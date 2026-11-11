Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, primele declarații după au fost eliminate în semifinala Asia Express 2026: „Cea mai mare nebunie din viața noastră” (VIDEO)

Echipa care s-a oprit la doar un pas de marea finală Asia Express 2026 este cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

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  . Actualizat 11.11.2026, 09:02,  de  Andreea Ilie
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au părăsit Asia Express
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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost eliminate în semifinala Asia Express 2026

În ediția difuzată pe data de 10 noiembrie 2026, ultimele trei echipe au ajuns în semifinala de la Asia Express, Mirela Vaida & Oana Tomoiagă, Gabi Torje & Alin Alexuc și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

După o zi istovitoare, cu numeroase probe care de care mai dificile, cele trei echipe s-au reunit cu Irina Fodor la careu pentru a afla în care dintre cele trei cutii se află perlele roșii, care aduc eliminarea. Echipa Mirela Vaida & Oana Tomoiagă a avut două cutii, cea de-a treia fiind la cuplul Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

„Înainte de cutii, trebuie să vă spun că avem o echipă finalistă”, a anunțat Irina.

Este vorba de Gabi Torje și Alin Alexuc. Băieții nu au nici măcar o cutie, astfel că au trecut direct în marea finală Asia Express – Drumul Mătăsii.

Irina a deschis una dintre cele două cutii luate de Mirela și Oana. Din păcate, perlele au fost roșii! Asta înseamnă că perlele din cutia luată de Valerie și Alex sunt verzi, cei doi calificându-se în finală.

Echipa care s-a oprit la doar un pas de marea finală este cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

„Pentru noi a fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret. Doar că, sigur, ziua de mâine ar fi completat povestea întreagă. Dar suntem deja aici. Am făcut lucrurile astea, care cred că au fost cea mai mare nebunie din viața noastră”, a declarat Mirela Vaida, la Asia Express.

Oana Tomoiagă a vorbit despre impactul pe care competiția Asia Express – Drumul Mătăsii l-a avut în viața ei și despre lecțiile cu care a rămas în urma acestei emisiunii.

„Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție de viață, o lecție în care am învățat lucruri despre noi, în primul rând. Multe lucruri pe care le-am, pus în practică în fiecare țară în care am fost. Cred că lucrul cu care eu o să rămân, pe care îl știam și uite că încă o dată mi-am întărit ideea: fericirea stă în lucruri mici, pentru că în lucruri mici aici ne-am găsit cu toții fericirea”, a declarat Oana Tomoiagă.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

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Foto: PR

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