Anne-Mary, geloasă pe Claudio după ce a dansat cu alte fete la petrecere: "Dacă mai dansezi cu vreo fată..."
Unica.ro
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Francisca și TJ Miles au împlinit un an de căsnicie. Mesajul special transmis de artistă: "Sărbătorim familia pe care am construit-o"
Francisca și TJ Miles au împlinit un an de căsnicie. Mesajul special transmis de artistă: "Sărbătorim familia pe care am construit-o"
People

Francisca și TJ Miles au celebrat un an de căsnicie, iar artista a împărtășit cu fanii ei imagini inedite de la nunta lor de vis.

+ Mai multe
Justin Timberlake, apariție rară alături de cei doi fii ai săi, Silas și Phineas. Cei trei au urcat împreună pe podium
Justin Timberlake, apariție rară alături de cei doi fii ai săi, Silas și Phineas. Cei trei au urcat împreună pe podium
People

Justin Timberlake a participat alături de fiii săi, Silas și Phineas, la o prezentare de modă organizată pentru susținerea persoanelor cu sindrom Down.

+ Mai multe
Alina Sorescu, decizie importantă în privința fiicelor sale, Carolina și Raisa: "Să se întâmple cu măsură"
Alina Sorescu, decizie importantă în privința fiicelor sale, Carolina și Raisa: "Să se întâmple cu măsură"
People

Alina Sorescu a vorbit despre un principiu important pe care îl aplică în educația și creșterea celor două fiice, Carolina și Raisa.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC