Corina Caragea a dezvăluit imagini rare de când a fost concurentă la „Dansez pentru tine.” Mesajul prezentatoarei: „O experiență intensă și provocatoare”

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Cu ocazia revenirii la PRO TV a emisiunii „Dansez pentru tine”, la 20 de ani de la lansarea primei ediții, Corina Caragea și-a adus aminte cu emoție și drag de perioada în care și ea a fost concurentă.

Corina Caragea a fost concurentă la „Dansez pentru tine”

Corina Caragea a fost concurentă în cea de-a 11-a ediție a show-ului „Dansez pentru tine.” Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV l-a avut ca partener de dans pe Ștefan Gheorghiu. Camelia, sora lui, a rămas imobilizată la pat, în Spitalul Mangalia, secția Neuromotorie, în urma unui accident de circulație pe care l-a suferit. El a participat în emisiune pentru a strânge banii necesari tratamentului de recuperare al surorii sale, dar și pentru a continua să aibă grijă de cei doi nepoți. De altfel, și mama lui avea probleme de sănătate.

Recent, Corina Caragea a împărtășit cu fanii imagini rare din perioada în care a concurat la „Dansez pentru tine.” Prezentatoarea a vorbit despre experiența trăită în competiția de la PRO TV, dar și despre partenerul ei de dans de atunci, Ștefan Gheorghiu.

„Vai, nu știu cum au trecut 15 ani de la aceste poze! „Dansez pentru tine” a fost așa o experiență intensă și provocatoare! Ce amintiri deosebite am de atunci și ce greu și în același timp frumos a fost să lupt pentru visul lui Ștefan!

Dacă și voi aveți un vis, au pornit înscrierile!”

Emisiunea „Dansez pentru tine” revine

Emisiunea fenomen „Dansez pentru tine” se întoarce pe micile ecrane la două decenii de la debut. Momentan nu se știu detalii despre prezentatori, data premierii, însă potrivit surselor mondene, vom avea ocazia în foarte scurt timp să o vedem pe micile ecrane.

Emisiunea Dansez pentru tine a prezentat în fața telespectatorilor coregrafii memorabile pe ringul de dans, dar și povești de viață emoționante. De altfel, s-a deschis casting-ul, iar persoanele care doresc să participe și să lupte pentru visul lor se pot înscrie.

Cum se pregătește Corina Corina înainte de fiecare apariție pe micile ecrane

Corina Caragea a debutat în 2005 în calitate de prezentatoare la pupitrul știrilor de la PRO TV. Foarte mulți sunt curioși să afle cum se pregătește înainte de a păși în fața camerelor de filmat. Prezentatoarea TV a spulberat acest mister și le-a dezvăluit urmăritorilor cum decurge programul ei.

„Alarma ceasului îmi sună în fiecare zi la ora 4, îmi pregătesc micul dejun pe care îl servesc mai târziu într-o pauză de publicitate, mă machiez, mă coafez, merg la montaj și în redacție unde pregătesc știrile din sport, iar la 6.30 sunt prezentă în fața voastră.

Uneori mai veselă, uneori mai somnoroasă sau cu urme de pernă pe față. 21 de ani pe repede înainte. Multe dimineți așa, weekenduri, Crăciun, Paște și alte Sărbatori, părți nevăzute ale unei meserii pe care o iubesc.

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Foto: Facebook Corina Caragea

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